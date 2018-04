Zmapováno: Co můžete aktuálně využít u zdravotních pojišťoven zdarma

V Česku je nyní sedm zdravotních pojišťoven. Co do počtu klientů je největší Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má k 1. lednu 2016 podle údajů ministerstva zdravotnictví přes 5,9 milionu klientů. Nejmenší je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda s více než 141 tisíci klienty.

Číslo pojišťovny: 111

Počet klientů: 5 918 128

Věrnostní program: Klub pevného zdraví

Registrací do klubu lze získat zajímavé finanční příspěvky na prevenci a nakupovat se slevou ve vybraných obchodech. Příspěvky na prevenci jsou na pravidelné pohybové aktivity, levnější očkování, u nastávajících maminek na předporodní kurzy. Dárci krve mohou získat cestovní připojištění zdarma.

Prevence 2016: V roce 2016 si dospělí mohou například vybrat kombinaci prevence až do celkové částky 1 500 korun. U očkování je na výběr třeba očkování proti klíšťové encefalitidě, pásovému oparu, žloutence typu A, encefalitidě, rotavirovým nákazám. O příspěvek se žádá do 30. listopadu 2016 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu, který je na daný program vyčleněn. Je ale dobré zajímat se o benefity co nejdříve. Letošní novinka – příspěvek na dentální hygienu ve výši až 800 korun je již například vyčerpána, využilo ji celkem 60 tisíc klientů a pojišťovna na tuto prevenci vydala 50 milionů korun.

Speciality: Finanční příspěvky na péči o zdraví a prevenci si můžete spočítat na speciální kalkulačce. Po zadání věku a pohlaví se zobrazí celkový přehled, na jaká vyšetření a prevenci vám pojišťovna může přispět a v jaké výši.

Číslo pojišťovny: 211

Počet klientů: 1 283 628

Věrnostní program: Zdraví jako vášeň

Registrací do programu je možné získat speciální bonusy a výhody. Třeba možnost zapojit se do výběrového řízení a zúčastnit se tříměsíčního programu s názvem „Změním se“ pod vedením experta na výživu a zdravý životní styl Petra Havlíčka. Je také možnost absolvovat komplexní onkologické vyšetření v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

Prevence 2016: V roce 2016 se příspěvky pohybují v rozpětí od 200 do 800 korun, u dárců krve až do 3 000 korun. Pojišťovna má celkem 10 preventivních programů, například na prevenci onkologických a civilizačních onemocnění, očkování, program zaměřený na dárce krve či sportovní aktivity seniorů. V kalendářním roce však můžete požádat o příspěvek z jednoho programu, a to na jednu položku dle vlastního výběru. O příspěvek se žádá do tří měsíců od doby, kdy prevenci využijete, například při očkování 17. června je poslední termín pro předložení dokladů 16. září.

Speciality: Pojišťovna má na webových stránkách užitečného průvodce s lékařskými radami a doporučeními. Můžete zde najít širokou škálu odborných informací, například jak odvykat kouření, jak předcházet onkologickým onemocněním a na jaká vyšetření pravidelně chodit. Nově je zde i servis informací, jak poskytnout první pomoc v konkrétních situacích.

Další specialitou je Karta života, na které má její držitel souhrn důležitých údajů o svém zdravotním stavu. Výpis z Karty života lze také získat pomocí SMS zprávy na mobilní telefon, aktivně pracovat s Kartou lze nově i pomocí chytrých telefonů.

Číslo pojišťovny: 205

Počet klientů: 1 230 601

Věrnostní program: Bonus Plus

Bonus Plus je preventivní program založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Je určen pro všechny pojištěnce bez omezení věku. Účast v programu není automatická, o registraci je třeba požádat. Letos je z tohoto věrnostního programu možné čerpat až 500 korun, například na péči ve zdravotnickém zařízení, pohybové aktivity a další. Na jednotlivé aktivity je možné čerpat nejvýše 250 korun za rok, kombinací aktivit z programu můžete vyčerpat až 500 korun za rok.

Prevence 2016: V roce 2016 si můžete vybrat u pojišťovny na péči o zdraví až 1 000 korun. Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do takzvaných balíčků, které jsou zaměřené na děti a mládež do 19 let, ženy od 19 let a muže od 19 let. Z Balíčku prevence mohou například ženy čerpat 500 korun na prevenci rakoviny kůže a tlustého střeva a 300 korun na vyšetření zrakového nervu, osteoporózy, mamografické nebo ultrasonografické vyšetření prsu a prevenci poruch paměti. Muži mají možnost získat až 500 korun na prevenci rakoviny tlustého střeva, vyšetření pigmentových skvrn a rakovinou prostaty. Kromě toho máte možnost získat i další benefity zapojením do dalších programů (Bonus Plus, Program pro dárce krve).

Speciality: Pojišťovna rozesílá svým klientů SMS zprávu s upozorněním na blížící se termín bezplatné preventivní prohlídky. A to na vyšetření u praktického lékaře (každé dva roky), pro ženy na gynekologickou prohlídku (jednou na ročně), pro muže nad 50 let na vyšetření prostaty a prohlídku u stomatologa (2x ročně). O aktivaci služby Prevence v mobilu je ale potřeba požádat na pobočce pojišťovny.

Číslo pojišťovny: 207

Počet klientů: 724 240

Věrnostní program: Vitakonto

Vitakonto je věrnostní program založený na principu získávání kreditů za péči o zdraví. Tyto kredity je pak možné vyměnit za finanční příspěvky na další prevenci, například na očkování, dentální hygienu či plavání a další. V průměru nyní klienti získávají 500 korun, za aktivní přístup ke svému zdraví někteří dokonce až 1 000 i více korun.

Prevence 2016: V roce 2016 má pojišťovna přes 50 benefitů na prevenci a péči o zdraví. Z příspěvkových programů pro dospělé lze čerpat kredit až ve výši 300 korun na očkování, na odvykání kouření pak lze uplatnit až 4 000 korun. Onkologicky nemocní mají možnost podat speciální žádost a čerpat kredit ve výši až 3 000 korun (na paruky, epitézy, lymfodrenáže). Novinkou je například preventivní program pro včasný záchyt rakoviny dutiny ústní na specializovaných pracovištích vybavených přístrojem VELscope, který dokáže bezbolestně diagnostikovat nádory dutiny ústní i další patologické změny tkáně.

Speciality: Specialitou je bezplatná Asistenční služba, která je k dispozici 24 hodin/7 dní v týdnu. Prostřednictvím této Asistenční služby se můžete poraditi o lécích, požádat například o objednání k lékaři a zprostředkování sanitky. Služba je odborně kvalifikovaná, k dispozici je i lékař ke konzultaci vašeho zdravotního stavu. Abyste tuto službu mohli využívat, je potřeba se zaregistrovat do portálu Vitakarta online, který umožňuje elektronický kontakt s pojišťovnou.

Další specialitou je, že od 1. června 2016 se na webových stránkách OZP lépe zorientují i neslyšící. Důležité informace jsou jim dostupné v českém znakovém jazyce.

Číslo pojišťovny: 201

Počet klientů: 700 873

Věrnostní program: Věrnostní klub

Věrnostní klub je založený na principu získávání bonusů za péči o zdraví. Členství není automatické, je třeba se přihlásit na pobočce, nebo na internetových stránkách pojišťovny. Za první a druhý rok členství v Klubu získáte 120 bodů, 150 bodů za třetí a každý další rok členství, 500 bodů pak může získat matka dítěte, které dovršilo jeden rok a je rovněž pojištěncem VoZP. Body si může člen Klubu nechat proplatit proti účtenkám, zaplacených v daném kalendářním roce za svoji zdravotní prevenci. Hodnota bodu pro rok 2016 je stanovena na jednu korunu.

Prevence 2016: V roce 2016 má pojišťovna celkem šest preventivních programů zacílených na děti, studenty, maminky, dospělé, rodiny a na očkování. Například dospělí ve věku 40 až 50 let, kteří ještě nemají nárok na bezplatné screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva, mohou získat příspěvek do výše 150 korun. Na léčebný tělocvik pojišťovna letos přispěje až 250 korun, až 400 korun pak můžete čerpat na prevenci dle vlastní volby (odvykání kouření, dermatoskopické vyšetření, dentální hygienu, doplňky stravy, vitaminy, plavání a další). Jednou za dva roky mohou ženy ve věku 30 až 45 let čerpat 800 korun na prevenci rakoviny prsu.

Vojáci se statutem „Válečný veterán“, kteří ukončili účast v mezinárodní vojenské misi po 31. prosince 2013, mohou využít speciální program preventivní péče. Jde například o příspěvky na lázeňskou péči, očkování, léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci, ale také na specializovanou psychologickou a psychiatrickou péči rodinným příslušníkům po válečných veteránech.

Speciality: Věrní klienti mohou získat kartu Věrnostního klubu, se kterou je možné čerpat bonusy v podobě slev, výhodných cen a dárkových šeků u široké škály smluvních obchodníků.

Číslo pojišťovny: 213

Počet klientů: 432 854

Věrnostní program: Program 90

Cílem věrnostního programu je zdravotně-preventivní péče, aby se co nejvíc pojištěnců dožilo 90 let. Program 90 je věkově omezený, zaregistrovat se do něj můžete do 30 let, registrace je bezplatná. Nad rámec balíčků prevence je pak možné získat ročně příspěvek na aktivity podporující zdraví ve výši 500 korun. Podmínkou je dodržovat doporučenou frekvenci preventivních prohlídek, nemít nadváhu a nebýt závislý na drogách, alkoholu a nikotinu, což musí potvrdit ošetřující lékař. Příspěvek je možné využít například na nákup léčivých přípravků, doplňků stravy, plavání a fitness.

Prevence 2016: Z balíčků prevence na letošní rok můžete čerpat aktivity až v hodnotě 1 000 korun. Balíčky jsou rozděleny podle věkových kategorií. V kategorii dospělých nad 19 let si můžete vybrat například částku 300 korun na ošetření rázovou vlnou, nebo genetické vyšetření. Na preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně se dá čerpat až 500 korun. Muži na preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mohou čerpat jednou za dva roky 500 korun. Příspěvek do 700 korun pak mohou získat těhotné ženy například na nákup vitamínů či těhotenský tělocvik.

Speciality: Novinkou roku 2016 jsou slevové karty z programu CARTE, které začala pojišťovna poskytovat vybraným klientům (například bezpříspěvkovým dárcům krve, věrným pojištěncům a pojištěncům s celiakií). Držitelé karet mohou využívat slevy až 30 procent u více než 4 500 prodejců a poskytovatelů služeb v České a Slovenské republice. Tyto slevové karty postupně obdrží další skupiny pojištěnců.

Číslo pojišťovny: 209

Počet klientů: 141 872

Věrnostní program: Pojišťovna nemá speciální věrnostní program. Je to zaměstnanecká pojišťovna (zakladatelskou je ŠKODA AUTO), pojištěncem se může stát každý občan ČR.

Prevence 2016: Pojišťovna má více než 30 preventivních programů, které jsou na zaměřené na zvýšení imunity očkováním, včasný záchyt vybraných onemocnění, rehabilitační aktivity, moderní léčebné metody a zdravý životní styl. Zcela novým příspěvkem do výše 800 korun je letos očkování proti karcinomu děložního čípku u žen do 45 let. Na očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě můžete získat příspěvek 400 korun, dárce kostní dřeně může získat až 10 tisíc korun na ozdravný pobyt. Pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií mohou dostat na úhradu spojenou s dietním stravováním až 4 000 korun.

Speciality: Specialitou je Karta mého srdce, na které má její držitel souhrn důležitých údajů o svém zdravotním stavu. Je vydávána zdarma, o vydání je však třeba požádat a uzavřít smlouvu na pobočce. Prostřednictví karty můžete získat i přehled o nárocích a čerpání preventivních programů. Pojišťovna letos plánuje zprovoznit mobilní verzi Karty.

Další specialitou je možnost získat slevy ve výši nejméně 5 procent na produkty a služby u smluvních partnerů pojišťovny, a to po předložení platného průkazu pojištěnce.