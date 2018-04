Ze státního úředníka majitelem kavárny

Co vás přimělo k podnikání?

Do podnikání jsem vstoupil až když jsem byl postaven před životní otázku co dál v době, kdy jsem ze dne na den přišel ve státním sektoru o práci.

Díky oboru, který jsem vystudoval, mně byla nabídnuta práce v oboru ekologického poradenství. Vzhledem k tomu, že jsem vždy měl blízko ke skládání textů, básniček jsem začínal s reklamními slogany v agentuře.

Největším hnacím motorem pro to, abych začal něco dělat byl fakt, že jsem se chtěl z důvodu osobní prestiže co nejrychleji postavit na vlastní nohy. Neměl jsem problém s přestupem do privátní sféry, neboť jsem již svůj post úředníka pojímal spíše manažersky. Pracoval jsem i ve večerních hodinách, když si podnikatelé přicházeli pro různá povolení z mého oboru hygiena a životní prostředí. Když bylo potřeba, třeba kvůli změně územního plánu, šli jsme na úřad i o víkendu. Kdysi jsem pronesl větu: „Politika mně nikdy živit nebude!“ Snažil jsem se, aby mi podnikání vynášelo víc než politika.

„Hospodu“ jsem nikdy nechtěl na obživu, ale pro radost.

S čím by podle vás měli počítat začínající podnikatelé?

Velkou výhodou je, pokud mohou začít s kapitálem. Je třeba počítat s tím, že rozjezd může trvat i několik let. Pokud startujete od nuly, berete si úvěry, bývá někdy těžké pravidelně splácet, dávat peníze na reklamu, zaměstnávat lidi. Tím se někdy roztočí kolotoč… Začínající podnikatelé by měli mít velmi dobře spočítané, na kolik je jejich zvolená podnikatelská aktivita na trhu žádaná, měli by se dobře seznámit nejen s konkurencí, ale i lokalitou, ve které by chtěli začít podnikat, jestli je tam dostatečná kupní síla pro sortiment nebo služby, který nabízí v dané lokalitě. Součástí podnikání je pak dobře cílená reklama, přiměřená cena a mnoho dalších aspektů, které vám přivedou spokojené zákazníky, klienty.

Když chce člověk rozdávat radost, musí mít sílu čelit zlu. Jsem vděčný, že mám ten důležitý dar dobře se rozhodovat a diplomaticky vyjednávat. Sázím na korektnost. Platební kázeň – co si objednám, co dohodnu, vždy splním i za cenu velkých ztrát – i kdybych si na to měl vzít úvěr. Když si něco objednávám, musím vědět, že na to mám. Neuznávám řeči typu: „Nemohu zaplatit, protože jsem sám nedostal zaplaceno“.

Jsou lidé, kteří si půjčí peníze, začnou podnikat, ale nehodlají kapitalisticky pracovat, jen kapitalisticky žít. A to nemůže fungovat.

Čeho je potřeba se vzdát?

Volného času, dovolených. Je potřeba si určit priority. Důležitá je reinvestice, tedy co nejvíce financí vložit zpět do podnikání, minimální zisk pro svoje vlastní potřeby. Velkou výhodou je, pokud se může rodina alespoň částečně podílet na chodu firmy.

Důležitý je také vhodně zvolený nájemce pro úspěšné podnikání. Těžší je si pronajímat prostory od soukromníků, daleko výhodnější je najít zajímavé ve veřejném, státním sektoru. Proto jsem si já pro svoji kavárnu zvolil jako nájemce Maltézské rytíře, kteří k nám mají velmi slušný vztah a vše co dohodneme funguje oboustranně velmi dobře.

POZOR NA TYKÁNÍ:

Kdy se dostaví, podle vás, očekávaný úspěch?

To je těžké dopředu odhadnout. I krátkodobé podnikání díky dobře zvolenému zajímavému produktu může být v krátkém časovém horizontu efektivní. Na druhou stranu ani dlouhodobé podnikání nemusí být vždy ani po letech úspěšné.

Úspěšný podnikatel se měří podle toho, jestli dá lidem práci, jestli korektně vychází se svými obchodními partnery. Jestli má deset miliónů nebo sto – nikdo víc nesní ani nevypije. A že má místo šesti Bavoráků deset Lamborghini, to už nehraje takovou roli.