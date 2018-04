Ženy berou méně a mohou si za to mnohdy samy. Neřeknou si o víc

Zatímco průměrný plat mužů (včetně toho třináctého a odměn) je podle průzkumu Merces.cz 25 848 korun, ženy berou jen 20 134 korun. "Podle našeho průzkumu představují platy žen 85 procent toho, co si vydělají na stejné pozici muži. Statistika vychází z údajů o hrubé měsíční mzdě na celkem 260 pozicích napříč hospodářstvím," říká Miroslav Dravecký ze společnosti Profesia, která průzkum platů na Merces.cz zajišťuje.

Vůbec nejhůře jsou na tom ženy ve věku od 35 do 44 let. Jejich platy totiž dosahují jen 79 procent mužských výplat.

Může za to mateřství

Výši platu ovlivňuje řada věcí. A jednou z těch hlavních, které ženám "snižují" plat, je existující nebo potenciální mateřství. Ženy kvůli dětem například nechtějí tolik cestovat, služební cesty zkracují na nutné minimum, zvykem je, že právě žena chodí s dítětem k lékaři a zůstává s ním v případě nemoci doma.

"Tím výrazně klesá jejich flexibilita v zaměstnání. Proto právě u pozic, kde je potřeba pracovat přesčas nebo hodně cestovat, jsou rozdíly v platech žen a mužů výraznější," vysvětluje Miroslav Dravecký.

Skromnost škodí

Zajímavé je, že už při pracovních pohovorech si Češky říkají o nižší plat než muži, kteří se hlásí na tu samou pozici.

"Zjistili jsme, že očekávaný plat žen představuje 77 procent toho, co si přejí muži na stejných pozicích a se stejným vzděláním. A zaměstnavatel pak nemá důvod dát takové ženě vyšší plat, pokud si už při pohovoru řekla o méně peněz," dodává Dravecký.

Ženy si tak mnohdy škodí samy. A dokonce jsou k tomu vychovávány odmala, jak říká ředitelka Gender Studies Linda Sokačová. "Máme k dispozici výzkumy, které ukazují, že dívky na základní a střední škole dostávají nižší kapesné než chlapci."

Podle Lindy Sokačové je důvodů, proč mají ženy nižší příjmy, řada: "Stále přetrvává názor, že hlavním živitelem rodiny je muž, a proto zaměstnavatelé dávají mužům na srovnatelných pozicích více. Předpokládá se, že žena si jen přivydělává, a to i když jsou české domácnosti založeny na dvoupříjmovém modelu. Jen málo z nich by se uživilo z jednoho příjmu."

Obrázek zvětšíte kliknutím

Daň za péči o rodinu

Podle Gender Studies také ve společnosti přetrvává názor, že práce je u žen až na druhém místě. Nižší plat je "daní" za to, že se na základě stereotypního uvažování věnují především rodině, a tudíž jejich práce trpí.

"Ženy vydělávají méně také proto, že dělají takové profese, které nejsou tak finančně hodnocené, pracují v jiných odvětvích než muži. Obecně platí, že tato povolání jsou méně placena, i když vzdělání žen nezaostává, ba naopak," tvrdí Linda Sokačová.

Příkladem může být povolání zdravotní sestry. Je to potřebná a důležitá profese, v řadě oborů je spojena i s velkou fyzickou zátěží, ale přesto patří mezi zaměstnání s nedostatečným ohodnocením.

Nerovné odměňování zvyšuje riziko toho, že jedna skupina - v tomto případě ženy - je dlouhodobě a systémově podhodnocována a ve středních a nižších příjmových skupinách může dojít k pádu pod hranici chudoby. Především v důchodovém věku nebo v období mateřství.

Podle Lindy Sokačové by se lidé měli více zajímat o svá práva a požadovat jejich dodržování. "I když je to velmi náročné. Kde není žalobce, není ani soudce," dodává.

V Evropě jsme ti horší

Rozdíly mezi platy mužů a žen jsou v České republice větší než ve vyspělých zemích. Uvádí to srovnávací zpráva Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle ní například česká vysokoškolačka ve věku 35 až 44 let bere jen 67 procent platu stejně starého a vzdělaného muže, průměr zemí OECD je 71 procent. Ve věkové skupině 55 až 64 let berou české ženy 75 procent platu mužů.

"Na všech úrovních vzdělání a ve všech věkových skupinách vydělávají ženy méně než jejich mužské protějšky," konstatuje zpráva OECD.