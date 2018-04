Ženy a přeprava těžkých břemen

O. Sýkorová, Zlín



Zákoník práce v § 150 zakazuje zaměstnávání žen pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu. Zejména zakazuje ty, které ohrožují jejich mateřské poslání. K provedení tohoto ustanovení vydalo ministerstvo zdravotnictví ustanovení pod čís. 261/1997 Sb. Tam jsou uvedeny seznamy prací, které jsou pro ženy zakázané, stejně tak i váhové limity. Řada zaměstnavatelů o této vyhlášce neví nebo ji odmítá respektovat. Z uvedeného předpisu vyplývá, že se ženám zakazuje zdvihání a doprava břemen:



* nad 15 kg při ručním zvedání a přenášení,

* nad 50 kg při dopravě na ručním kolečku,

* nad 100 kg při ruční dopravě na dvoukolovém vozíku (rudlu),

* nad 150 kg při ruční dopravě na čtyřkolovém vozíku,

* nad 600 kg při kolejové přepravě.



Z těchto limitů může pak být ze závažných důvodů povolena výjimka, a to při zvedání břemen do 20 kilogramů. Tato výjimka se však netýká zvedání neskladných břemen. Pro těhotné ženy a matky do devátého měsíce po porodu platí zákaz: soustavného zdvihání břemen nad 5 kg a jejich přenášení, občasného zdvihání a přenášení břemen nad 10 kg, u neskladných břemen nad 5 kg; občasná doprava břemen nad 25 kg, na ručních vozících dvou nebo čtyřkolových. Pokud tedy zaměstnavatel bude odmítat vaše převedení na jinou práci s odůvodněním, že žádnou odpovídající práci nemá, pak půjde o překážku na straně zaměstnavatele podle § 130 zákoníku práce. Zaměstnavatel vám tak musí vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud by i tuto alternativu odmítl, musela byste se obrátit na kontrolní odbor příslušného úřadu práce nebo na inspektorát bezpečnosti práce.