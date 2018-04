Železnice nabízí mnoho slev. Jsou ale nepřehledné.

Informace, kterou by neměly přehlédnout rodiny s dětmi je o víkendové jízdence SONE+. Ta skupině maximálně pěti lidí, z nichž dva mohou být starší než 15 let, umožní cestovat libovolnou vzdálenost přestupy a přerušením jízdy v sobotu nebo v neděli. V osobním vlaku stojí 130 korun, v rychlíku je dražší, zákazník zaplatí 360 korun. Tato sleva se neomezuje jen na Českou republiku, dá se s ní dojet třeba do Pasova, konkrétní stanice je však třeba ověřit předem.

Už dvojici cestujících ve věku nad patnáct let se vyplatí skupinová sleva, při které první dva platí zákaznické jízdné, ostatní polovic. A zákaznické jízdné je levnější než obyčejné - jak již bylo řečeno systém slev je velmi spletitý...

J ízdenka do ciziny může stát každý den jinak

Samostatnou kapitolou jsou mezinárodní jízdenky. Rozhodně nejsou levné a jejich cena je nabízena individuálně, podle toho kdy a kam cestující míří. Je tomu tak proto, že na některé vlaky v zahraničí je uplatňována takzvaná globální cena - jízdenky stojí každý den jinak, podle toho jak stanoví zahraniční partner.

České dráhy

informace o spojení a ceně

telefon 221 111 122

informace pro mezinárodní cesty

telefon 224 641 885

Počítadlo jízdného na internetu