Kolik přispějí zdravotní pojišťovny na odvykání kouření a kila dolů

Každý ví, že kouření škodí zdraví, ale kdo už závislost získal, těžko se jí zbavuje. Zhruba 40 procent kuřáků se k tomu každý rok odhodlá, než se jim však povede zlozvyk přemoci, zkusí to obvykle čtyřikrát marně. A podobné je to s kily navíc. Recept na to, jak je sundat, zná každý: správně jíst a víc se hýbat. Celkem jednoduchá rovnice, kterou všichni chápou, ale...

Lidé s nadváhou či dokonce obezitou a kuřáci (nebo kombinace obojího) bývají nemocní. Mívají dýchací problémy, trpí chorobami srdce a cév, bolestmi kloubů, mají cukrovku, hrozí jim i onkologická diagnóza. Léčba je drahá, a tak je pro pojišťovny výhodnější přispět na prevenci. Nechtějí však peníze utrácet marně. Proto si kladou podmínky, které je třeba splnit, aby příspěvek skutečně vyplatily.

Zdravotní pojišťovny poskytují i další finanční příspěvky na péči o zdraví a prevenci. Pokud jste se s preventivním programem své zdravotní pojišťovny pro rok 2018 zatím neseznámili, další podrobnosti můžete zjistit kliknutím na její název.

1. Příspěvky na odvykání kouření

Revírní bratrská pokladna momentálně nenabízí žádný program, ostatní zdravotní pojišťovny takové programy na odvykání kouření mají. Když si však pro nikotinové náplasti zajdete sami bez doporučení lékaře, pojišťovna účet neproplatí.

Všechny zdravotní pojišťovny, které příspěvek na odvykání kouření poskytují, totiž požadují, aby se klient léčil v některém pracovišti Centra pro závislé na tabáku nebo pod dozorem lékárníka specialisty z lékárny poskytující konzultace k odvykání kouření. Seznam pracovišť naleznete na webových stránkách Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Když splníte požadavek své zdravotní pojišťovny, příspěvek může být vcelku příznivý. Co nabízejí jednotlivé zdravotní pojišťovny?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Klientům od 19 let nabízí příspěvek až tisíc korun ročně na nákup volně prodejných podpůrných prostředků, jako jsou například nikotinové náplasti, pastilky, žvýkačky... Je třeba doložit potvrzení ošetřujícího lékaře.

Až 2 500 korun na nákup léčivých přípravků či odvykací kúru. Nutné je potvrzení ošetřujícího lékaře. Požadavek je třeba uplatnit do 30. 11. 2018.

2. Příspěvky na zdravý životní styl

V pojišťovnách vědí, že zhubnout lze jen díky změně životního stylu. Hlídají si proto, jestli nechcete třeba jen příspěvek na drahé a zaručeně zázračné pilulky, po kterých jde údajně hubnutí samo, bez diet a bez sportování.

Rozhodně nestačí porada u takzvaného výživového poradce, kterým často bývá někdo, kdo absolvoval víkendové školení organizované firmou na doplňky stravy. Úspěch nebudete mít ani s požadavkem na podporu on-line kurzů. To jsou ty, kdy zaplatíte, registrujete se přes počítač a každý den dostanete e-mail s cviky, které máte zvládnout. Těm pojišťovny moc nedůvěřují.

Nejčastěji pojišťovny podporují sportovní aktivity, případně odborné sestavení jídelníčku či hubnoucí pobyty. U konzultací či vytvoření jídelníčku pojišťovny vyžadují, aby klienti spolupracovali s lékařem či nutričním terapeutem. Co nabízejí jednotlivé zdravotní pojišťovny?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Příspěvek 700 korun ročně na jakoukoli pravidelnou pohybovou aktivitu, kromě regeneračních aktivit, jako je plavání, masáže, sauna a solária. Podmínkou je předložení dokladu o úhradě permanentky v hodnotě alespoň 1500 korun.

Vstup do vybraných plaveckých bazénů ve vybraných městech a obcích zdarma nebo za zvýhodněnou cenu (sleva ze vstupného), a to v jarních a podzimních měsících 2018. Zde najdete seznam bazénů. Příspěvek poskytuje také zákonným zástupcům na hubnutí jejich dětí. Maximální výše 300 korun ročně. Platí pro sestavení jídelníčku či odborné konzultace.

500 korun buď na sestavení jídelníčku, nebo na pravidelné sportovní aktivity. Nelze využít na extrémní a nebezpečné sporty, například bungee jumping, ani na on-line kurzy. Příspěvek je až 500 korun, doklad musí pak být nejméně na 1 500 korun (pojišťovna proplácí třetinu). Děti navíc mohou získat pětistovku na aktivity organizované školou. Žádost nutno dodat do 30. listopadu 2018.

Roční příspěvek 500 korun na permanentky sportovních aktivit, další příspěvky na sport pro ženy po porodu a dárce krve. Všem od 18 let 500 korun na lékařské vyšetření za účelem prevence vzniku obezity. Vojenská zdravotní pojišťovna: Příspěvek na plavání 400 korun ročně, kondiční cvičení a tělesnou regeneraci 500 korun ročně, děti a teenageři 250 korun na lékařskou prohlídku (pro členství ve sportovní organizaci) a 500 korun na školní nebo ozdravný pobyt. Senioři nad 65 let příspěvek 300 korun ročně na kloubní výživu. Stačí účtenka a žádost z webu pojišťovny.

Čerpáte příspěvky a bonusy na péči o své zdraví, které má v preventivních programech vaše zdravotní pojišťovna?