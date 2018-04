Ženatý muž, 32 let, žádá o 100 000 Kč

Jak to dopadlo

Muži nabídlo úvěr šest bank - Česká spořitelna, ČSOB, Poštovní spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a Citibank. Z toho Komerční banka a Raiffeisenbank nebyly schopny poskytnout požadovanou výši úvěru - maximum dosažitelné pro našeho uchazeče bylo u nich 80 000 korun. Komerční banka se rovněž odlišila od původních požadavků dobou splatnosti - nabídla čtyři roky splácení namísto tří let.

Jaký úvěr banky nabídly žadateli Banka výše poskytnut. úvěru (Kč) splatnost (měsíce) úroková sazba (%) měsíční splátka cena celkem (Kč) RPSN (%) Poštovní spořitelna 100 000 Kč 36 12,9 3 365 Kč 122 730 14,54 Česká spořitelna 100 000 Kč 36 12 3 353 Kč 122 608 14,94 Komerční banka 80 000 Kč 48 neuvedena 2 262 Kč 115 136 21,22 ČSOB 100 000 Kč 36 12,9 3 365 Kč 123 940 14,50 Raiffeisenbank 80 000 Kč 36 15,3 2 865 Kč 103 140 18,76 Citibank 100 000 Kč 36 21,11 3 770 Kč 135 720 23,20 eBanka úvěr neposkytla HVB Bank úvěr neposkytla Živnostenská banka úvěr neposkytla GE Capital Bank úvěr neposkytla

Podle ukazatele RPSN byla ochotna poskytnout nejvýhodnější úvěr ČSOB v těsném závěsu s Poštovní spořitelnou a Českou spořitelnou. Nejdražší úvěr naopak poskytla Citibank - RPSN 23,20 procenta. Následuje ji Komerční banka - RPSN je u ní rovněž vyšší než dvacet procent, a to není započítán náklad ve formě úložek na spořící konto, které zaměstnanec banky žadateli sdělil jako nutnou podmínku úvěru, za 5 let by úložky činily úhrnem 18 000 korun. Banka navíc nedodržela ani jeden z výše uvedených hlavních požadavků pro úvěr. Kromě eBanky, Živnostenské banky a HVB Bank nedostal žadatel půjčku ani u GE Capital Bank, neboť nesplňoval požadavek udání dvou telefonních linek.

Poplatky spojené s úvěrem (žadatel) Poplatky zprac. žádosti poskyt. úvěru vedení úvěr. účtu nutnost otevřít u banky běž. účet vedení běž. účtu/měsíc - včetně výpisů Poštovní spořitelna 50 Kč 1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč zdarma ano 15 Kč Česká spořitelna zdarma 0,2 % z výše úvěru, min. 400 Kč, max. 7 000 Kč 500 Kč za rok ne X Komerční banka zdarma 800 Kč + 0,3 % z výše úvěru, max. 5 000 Kč 80 Kč za měsíc ano 35 Kč ČSOB zdarma 1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč zdarma ano 50 Kč Raiffeisenbank zdarma zdarma 80 Kč za měsíc (zahrnut ve výši měs. splátky) ne X Citibank zdarma zdarma 89 Kč za měsíc (zahrnut ve výši měs. splátky) ne X

Kde jsme o úvěr žádali?