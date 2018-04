Žena chce polovinu podílu

Pokud nedojde na základě dohody manželů k rozšíření nebo zúžení jejich společného jmění, tvoří jejich společné vlastnictví majetek nabytý za trvání jejich manželství. Součástí společného jmění obou manželů nejsou však věci, které získali, byť za trvání manželství, dědictvím nebo darem (darování věci, tvořící součást společného jmění, jednoho partnera z manželského páru druhému, je vyloučeno).

Součástí společného jmění nejsou ani věci získané v restituci či věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Součástí společného jmění nejsou samozřejmě ani věci nabyté za hodnoty některého z manželů, které nebyly součástí společného jmění. Z toho plyne, že obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, který jste nabyl ještě před uzavřením manželství, není součástí vašeho společného jmění.

A proto také ani nezáleží na tom, jaká je jeho skutečná hodnota. Situace je obdobná, jako kdybyste před uzavřením manželství vlastnil dům, obraz nebo historický automobil a v průběhu trvání manželství došlo ke zvýšení jejich hodnoty. Upozorňuji, že i v případě, že byste se stal společníkem obchodní společnosti za trvání manželství, nezakládá nabytí podílu účast druhého manžela na této společnosti. Vaše manželka by v takovém případě mohla požadovat, aby ve prospěch společného jmění bylo uhrazeno to, co jste vynaložil na svůj oddělený majetek, tedy na získání obchodního podílu.