Ženské a mužské zbraně v práci

Existují šéfové, kteří se nechají ovlivnit hlubokým výstřihem a krátkou sukní své podřízené do té míry, že jí odpustí i nějaký ten menší pracovní malér. A některé ženy na to také spoléhají. Nicméně pokud žena chce, aby ji v zaměstnání brali vážně, s těmito zbraněmi by měla zacházet velmi opatrně.



Manželé Girstlovi již řadu let úspěšně řídí technologickou společnost GiTy. Paní Olga, generální ředitelka a matka čtyř dětí, ještě vedle své práce podporuje ženy v podnikání. Za ženské zbraně, které patří k práci, nepovažuje koketnost nebo hezkou, milou tvář, ale třeba intuici, schopnost naslouchat a vytrvalost. „Řekla bych, že ženy ve vysokých pozicích musí především prokázat svou odbornost a přicházet s konstruktivními názory. Jinak mají malou šanci na úspěch.“



Krása? Ano, ale odbornost především





Valentin Girstl, předseda představenstva GiTy, s názorem své manželky souhlasí. „Žádný muž se však jistě nezlobí, když je žena, se kterou spolupracuje, také šarmantní,“ poznamenává. To potvrzuje i Alice Hamidová z poradenské společnosti Mercury Group. Na jednom mítinku se zeptala zahraničního kolegy, jestli jej dokáže žena při pracovním jednání více ovlivnit než muž, protože je půvabná. Odpověděl, že ne, ale jednání je pro něj alespoň příjemnější. „Vzájemné jiskření tedy, naštěstí, nepopřeme. Ale na profesionalitu by vliv mít nemělo,“ říká Hamidová s tím, že pomoci ženě ke kariéře jen kvůli jejím fyzickým přednostem a cukrblikům dokáže jen blázen.

I když je žena nejen šarmantní, ale i odborně zdatná, dostat se na vedoucí místo není často nic snadného. Na vedoucích postech v Česku stále převažují muži a ti určují i pravidla chování. Podle Olgy Girstlové hraje v jejich prospěch, že si dokážou vytvořit vazby při společných aktivitách i mimo podnikání - při sportu, v klubech. „Pro ženu je velmi složité do těchto vazeb proniknout, a to i v situaci, kdy ji muži v podnikání respektují,“ říká Girstlová.



Existují ženské a mužské zbraně?



„Nedá se říct, že by se v kariérním postupu daly uplatnit ženské či mužské zbraně. Myslím totiž, že něco takového neexistuje,“ míní psycholožka práce Eva Bedrnová. V lidském chování podle ní lze vysledovat určité rysy, které se obecně připisují spíše ženám, nebo mužům. Například ochota udělat práci za méně výkonného kolegu, úsměv za každých okolností, nesmělé vyjadřování názorů bývají častěji připisovány ženám. Ale chovají se tak i mnozí muži. Podobně je zase některým ženám vlastní „ryze mužská“ rozhodnost a tvrdý postup k cíli.