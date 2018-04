Žena se musí v práci snažit více než muž, říká advokátka

Na mateřskou dovolenou odešla advokátka Lucie Brejšková nedlouho poté, co se v roce 2005 ujala vedení skupiny Finance & Projects advokátní kanceláře DLA Piper Prague LLP, kde jsou její specializací administrativní, hotelové, maloobchodní a průmyslové projekty a projekty v oblasti infrastruktury. Nyní už má dvě malé děti. Pokaždé se po devíti měsících na mateřské dovolené vrátila do práce.

Je ideální, pokud si žena nejdříve vybuduje kariéru a pak se zaměří na rodinu?

To se nedá takto říci. Po ukončení studia na vysoké škole jsem chtěla nejprve získat zkušenosti a dosáhnout určité pozice, abych nemusela po návratu z mateřské dovolené začínat od nuly. "Domnívám se, že pokud bych hned po vysoké škole měla děti, byl by problém se vrátit zpět do oboru, ve kterém bych neměla žádnou praxi a který je tak náročný jako advokacie," říká Lucie Brejšková.

I tak jste na rodičovské dovolené příliš času nestrávila.

V mé profesi ani není dost dobře možné, aby člověk zůstával s dětmi dlouho doma. Ztratil by kontakt se svým oborem, který se neustále vyvíjí a vyžaduje, abyste neustále rozšiřovali své znalosti. Když jsem ještě neměla děti, pracovala jsem dvanáct až čtrnáct hodin denně.

Ale teď snad tolik času v práci netrávíte.

Nyní pracuji přibližně na půl úvazku. Většinou jsem dva dny v kanceláři a zhruba půl dne pracuji z domova. S hlídáním syna mi pomáhá moje maminka a manžel. Když máte někoho, kdo vám pomáhá, je všechno jednodušší.

Zvládáte celou svou práci, když teď pracujete jen dva a půl dne?

Soustřeďuji se nyní spíše na vedení svého týmu lidí, kontrolu práce, kterou připravují mí kolegové, a na jednání s klienty.

Vizitka Lucie Brejšková (34 let) * Od roku 2002 spolupracuje s advokátní kanceláří DLA Piper Prague LLP jako advokátka ve skupině Finance & Projects a od roku 2005 tuto skupinu vede. Podílela se na řadě projektů financování, fúzí a akvizic v České republice. * Vystudovala Právnickou fakultu UK a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a mezinárodní vztahy. * V letech 1998-2002 pracovala jako advokátní koncipientka a podílela se na projektu Evropské unie zaměřeném na implementaci evropských předpisů do českého právního řádu. * Je vdaná, má dvě děti, Karolínku (3 roky) a Ondřeje (1 rok).

Ve vašem oboru pracují především muži. Bylo těžké se mezi nimi prosadit?

S prosazením mezi mužskými kolegy jsem nikdy problém neměla. Nicméně podle mého názoru a zkušenosti musí mít žena ve většině případů širší vzdělání a více zkušeností než její mužští kolegové, aby se dostala na stejnou pozici.

A nebála jste se, že neuspějete?

Ne. To, čeho dosáhnete, záleží ve velké míře na vás. Když se snažíte, jdete si za svým cílem a věnujete tomu odpovídající čas i energii, tak se ve velké většině případů dostanete tam, kam chcete.