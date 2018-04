Zelená pro zahraniční fondy

Fond může dosahovat výkonnosti 8%, a přesto nemusí být lepší než fond s pětiprocentní výkonností. Jak je to možné? Investiční společnosti totiž nejsou dobročinné organizace a za správu Vašich prostředků si účtují poplatky. A právě jejich výše může výrazně ovlivnit skutečný výnos z investice. Rozdíly v poplatcích ve stejné skupině fondů mohou totiž činit i více než dvě procenta.

Poplatky lze rozdělit podle dvou kritérií. Prvním je způsob určení výše poplatku. Ten může být proto buď fixní v určité výši, nebo je dán procentní sazbou vztahující se k výši investice. V drtivé většině případů společnosti využívají procentních sazeb. Každý člověk je ochoten a schopen investovat jinou výši peněz. Poplatek by tedy měl tuto skutečnost odrážet a každému spravedlivě určit jeho výši.

Druhým dělením je klasifikace podle účelu poplatku. Zde existují 3 základní druhy:

· vstupní poplatek (poplatek při prodeji) – určuje výši poplatku, kterou si investiční společnost účtuje při nákupu podílových listů, slouží především pro krytí distribučních a provozních nákladů společnosti

· poplatek za správu – účtovaný společností za správu aktiv fondu

· výstupní poplatek (poplatek při odkupu) – strháván při zpětném odkupu podílových listů investiční společností, jako vstupní poplatek slouží k pokrytí distribučních a provozních nákladů společnosti

Výše poplatků se výrazně liší nejen mezi jednotlivými třídami podílových fondů (akciové, dluhopisové…), ale i uvnitř jedné třídy fondů. Například u akciových fondů je průměrná výše vstupního poplatku okolo 4%, ale můžete narazit i na 5,5% akciového fondu Živnobanky nebo na 2% u společnosti Akro.

Informace o více než 450 fondech naleznete na této adrese Výstupní poplatek je v současnosti uplatňován jen v malém procentu případů. Nejčastěji se s ním lze setkat u otevřených podílových fondů, u kterých došlo k transformaci z uzavřeného v nedávné době. Obvykle začíná poplatek na 6% a postupně dochází k jeho snižování o jeden procentní bod každý měsíc. Jako příklad lze uvést 1. IN PIF, ČPI Globálních značek nebo ČPI Korporátních dluhopisů.

Poplatky za správu se příliš neliší a pohybují se většinou v rozmezí 1% až 2%.

Následující tabulka uvádí orientační přehled průměrné výše poplatků v jednotlivých třídách fondů:

Zdroj: UNIS ČR, investiční společnosti

Konkrétní informace o jednotlivých fondech naleznete zde.

A jak dopadlo obchodování v tomto týdnu podle statistik UNISu?

Trend zvyšování objemu majetku nepolevil ani tentokrát , do sledovaných fondů přiteklo dalších 736 milionů korun.