Zemědělské komodity slibují investorům jedinečné zisky

Investiční poradci radí: "Investujte do komodit jako jsou ropa, drahé kovy. Průmyslové kovy také nejsou špatnou alternativní investicí.“ Na zemědělské komodity se však stále zapomíná, přičemž to není tak dávno, co chléb v České republice podražil z 15 Kč na 27 Kč během pár týdnů.

Proč tedy investovat jenom do ropy či zlata, když význam zemědělských komodit raketově roste? S prázdným žaludkem se těžce investuje do čehokoliv.

Důvodů, proč ceny zemědělských komodit (zrnin) nadále rostou, je několik. Jedním z nich je strmě rostoucí cena ropy, která zdražuje veškeré náklady farmářů na produkci úrody (zasetí, postřiky, hnojení, sklizeň a samozřejmě pak transport).

S cenovým vývojem na trhu s ropou pak také souvisí situace na trzích zemědělských plodin, které se používají na výrobu složek do biopaliv. V Evropské unii je to především řepka olejná, v USA je to kukuřice.

Lákavé státní dotace farmářům přiměly zemědělce k omezení osevních ploch pro produkci potravin a specializování se na pěstování vybraných plodin, které jsou určeny pro výrobu biopaliv. V USA se z tohoto důvodu výrazně omezila osevní plocha pšenice v roce 2007, navíc počasí následně nepřálo vývoji úrody a i proto se letos na jaře očekává propad amerických zásob pšenice na nejnižší úroveň za posledních 60 let.

Dalším zásadním důvodem růstu cen zemědělských komodit je zvyšující se koupěschopnost obyvatelstva, především střední společenské vrstvy v Indii a Číně.

Pokud si ještě přidáme k výše zmíněným důvodům růstu cen zemědělských komodit klimatické změny, tj. vliv počasí na úrodu, dokáže si každý z nás představit, že ceny zemědělských komodit nemají důvod klesat. Například v případě pšenice došlo vzhledem ke špatnému vývoji počasí v roce 2007 v Austrálii, Kanadě, USA, Francii i Ukrajině k poklesu letošních světových zásob pšenice.

Velké investiční fondy proto stále více zařazují investice do zemědělských komodit do svých portfolií jako dobrou alternativu proti padajícímu akciovému trhu.

Jak lze investovat do zemědělských komodit?

Abyste mohli začít obchodovat se zemědělskými plodinami, nepotřebujete mít své vlastní silo, ani vlastnit své vlastní pole. Stačí, když si na začátek vyčleníte kapitál minimálně v řádu několik desítek tisíc českých korun. Lze investovat do tradičních derivátů (převážně na burzovním trhu), jako jsou opce, forwardy a futures, nebo také pomocí investičních certifikátů a warrantů.

Cenově dostupnějším způsobem může být pro drobného investora obchodování přes kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD − Contracts for Difference) na mimoburzovním trhu.

Většina obchodů se provádí na základě spekulace, přičemž na komoditních trzích lze koupit, ale i prodat komoditu, aniž bychom ji předtím vlastnili.

Pro více konzervativní investory jsou samozřejmě pořád k dispozici akcie potravinářských a zpracovatelských společností, které se zabývají zemědělskými komoditami.

