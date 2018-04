Ze školy rovnou na úřad práce. Absolventům se to vyplatí

Za jakých podmínek absolvent bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

U absolventů platí stejné podmínky jako u ostatních uchazečů o zaměstnání: museli by za poslední tři roky zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získat dobu důchodového pojištění minimálně v délce 12 měsíců.

Skutečnost, že jako studenti chodili na brigády, neznamená, že za ně zaměstnavatel odváděl příspěvek na důchodové pojištění. Týká se to zejména dohod o provedení práce, kdy není povinnost, aby za vás zaměstnavatel odváděl zdravotní a sociální pojištění. A také těch brigád, kdy dostávali peníze přímo na ruku.

Proč byste jim doporučila registraci?

Jsou bez finančních prostředků a úřad práce za ně uhradí zdravotní pojištění, které by si jinak museli platit sami, a hlavně pomůže jim při hledání práce.

Kdy by se měli na úřad práce přihlásit?

Hned po "prázdninách". U středoškoláků je to většinou začátkem září. Za absolventy střední a vyšší odborné školy platí až do 31. srpna zdravotní pojištění stát a rodiče mohou pobírat ještě i v tomto období příslušné sociální dávky. Absolventi vysoké školy mohou mít poslední prázdniny ještě další měsíc po tom měsíci, v němž úspěšně ukončili studium.

Mají absolventi nárok aspoň na dávky v hmotné nouzi?

V rodinách dost často nastává rozčarování, že dospělé dítě, které již ukončilo vzdělání, ale nepracuje, takzvaně nic od úřadů nedostane. Pro přiznání sociálních dávek se totiž posuzují příjmy celé domácnosti. Jen pokud by tyto příjmy nepřesáhly zákonem stanovená minima pro jednotlivé dávky, může o ně rodina požádat, a to ať už jde o dávky státní sociální podpory, jako je příspěvek na bydlení, které vyplácejí úřady práce, tak o dávky v hmotné nouzi, které vyplácejí obecní úřady nebo radnice městských obvodů.

Jak absolventům úřad práce pomůže?

Především se jim v rámci služeb úřadu práce dostane poradenství, jak hledat práci, jak vypracovat životopis, motivační dopis, jak se prezentovat u zaměstnavatele, kde všude hledat pracovní příležitosti. Naše zkušenosti jsou takové, že absolventi často téměř netuší, jak to chodí na trhu práce.

Úřad práce může také v rámci takzvané aktivní politiky zaměstnanosti, která je převážně financována z Evropského sociálního fondu, podpořit zaměstnání mladých uchazečů o práci tak, že přispívá po nějakou dobu zaměstnavateli na úhradu jejich mezd.

Z Evropského sociálního fondu jsou hrazeny náklady na řadu projektů, do nichž mohou být zařazeni i mladí lidé, kteří obtížně hledají práci. Dostane se jim tak rozšířeného poradenství, absolvují motivační programy a i zde může být jejich zaměstnání v některých případech podpořeno finančně.