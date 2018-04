Zdravotní sestra chce do Německa

li pracovat v Unii?Pětadvacetiletá zdravotní sestra Alena si na portálu www.eukvalifikace.cz určeném zdravotníkům našla, že nemocnice v Lipsku v Německu hledá ošetřující personál.Do Německa je třeba mít pracovní povolení. O něj zaměstnavatel-nemocnice žádá přes lipský úřad práce. Ten zjišťuje, zda pro nabízené místo nejsou němečtí uchazeči, v další řadě pak žadatelé ze zemí Evropské unie. Alena musí jen rychle zareagovat na nabídku vystavenou na internetu.V okamžiku nástupu do práce se stane pojištěncem státu, v němž pracuje, a obdrží místní doklad o nároku na zdravotní péči. Zdravotní a sociální pojištění včetně daní z příjmů jí bude srážet zaměstnavatel.Povolení k pobytu získá, až jí pracovní úřad vystaví pracovní povolení. Povolení pro pobyty delší než tři měsíce jej uděluje cizinecký úřad v místě Alenina německého bydliště. O povolení k pobytu musí Alena zažádat do tří měsíců od získání pracovního povolení.Podobný postup platí ve všech zemích Evropské unie, které přístup pracovníků z nových členských zemí omezily prozatím do roku 2006. Vstup jen s pracovním povolením požadují: Německo, Rakousko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Francie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Itálie. Dále země Evropského hospodářského prostoru Norsko a Island.