Zentiva: nováček na trhu se drží statečně

Česká burza se tento rok překonává. Za poslední dva uplynulé týdny dvakrát překonávala historické rekordy a podobný vývoj můžeme pozorovat i tento týden. Oba hlavní indexy PX-D i PX 50 vzrostly za posledních 12 měsíců o více než 40 %. Za první tři čtvrtletí tohoto roku dokonce burza zaznamenala rekordní objemy obchodů s akciemi a podílovými listy a už teď překonala dosavadní celoroční rekord z roku 2000 o více než 27 %.

Největším problémem BCPP ale nadále zůstává málo likvidních titulů, které by byly dosti atraktivní pro investory. To dokazuje i nízký počet titulů zařazených do segmentu SPAD (Systém pro Podporu trhů Akcií a Dluhopisů), na kterém se uskutečňuje nejvíce obchodů s akciemi a je uznávaný domácími i zahraničními investory. Z tohoto trhu byly navíc před necelým měsícem vyloučeny akcie Českých radiokomunikací poté, co majoritní vlastník Bivideon zvýšil svůj podíl ve firmě na 94,2 procenta, a takřka nebylo s čím obchodovat.

První úspěšné IPO Zentivy

Skutečnou malou revoluci naopak způsobila primární emise akcií (IPO – Initial Public Offering) farmaceutické společnosti Zentiva. Ačkoli první společností, která realizovala IPO na našem trhu byla Společnost Software 602 (vzhledem k jejímu malému objemu však byla obchodována jenom na RM-Systému) a ostatní pokusy víceméně zkrachovaly, můžeme příklad Zentivy považovat v tomto ohledu za první úspěšný pokus.

Zentiva je příkladem toho, že při IPO mají u investorů šance firmy s historií, pravidelně vyplácející dividendy. Původně měly být akcie Zentivy uvedeny pouze na Londýnské burze, ale rozhodnutí uvést titul na dvou trzích se ukázalo jako správné. IPO tak skončila pětinásobným převisem poptávky nad nabídkou. Na trh se dostalo 30,2 % akcií společnosti, což tvoří celkový objem 211,2 mil dolarů. Přes 80 % koupily zahraniční investoři, podíl Amerických investorů dokonce přesáhl polovinu. Pro zahraniční investory je totiž zajímavá emise minimálně ve výši 100 mil. dolarů, kterou

ovšem Zentiva překonala dvojnásobně. Náklady na emisi činily 92 mil. Kč, tedy asi 4 %, což podle zástupců společnosti odpovídá nákladům na získání úvěru. Ačkoli, nebo právě proto, že Zentiva má velmi nízké náklady dluhového financování a se svými závazky by si i bez emise akcií poradila v průběhu několika let, pro splacení závazků použila pouze třetinu z celkového objemu získaných prostředků ve výši 5,6 mld. Kč.

Na to, aby byla primární emise úspěšná, musí firma kromě správného načasování myslet také na důvěryhodnost u investorů, ke které přispívají alespoň pět let auditované výsledky potvrzující růst tržeb i zisku. To, že se to Zentivě podařilo, dokazuje i vývoj cen akcií ihned po uvedení na trh. Emisní cena byla stanovena v horní hranici navrženého cenového pásma 400 – 525 Kč, na úrovni 485 Kč. Ihned po uvedení na trh výrazně stoupla a nyní už atakuje hranici 600 Kč.

Takový výrazný vzrůst podporuje více faktorů. Jedním z nich může být vesměs příznivé investiční doporučení většiny makléřských firem. Výjimku tvoří pouze firma Merill Lynch s neutrálním doporučením, která se ovšem podílela na emisi. Dalším extrémem je naopak společnost Wood & Company se stropem 720 Kč, která se ale také podílela na emisi. Titulu k růstu pomáhá také zařazení do indexu MSCI firmou Morgan Stanley a dalším faktorem, který vyhání kurz ceny relativně vysoko, může být malý počet prodávajících. Ačkoli je Zentiva oproti regionálním konkurentům relativně dražší, je to zapříčiněno nejvyššími ziskovými maržemi a také tempem růstu. Z hlediska růstu zisku je Zentiva považována za nejlepší firmu v regionu, ale podobně jako regionální konkurence, i Zentiva je vůči západoevropským výrobcům generických léčiv podhodnocena.

Dobré vyhlídky do budoucna

Společnost Zentiva N.V. vznikla v roce 2003 fůzí české společnosti Léčiva a slovenské společnosti Slovakofarma, je registrována v Nizozemsku a majoritním vlastníkem jsou americké venture fondy Warburg Pincus. Společnost se orientuje hlavně na výrobu generických léků, tedy takových, kterým již prošla patentová ochrana. Pozice Zentivy na dvou - pro ni zásadních - trzích je vskutku dominantní. Tržní podíl společnosti na českém trhu je 16,9 %, na slovenském je to 15,8 %. Na trhu generických léků činí

podíl společnosti v ČR 51 % a v SR dokonce 61 %. Ačkoli oba trhy se v současné době vyznačují již poměrnou nasyceností a tempo růstu se zpomaluje, podle odborníků je zde ještě stále prostor pro růst, jelikož oba státy pořád dohánějí západoevropské standardy.

Více možností na růst v současnosti představuje export. Z hlediska velikosti nabízejí ohromný prostor polský a ruský trh, a jelikož má Zentiva na těchto trzích zatím jen velmi malý podíl a také v souvislosti uváděním nových řad léků by se vývoz mohl stát tím hlavním zdrojem růstu. Oba trhy přes svou současnou velikost zaostávají za okolními zeměmi z hlediska spotřeby léků na hlavu a zároveň procházejí obdobím ekonomického oživení s očekáváním vyššího růstu HDP oproti západním ekonomikám. To samozřejmě vytváří dobrou pozici pro farmaceutický průmysl a tedy i pro samotnou Zentivu, od které se očekává několikanásobný růst tržeb na zmíněných trzích. Trochu těžší to bude mít Zentiva na západoevropských trzích, kde je nasycenost trhu vysoká a konkurence mnohem větší. Firma by však tento problém mohla řešit akvizicí, nebo spoluprací s firmou, která na daných trzích již funguje.

Nikdo není dokonalý

Je třeba zmínit i rizika, která by mohla negativně ovlivnit dobře rozběhnutou společnost. Velmi silná orientace na domácí trhy může způsobit problémy v případě regulačních opatření. Příjmy tak může snížit například zavedení maximálních velkoobchodních cen. Další slabinou podle odborníků jsou relativně nízké investice do výzkumu a vývoje vlastních léků, nebo nízký podíl tzv. účinných látek, které vyrábí Zentiva pro vlastní potřebu. Výpadek dodávek by mohl omezit výrobu generik a při jejich nákupech za eura zde vystupuje kurzové riziko. Ačkoli se Zentiva dobře vypořádala s negativními dopady reformy zdravotnictví na Slovensku, v Čechách ji vládní reforma ještě čeká. To s sebou přináší riziko snížení výdajů do tohoto odvětví.

Ačkoli bude společnost nadále vystavována silné konkurenci zejména ze zahraničí, díky své domácí pozici je v její silách udržet současné postavení, a popřípadě jej postupně zlepšovat. Firma má potenciál zvyšovat svoji ziskovost, k čemuž jí určitě pomůže právě vstup na nové trhy.

Myslíte si, že příklad Zentivy v souvislosti s primární emisí akcií budou následovat i jiné společnosti na našem kapitálovém trhu? Napište nám vaše názory.

