Ženy jsou lepší šéfové než muži. Raději spolupracují než soutěží

typy šéfů Ideální šéf - Je to přirozený vůdce, který v práci dobře zvládá všechny manažerské dovednosti, ale má i něco navíc: co řekne, to splní. A umí také pochválit nebo se za své zaměstnance dokáže v problémových situacích postavit, pokud je to třeba. Všechno, co říká, má hlavu a patu, takže i když může být v kritice nepříjemně pravdivý, měli by si to jeho podřízení vzít k srdci. Příjemné jsou s ním i chvíle, kdy se rozvine diskuse o něčem jiném než jen o práci. Sečteno a podtrženo, pokud máte takového šéfa, jste šťastný člověk. Šéf chytrák - Pokaždé, když jdete z práce, si říkáte, proč musíte za pár korun tak dřít, když váš šéf za podstatně vyšší plat odevzdá mnohem méně práce. Rozhodně mu nemůžete upřít manažerské schopnosti, ale jeho hlavní devizou je, že v tom umí chodit. Rozdělí úkoly, usměje se na vás a pak o něm už nevíte. Vedení je přesvědčeno, jak skvělého manažera najala. Pokud se stanete jeho oblíbencem, máte šanci vedle něj pracovně růst. Dojde-li k názoru, že vás potřebuje, může vám vytvořit výjimečné podmínky. Diktátor - Tak pozor! Tady si nikdo, ale opravdu nikdo nebude dělat legraci. Nebo bude exemplárně potrestán. Humor přece do práce nepatří! To jsou nepsaná pravidla pracoviště, kterému vládne šéf-diktátor. Myslí si, že zaměstnanci jsou od toho, aby dělali jen to, co řekne, a na myšlení je tam výhradně on sám. Podřízení se podle jeho názoru hodí jen k tomu, aby poslouchali a slepě vykonávali zadané úkoly. A když se něco nepovede, pak rovnou přichází vyhazov. Každý člověk je nahraditelný, stejně jako stroj. Podrazák - Já za to nemůžu, to víš, je to rozhodnutí nejvyššího vedení. Tak tohle je věta, kterou od šéfa-podrazáka uslyšíte nejčastěji. Ale na otázky kdo a proč už odpovědět neumí. A možná ani nechce. Dřeli jste na stěžejním úkolu, a když má přijít pochvala, dostane ji jenom šéf. On sám pracuje jen na efekt tak, aby se sám zalíbil. Přisvojuje si výsledky práce druhých a kdykoli od něj můžete čekat podraz. Pokud jste v nemilosti, máte peklo, čekejte všemožné úklady. Ve vztahu k nadřízeným je vyloženě vlezlý. Ustrašenec - Pokud je vaší ambicí pouze přežívat, pak máte vyhráno. Ale chcete-li se něčemu přiučit, něco dokázat, pak raději hledejte nové místo. Pro vašeho šéfa-ustrašence je typické, že se bojí cokoli rozhodnout. Má strach z vedení, nedůvěřuje ani zaměstnancům. Je schovaný ve své kanceláři a dozvíte se o něm pouze ve chvíli, kdy musíte vyplnit nějaký dotazník, který přistál odněkud shora. Často přichází odněkud, kde se ho pro neschopnost zbavili. V podstatě je to profesionální vedoucí, jinak žádnou kvalifikaci nemá.