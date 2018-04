Zdraží SARS pojištění?

severe acute respiratory syndrome) (Více se můžete dozvědět ZDE

V souvislosti s událostmi kolem onemocnění SARS (můžeme shledat paralelu s událostmi po teroristických útocích na USA v roce 2001. Jedni pojistitelé dané riziko zahrnují do výluk, jiní vyvinuli nový zvláštní produkt a využívají tak mediální atraktivnosti a popularity tématu ke svému prospěchu.

V oblastech nejvíce zasažených virem SARS vcelku pojišťovny hbitě zareagovaly. Začaly nabízet „pojistný balíček“ pro případ onemocnění SARS. Pojištění, které se uzavírá na dobu jednoho roku, obsahuje zpravidla pojištění pro případ smrti výhradně následkem SARS. Další pojistnou událostí zahrnutou tímto pojištěním je diagnostikování nemoci SARS. V tomto případě je poskytováno denní odškodné při pobytu v nemocnici, a to i během následného domácího léčení, kdy je dávka obvykle krácena na polovinu denního odškodného při pobytu v nemocnici. Čekací doby se na základě současných poznatků kolem onemocnění pohybují do 1 měsíce.

Věhlas, který si SARS díky obrovské mediální popularitě rychle získal, má zásadní vliv na celou oblast jihovýchodní Asie. Thajská vláda ve snaze snížit dopady enormního útlumu cestovního ruchu zvažuje, že začne nabízet pro prvních 10 miliónů cestujících do země pojištění proti SARS zdarma. V Singapuru zase místní ministerstvo zdravotnictví podporuje pojištění proti SARS poskytováním ročního příspěvku při výskytu pojistné události.

Jaký vliv bude mít výskyt onemocnění SARS na český pojistný trh?

Výskyt viru SARS ve světě prozatím nemá žádný vliv na pojištění v České republice. Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání produktů, jejichž technické parametry může SARS případně ovlivnit, byly tvořeny v době, kdy výskyt viru byl naprosto neznámým. Pojištění je zároveň smluvní vztah, který je uzavírán za určitých podmínek, které se nemohou během trvání pojištění měnit. V následující tabulce vybraná pojistná krytí vybraných pojištění, kterých se SARS na českém trhu dotýká.

Vybraná pojištění na českém trhu, která mají návaznost na výskyt onemocnění SARS.

Typ pojištění Plnění Všechna životní pojištění, jejichž součástí je pojištění pro případ smrti Smrt v důsledku onemocnění SARS kdekoliv je standardní pojistná událost. Cestovní pojištění V pojištění léčebných výloh je SARS standardní pojistná událost. SARS zatím z pojistného krytí vyloučen není. Pojištění závažných onemocnění Pojištěním závažných onemocnění jsou kryta vyjmenovaná rizika. SARS mezi nimi není. Nemocenské pojištění Pracovní neschopnost v důsledku SARS je standardní pojistná událost. Pojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici Pobyt v nemocnici v důsledku SARS je standardní pojistná událost.

Hledáte další informace o životním pojištění? Pak neváhejte a navštivte naši speciální sekci.

Jak můžeme vidět, výskyt SARS ve světě do těchto chvil vůbec pojistný trh v České republice neovlivnil. Otázkou je, jak se situace bude vyvíjet do budoucna. Zjistí-li se kupříkladu, že určitá část populace (věk, pohlaví) bude citlivější k nákaze virem, pak tato skutečnost může ovlivnit kalkulaci pojistného, a to především cestovního pojištění. Statistické údaje nám naznačují, že riziko nákazy je prozatím výrazně nižší než u ostatních infekčních chorob. Tedy případná zvýšení pojistného v důsledku onemocnění SARS by byla za jinak stejných podmínek neopodstatněná.

Jak by měl být pojištěn člověk cestující do rizikové oblasti?

Určitě by neměl cestovat bez cestovního pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh. Z tohoto pojištění bude při pojistné události hrazena lékařská péče, převoz do nemocnice, léky, pobyt v nemocnici a také, v případě potřeby, převoz zpět do ČR. Uzavření ostatních pojištění, kterých se SARS může týkat, by však měla podléhat hlubší analýze pojistných potřeb pojištěného.

Jak SARS ovlivní český pojistný trh? Očekáváte, že mediální popularitu SARS budou pojišťovny využívat ke svému prospěchu i na českém trhu? Děkujeme za Vaše názory a připomínky.