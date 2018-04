Ženu nejčastěji znevýhodňuje dítě, muže věk

Problémy ryze ženské



Obecně nejčastějším znevýhodněním žen, prokázaným i statisticky, je oproti mužům nižší finanční ohodnocení za stejný druh vykonávané práce. Důvod? Mezi nejčastější zdůvodnění patří tvrzení, že muž je přece živitel rodiny. Jako by se nemohlo stát, že muž třeba vážně onemocní na delší dobu a veškerý výdělek je na bedrech ženy. Dalším častým důvodem pro diskriminaci je její manželský a rodinný stav. Žena, která je vdaná a bezdětná, je v očích zaměstnavatelů neperspektivní, neboť - podle jejich podezření - zcela jistě brzy otěhotní. Stejně tak je pro zaměstnavatele neperspektivní i matka s menším dítětem či dětmi, protože bude zcela jistě často doma pečovat o nemocné dítě. V zásadě téměř beznadějnou kombinací pro nalezení zaměstnání je matka samoživitelka (svobodná, rozvedená, ovdovělá) pečující o menší dítě (či snad dokonce děti). Ženy jsou téměř výhradními oběťmi sexuálního obtěžování na pracovišti. Pokud se týká šikany na pracovišti (mobbing, bossing), jsou to znovu ženy, které mezi šikanovanými zaměstnanci svým počtem vysoko převažují.



Věk a etnický původ



Rovněž etnický původ (v našich podmínkách zejména původ romský) bývá častým a v tomto případě ze strany zaměstnavatelů obvykle pečlivě skrývaným důvodem pro nepřijetí osoby do zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je velmi častým důvodem nepřijetí ženy do zaměstnání její věk přesahující 45 let. Podobně je tomu u mužů - patrně nejčastějším důvodem jejich diskriminace je věk muž nad 50 let je pro značnou část zaměstnavatelů neperspektivní. Etnický původ je u mužů rovněž častým důvodem pro nepřijetí do zaměstnání. Některé projevy výše uváděných příkladů diskriminace lze velmi lehce ověřit nahlédnutím do inzertních rubrik nabízejících zaměstnání. Inzerátů, které nabízejí práci "v mladém kolektivu" nebo v "mladém dynamickém týmu" nebo je hledán zaměstnanec "ochotný pracovat bez ohledu na čas" či "časově flexibilní", je tam bezpočet. V čem diskriminují? V prvních dvou případech zaměstnavatel zcela jistě nehledá zaměstnance staršího 30 let, ve zbývajících případech nemá zaměstnavatel zcela jistě zájem o ženu, která pečuje o dítě.