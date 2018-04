Ženy, které mají šanci najít práci

Je však na místě zdůraznit, že limitním faktorem pro zvýšení šancí na pracovním trhu je úroveň vzdělání. K tomu je také nutno říci, že šance mají ty ženy, které jsou sebevědomé a které umějí prodat své schopnosti. Skromnost se na pracovním trhu nevyplácí. Je nutné, aby si každá žena předtím, než se rozhodne hledat zaměstnání, uvědomila ty stránky osobnosti, které budou v zaměstnání kladné a záporné, a snažila se zdůraznit ty kladné.

Vždyť i matka dětí by měla umět zvýraznit svoji výhodu. Je dobrá organizátorka. Zabezpečit dnes chod rodiny, péči o děti a další, to je také umění, které je možno využít i na pracovním trhu.

Na druhé straně řada statistik a výzkumů ukazuje, že ženy, které se dostávají do předdůchodového věku, patří ke skupinám, které obtížněji nacházejí uplatnění na pracovním trhu. Nevím proč, ale do této kategorie již patří ženy starší 45 let. Pro tuto skupinu žen je marné hledání práce velmi stresující, sráží sebevědomí žen, navozuje pocit zbytečnosti, negativní psychické pocity a způsobuje ekonomické obtíže.

Zaměstnavatelé o možnou zaměstnankyni často jeví zájem obvykle do doby, než zjistí ročník jejího narození nebo další osobní záležitosti (zda je vdaná, má malé děti). Pak k ověření pracovitosti, dovedností, znalostí a schopností obstát na pracovním místě obvykle ani nedojde. Pokud žena splňuje základní výběrová kritéria, často se hledají dodatečné, zástupné požadavky, aby ji bylo možné odmítnout.