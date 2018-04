Ženy jsou častěji nezaměstnané než muži

Nezaměstnanost žen v Česku bývá tradičně o dvě až tři procenta vyšší než nezaměstnanost mužů. „Ženy s dětmi v předškolním věku, po mateřské dovolené a ženy nad pětačtyřicet let patří spolu s lidmi s nízkým vzděláním a zdravotně handicapovanými do skupiny nejvíce znevýhodňované na českém trhu práce,“ říká Zdeňka Hajná, předsedkyně Českého svazu žen.



Ženy mají čas ve starším věku



Podle průzkumu Postavení českých žen na trhu práce zveřejněném na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí bývají bez práce nejčastěji ženy mezi 20. až 34. rokem života, kdy se věnují mateřským povinnostem. Tato věková hranice se však posunuje směrem nahoru. Práci ve svém životě považují za velmi důležitou ženy mezi 45 a 59 lety. „V tomto věku jim odpadá větší díl péče o již odrostlé děti a mají více času a energie věnovat se práci. Většina zaměstnavatelů je však již v tomto věku pokládá za neperspektivní,“ říká Hajná. Naopak pro muže je práce nejdůležitější mezi 33 a 44 lety. Tehdy živí rodinu. Přeje současnost takovému tradičnímu myšlení? Ani ne. Práci může ztratit kterýkoli z partnerů, v nejedné rodině je dnes živitelkou žena. Část péče o rodinu by se v takovém případě logicky měla přesunout na partnera.



K tradiční roli se přimkla nová Necháte se přetáhnout konkurenční bankou? Víte, co na vás banky chystají? Čtěte ZDE



Oproti jiným evropským zemím je i vzhledem k obtížím s hledáním práce zaměstnanost českých žen stále ještě vysoká. Podle mezinárodních průzkumů pracují Češky nejdéle ze všech bez ohledu na mateřství. Týdně pracují v průměru 43 hodin, muži 48 hodin. Přitom podmínky pro skloubení práce a péče o děti a domácnost nejsou v Česku nijak slavné. Podle průzkumu ministerstva práce však většina české veřejnosti míní, že si tento problém musí vyřešit každý sám. V menší míře spoléhají lidé na podporu státu, zaměstnavatele a odborů. „Především je třeba ovlivňovat tradiční předsudky, že péče o děti a domácnost patří ženě a muž je živitel rodiny. Rovnost existuje jen teoreticky, v praxi je to stále řídký jev,“ říká Hajná. V průzkumu skutečně většina mužů přiznává, že zvládá pracovní a rodinné závazky tak, že nechají na partnerce veškerou péči o děti a domácnost.

Některé ženy se tomu ale nijak nebrání, dokonce i mezi mladšími je řada takových, které se snaží fungovat stoprocentně doma i v práci, což lze jen stěží. A jsou to muži, kteří paradoxně častěji zastávají místa s volným pracovním režimem, který jim lépe než ženám (na nižších postech, ve směnných provozech) umožňuje vyřizovat si v průběhu dne i rodinné záležitosti.



Kdy můžete požádat o zkrácení úvazku kvůli péči o dítě? Stejná práce, stejný plat



Podle statistiky platové rozdíly mužů a žen rostou nejvíce u managementu a bankovních úředníků (téměř 17 procent) ve prospěch mužů, stírají se u míst požadujících nižší vzdělaní nebo například u učitelů.

„Ženy si skutečně vydělávají v některých případech méně než muži. Je to dáno odvětvím, v němž pracují,“ říká Jana Bondyová z Českého statistického úřadu. „Obvykle jde o ta, kde je tradičně méně peněz a je tam převaha žen - zdravotnictví, školství, veřejná správa. Ženy také zastávají méně vedoucích pozic. Buď samy nechtějí, nebo se tam nedostanou v důsledku znevýhodnění,“ dodává.

„Myslím, že firmy, které chtějí ukázat, že ženy platově nediskriminují, by měly zveřejňovat zprůměrované platy mužů a žen podle pozic,“ míní Michaela Marksová Tominová z Gender Studies, zabývající se rovností mužů a žen. Příkladem může být Úřad vlády České republiky, který již dvakrát zjišťoval, kolik procent tvoří průměrný plat žen vůči platu mužů na stejných řídících pozicích. Vedoucí Úřadu vlády Jana Gavlasová uvádí, že zatímco ještě před dvěma lety tu rozdíl byl, v současnosti již není.

Důvody menší úspěšnosti žen v práci



* Veřejnost si myslí, že ženy omezuje těhotenství, péče o malé děti a rodinná zátěž.

* Většina žen míní, že v práci dominují muži a ti nedají ženám šanci. Navíc je znevýhodňuje současné nastavení pracovní sféry a zaměstnavatelské politiky.

* Muži častěji tvrdí, že ženy nemají autoritu, řídící schopnosti ani potřebné znalosti a nejsou stabilní pracovní silou.

Zdroj: průzkum MPSV



Platová diskriminace žen



Nelze ji dokázat srovnáním průměrných mezd mužů a žen podle výběrových šetření mezd. Diskriminací je, když žena pobírá nižší mzdu než muž za stejnou práci, o čemž aritmetický průměr nic neříká. Ženy obecně pracují na jiných pracovních místech než muži, mají v průměru nižší počet odpracovaných hodin - zejména nižší počet přesčasových hodin, které jsou placeny vyšší sazbou. To vše působí na mzdu, kterou za práci dostávají.

Zdroj: ČSÚ