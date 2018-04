Za žádost o dotaci zaplatila 19 tisíc, na vyřízení marně čeká už rok

Na internetu si zadala poptávku, na kterou se několik firem ozvalo. „Nechala jsem si udělat cenovou nabídku, byli tady, prohlídli si to, změřili, a nakonec jsem si vybrala firmu Josefa Kašpara, připadal mi totiž velmi solidní a navíc slíbil, že zajistí i dotaci Zelená úsporám,“ popisuje paní Plšková.

S Josefem Kašparem tedy podepsala smlouvu a rozsah rekonstrukce konzultovala i s architektem, kterého pan Kašpar přivedl. „Doporučili mně všechno včetně střechy zateplit, a taky vyměnit veškerá okna a dveře, aby to mělo k té Zelené úsporám co nejblíže a abych dostala co největší dotaci,“ upřesňuje zákaznice.

Rekonstrukce začala v květnu loňského roku a za čtyři měsíce byla hotova a zaplacena. Celkem stála milion 200 tisíc korun. Zbývalo tedy už jen podat žádost o dotaci. Paní Plšková dala panu Kašparovi plnou moc k vyřízení dotace a zaplatila dalších 19 tisíc korun za projekt a odborný posudek. Podle dohody měla být žádost podána už loni. „Kdykoli panu Kašparovi volám, jen neustále slibuje, už k vám jedu, už jedu za architektem, už to podám, no ale zatím žádost nepodal,“ stěžuje si paní Plšková.

Příjem žádostí o dotaci letos končí 31. října

Jenže příjem žádostí o dotaci končí letos posledního října, a pokud žádost nebude včas podána, paní Plšková od státu nedostane ani korunu. „Asi by bylo jednodušší, kdybych žádost podala sama, jenže v tuto chvíli má pan Kašpar u sebe veškeré podklady a taky mých devatenáct tisíc za projekt,“ uvádí Plšková.

O problém se začali zajímat redaktoři Černých ovcí a podnikatele Josefa Kašpara navštívili. Prodlení podle něj nastalo tím, že vážně onemocněl. To se dá jistě pochopit i omluvit. Jenže jak pan Kašpar připustil, že problém byl i na jeho straně. „Já jsem chtěl podat žádost už loni, ale když jsem ji byl konzultovat, řekli mi, že nemám správný projekt,“ sdělil Josef Kašpar. Slíbil ale, že žádost bude podána do konce září, momentálně je prý projekt u auditora.

Vypadalo to na šťastný konec. Hned druhý den po natáčení Josef Kašpar paní Plškovou navštívil, místo připraveného projektu a žádosti ovšem přivezl další fakturu. Dvacet tisíc za projekt. Jenže ten už přece paní Plšková jednou zaplatila. Projekt je ale podle Josefa Kašpara dražší, než kolik činí zaplacená částka.

„Nevidím zde důvody pro to, aby došlo k navýšení sjednané odměny za vyřízení dotace, na toto pan Kašpar nemá nárok i s ohledem na tu skutečnost, že si své povinnosti ze smlouvy měl splnit již minulý rok,“ říká advokát Patrik Altner.

A tak pokud se nechcete dostat do podobných problémů jako paní Plšková, máme pro vás několik rad.

Provádíte zateplení svépomocí? Pak na dotaci zapomeňte

Výpočet dotace Nová zelená úsporám je poměrně složitý, na stránkách Státního fondu životního prostředí ale najdete orientační kalkulačku. V loňském roce byla průměrná výše dotace 246 922 korun.

Podání žádosti o dotaci je velmi jednoduché, důležité ale je dodržet několik zásadních podmínek.

Rekonstrukci nemůžete provádět svépomocí, vždy ji musí provádět odborná firma, která je zapsána v seznamu Státního fondu životního prostředí. Žádost o dotaci se podává elektronicky, k žádosti je pak nutno doložit projekt a energetický posudek. „Projekt a energetický posudek mohou zpracovat pouze autorizované osoby, jejichž seznam je na stránkách Fondu,“ upozorňuje mluvčí Státního fondu životního prostředí Lenka Brandtová.

Ideální je zajímat se o dotaci ještě před realizací a objednat se ke konzultaci na některé z krajských pracovišť Fondu. Tam vám poradí, co udělat a zda jste vhodným kandidátem. „Je potřeba najít zpracovatele energetického posudku a projektanta a v ten moment už víte, zda dosáhnete na tu hladinu, která je pro úsporu nutná, navíc pak se můžete s projektantem ještě domlouvat, že pokud uděláte nějaká opatření navíc, jestli se dostanete do té další hladiny, kde je dotace vyšší,“ doporučuje mluvčí.

