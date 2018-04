Ze školy přímo na ministerstvo. Tak se to povedlo náměstkyni ministra financí

"Když tvrdě pracujete, jste ke svému okolí příjemní, jste chytří a umíte sami řešit úkoly, nadřízení si toho všimnou. Samozřejmě, pokud je v týmu víc takových lidí, záleží trochu i na štěstí," popisuje třicetiletá Klára Hájková svůj recept na úspěch.

Přímo z univerzity jste se ocitla na ministerstvu financí, plánovala jste si takovou kariéru?

Tehdy jsem neměla žádnou koncepci kariéry. Po škole jsem rozeslala životopisy a zájem o mě mělo ministerstvo i soukromý sektor. Nakonec jsem se rozhodla pracovat ve státní správě.

Co vás na ní lákalo? Ve většině lidí vyvolá představu, že je zkostnatělá a nepružná.

Tehdy to tak skutečně bylo. Jako absolventka právnické fakulty jsem mohla jít do advokacie a teď jako bývalí spolužáci skládat advokátní zkoušky, nebo nastoupit do státní správy. Lákala mě tím, že absolvent se v ní může víc a rychleji naučit novým věcem.

Chtěla jsem se víc zaměřit na problematiku bankovnictví a práce ve státní správě mi umožnila, abych se sama účastnila jednání několika výborů a pracovních skupin v Bruselu. V soukromém sektoru bych na začátku zpracovávala například jen platební příkazy a řešila jednoduché obchodní spory.

Už v šestadvaceti letech jste se stala vedoucí oddělení. Čemu vděčíte za tak rychlý start?

Byla to shoda okolností. Ministr Bohuslav Sobotka prováděl na ministerstvu reformy i obměnu vedoucích pracovníků. Nové vedení se v některých případech vybíralo z těch, kteří na ministerstvu už pracovali. Navíc nebylo mnoho lidí, kteří měli evropské zkušenosti.

Byla také shoda okolností, že jste byla loni jmenována náměstkyní?

Štěstí, které v mém případě sehrálo roli, nikdy nepadne na člověka náhodou. V první řadě vás musí práce bavit a musíte jí věnovat vše. Funkci náměstkyně mi ministr Miroslav Kalousek nabídl ve vyhrocené situaci, kdy bylo třeba rychle jednat. Nejsme zemí, kde by funkce náměstků vykonávali profesionální úředníci po předem plánovaném postupu na vyšší a vyšší pozice. Tady si ministři mohou vybírat přímé podřízené podle toho, jak jim věří.

Jaká vyhrocená situace to byla?

Loni v srpnu se ukázalo, že sekce finančního trhu je demotivovaná a do našeho předsednictví v Evropské unii přitom zbýval necelý půlrok. Museli jsme tehdy napsat velkou část penzijní reformy a pak se ujmout předsednictví. Ministr potřeboval někoho, kdo bude ostatní motivovat k práci. Nechci, aby to vyznělo pyšně, ale jako nejmenší sekce jsme během předsednictví vyřídili nejvíc agendy.

Jak se vám podařilo motivovat všech devadesát lidí v týmu?

Fungují dva modely: první, že úředníci pracují jen na povel a čekají na úkol. Druhý model je, že pracují samostatně, přicházejí s nápady a vedle toho plní své úkoly. Nastavila jsem druhý model a kolegové mi pomohli. Vyplnili dotazníky a sami navrhovali, jak by měla sekce fungovat. Cílem bylo zmonitorovat, jak jsou pracovně vytíženi, kde by potřebovali pomoci, a kde naopak jsou síly navíc. Sami reformu ocenili už jen proto, že se na ní podíleli a věděli, že změna jim má pomoci. Nikdo z nich dobrovolně z ministerstva neodešel.

Vizitka Kláry Hájkové 2003 – ukončila studium Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a nastoupila na Ministerstvo financí ČR do oddělení bankovnictví 2005 – stala se vedoucí oddělení bankovnictví

2008 – byla jmenována náměstkyní ministra financí pro finanční trh

Strávila jste v práci hodně přesčasů?

Máme flexibilní pracovní dobu. Když je třeba, jsme v práci od rána do noci, ale pokud není tolik úkolů, nesedíme zbytečně v kanceláři. Je pravda, že povinnostem náměstka se musíte věnovat celý den.

Nevadí vašim podřízeným, že jste možná mladší než oni?

Nemám s nimi žádnou negativní zkušenost. Sekce Finanční trh je poměrně nová a pracuje zde hodně lidí kolem třiceti let. Máme i starší kolegy, nicméně ti velmi dobře vyvažují celý tým a sdílejí styl a tempo práce.

Od náměstků se obecně očekávají nějaké delší zkušenosti. Nedávají vám to najevo?

To by se pak mohlo říct, že pokud jste ve státní správě, tak musíte být starý. Například v Evropské komisi se nemůžete stát vedoucím pracovníkem, aniž byste měla dvanáct let praxe. Mají sice manažerský tým starší, ale neřekla bych, že je také efektivnější. Je to velmi individuální. Samozřejmě bych si uměla představit ideální kariéru – nejdřív práce na ministerstvu, následně advokacie, pak práce v soukromém sektoru, zkušenosti z České národní banky a poté post náměstkyně. Ale tak to nebylo. Když dostanete nabídku na pozici náměstkyně ministra, nedá se odmítnout. Zkušenosti by mi asi chyběly, pokud bych na vše byla sama. Ale mám tým desítek velmi zkušených kolegů.

Vybrala jste si je?

Náměstci neodvolávají ředitele a vedoucí oddělení, ale mohou to udělat. Odvolala jsem jen jednoho. Pokud je tým dobrý, není třeba lidi měnit.

Překvapila vás něčím funkce náměstka?

Množstvím času, které té práci věnuji. Zejména první rok byl velmi náročný. Každopádně je to pro mě nová situace, dříve jsem měla hodně specializované a konstruktivní práce, nyní z padesáti procent rozhoduji a řeším rozpory. Zvláště u finančních trhů se názory na problém mohou hodně lišit. Jako náměstkyně se musím na základě doporučení a přednesených návrhů rozhodnout vždy pro nejlepší řešení.