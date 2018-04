Zdražení povinného ručení už po nehodě neutečete

Česká kancelář pojistitelů právě dokončuje několikaletou přípravu registru řidičů a jejich nehod. V něm si budou pojišťovny moci před sjednáním povinného ručení ověřit řidičovu historii a podle ní stanovit výši pojistného. "Předpoklad spuštění ostrého provozu je od října 2007. Do té doby předpokládáme významné doplnění historických dat pojišťoven o pojistných událostech zpětně od roku 2000," potvrzuje Jakub Hradec za Českou kancelář pojistitelů.

Na otázku iDNES.cz, zda budou pojišťovny doúčtovávat klientům pojistné i zpětně, pokud se ukáže, že zatajili nehodu, odpověděla většina z nich vyhýbavě. Čekají na to, jak se zachová pojistný trh, problematiku v současné době projednávají a rozhodují se o dalším postupu vůči klientům, kteří jim neuvedli úplné informace.

Jak celý systém funguje

Výši pojistného u povinného ručení neovlivňují pouze parametry vozu (například jeho cena a objem válců), věk či pohlaví řidiče a výše limitů pojistného krytí, ale i takzvaný systém bonus/malus.

Kdo nebourá, dostává od pojišťovny slevy na pojistném, které závisejí na počtu měsíců bez zavinění nehody. Za způsobenou nehodu se naopak měsíce z bezeškodného průběhu odečítají, a cena pojistného se tak zvyšuje. Nejdříve je odebírán bonus. Ve chvíli, kdy dojde pojišťovna k nule, tedy k základní ceně povinného ručení, začíná procenta k základní ceně i přičítat, používá takzvaný malus.

Pojišťovna Roční

bonus Bonus celkem Cena po 5 letech

bez nehody

(při základní

ceně 1000 Kč) Allianz 5 % až 50 % 750 ČPP 5 % až 50 % 750 Česká pojišťovna 5 % až 50 % 750 ČSOB Pojišťovna 10 % až 50 % 500 Direct 5 % až 50 % 750 Generali 5 % až 50 % 750 Kooperativa 5 % až 50 % 750 Triglav 5-15 % až 60 % 650 Uniqa 5 % až 50 % 750 Wüstenrot 5-10 % až 60 % 550

Systém bonusů a evidence bezeškodní doby funguje v České republice od 1. 1. 2000. Drtivá většina pojišťoven vám poskytne bonus ve výši 5 % za každý rok, kdy nezpůsobíte nehodu a doložíte to potvrzením od pojišťovny, kde bylo dosud vaše povinné ručení vedeno. Nejvýše tak můžete získat 50 až 60% slevu na pojistném.

Nejštědřejší k šikovným řidičům jsou Triglav a Wüstenrot. Triglav odečítá 5 až 15 % za každý rok bez nehody, Wüstenrot 5-10 %, a to až do celkové slevy 60 %. Vyšší než 5% slevu poskytuje i ČSOB Pojišťovna, která odečítá 10 % za každý rok bez nehody až do výše 50 %.

Pojištovna Roční

malus Celkový

malus Cena

po jedné

nehodě

(při základní

ceně 1000 Kč) Allianz 25-50 % až 150 % 1500 ČPP 10-40 % až 150 % 1300 Česká pojišťovna 10 % až 50 % 1300 ČSOB Pojišťovna 10 % až 100 % 1200 Direct 20-50 % až 200 % 1400 Generali 25-50 % až 150 % 1500 Kooperativa 10-40 % až 120 % 1200 Triglav 5-50 % až 150 % 1150 Uniqa 10 % až 100 % 1300 Wüstenrot 30-60 % až 150 % 1900

Přístup k trestání řidičů jednotlivých pojišťoven je různý. Většina pojišťoven vám odečte za způsobení nehody z bezeškodní doby 24 měsíců. Česká pojišťovna, Uniqa a Wüstenrot vás potrestají 36 měsíci.

Způsobíte-li například při nulovém bonusu první nehodu u Triglavu, trest je poměrně mírný, místo 1000 Kč byste zaplatili 1150 Kč. Triglav navíc jako jediná z pojišťoven přivírá oči nad první pojistnou událostí. "Pokud má klient sjednanou smlouvu s roční platbou, jedná se o první pojistnou událost a škoda činí maximálně 20 tisíc korun, nestrháváme při rozhodné pojistné události žádný bonus," potvrzuje Roman Czapka.

Nejvíce naopak trestá za nehodu Wüstenrot. Již po jedné nehodě byste při nulovém bonusu namísto 1000 Kč zaplatili povinné ručení ve výši 1900 Kč.

Pojišťovna Cena po započtení

max. bonusu

(při základní

ceně 1000 Kč) Cena po započtení

max. malusu

(při základní

ceně 1000 Kč) Allianz 500 2500 ČPP 500 2500 Česká pojišťovna 500 1500 ČSOB Pojišťovna 500 2000 Direct 500 3000 Generali 500 2500 Kooperativa 500 2200 Triglav 400 2500 Uniqa 500 2000 Wüstenrot 400 2500

Nízké ceny pojišťovny Direct jsou atraktivní pro řidiče, kteří jezdí bez nehod. Vypadá to, že si Direct tyto ceny bude kompenzovat vysokým malusem. U pojišťovny Direct totiž můžete získat celkově nejvyšší malus na trhu, a to ve výši 200 %. Nejnižší celkový malus naopak nabízí Česká pojišťovna, a to 50 %. Znamená to, že při hypotetické ceně 1000 Kč za povinné ručení zaplatíte po opakovaném bourání v České pojišťovně maximálně 1500 Kč, zatímco v pojišťovně Direct 3000 Kč.

Bonusy a malusy mohou se základní cenou povinného ručení velmi významně zahýbat. Sjednáte-li si povinné ručení za základní cenu 1000 Kč ročně (fiktivní suma pro zjednodušení výpočtu), zaplatíte v jednotlivých pojišťovnách v závislosti na bezeškodní době, tedy po započtení všech bonusů a malusů, od 400 až do 3000 korun.

Základní cena povinného ručení zůstává i nadále velmi důležitá, ale při rozhodování mezi více pojišťovnami si ověřte i výši bonusů a případného malusu, který na vás číhá. Se zavedením registru letos na podzim nabývá totiž systém bonus/malus nových rozměrů.