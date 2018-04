Ženy a zkušenosti s pracovními podmínkami

Práce v obchodních řetězcích



Například ženy pracující v nepřetržitých provozech jsou zatěžovány neúnosně dlouhou pracovní dobou. Nemají přestávky v práci ani si nemohou během mnohahodinových směn patřičně odpočinout. Což je charakteristické především pro obchodní řetězce. Vadí také nedodržování bezpečnostních a hygienických předpisů: zvýšený tlak na produktivitu a výkon často způsobuje neúnosné pracovnítempo a minimální hygienické přestávky.

Jako příklad diskriminace uváděly ženy v diskusích zkušenosti, kdy zaměstnavatel postihuje zaměstnance za nemoc, dovolenou, ošetřování dítěte.

To vše se pochopitelně odráží na špatném zdravotním stavu žen: ženy v takových provozech vydrží podobné podmínky maximálně několik let a pak musí odejít ze zdravotních důvodů, často i do invalidního důchodu. Na psychiku pracovnic neblaze působí i praxe některých zaměstnavatelů uzavírat smlouvy na dobu určitou.



Soukromníci a zahraniční firmy



Nepříznivou situaci podtrhuje i současná poměrně vysoká nezaměstnanost, kdy pracovníci - z obavy o ztrátu zaměstnání - nemají odvahu se v případě příkoří ozvat. Podmínky komplikuje také dojíždění do práce, které je časově i finančně náročné.

Problémy jsou zejména v menších, a především v soukromých firmách. Tam ani není ochota, a hlavně dostatek prostředků na zakoupení technických prostředků k ulehčení fyzicky namáhavé práce. Ve velkých firmách bývá situace příznivější, zejména je to díky odborům, které se o zlepšení pracovních podmínek zasazují.

Špatnou zkušenost mají také ženy s pracovními podmínkami v zahraničních firmách: ty sice většinou lépe pracovníky zaplatí, někde jsou dokonce ochotné zaměstnance svážet z okolních obcí, ale o to tvrdší podmínky a nároky na ně mají.

Ženy upozorňovaly i na skutečnost, že zahraniční firmy se neřídí českými zákony, nikdo je ani v tomto směru nekontroluje. Pro nápravu účastnice diskuse navrhují, aby byly zvýšeny kompetence ke kontrole zaměstnavatelů a důsledně ji provádět, a to i u zahraničních firem.