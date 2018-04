Ženy mají v armádě stejné podmínky jako muži

Lenka Šmerdová je ředitelkou odboru náboru Armády ČR. Nováčci během výcviku postupně získávají nejen potřebné znalosti, ale také si zvyšují fyzickou odolnost. Žádné rozdíly se mezi ženami a muži nedělají

Kde ženy najdou nejčastěji uplatnění?

Ženy jsou ve všech jednotkách armády, ale největší počet z nich je ve zdravotnictví nebo logistice. Také máme i pilotku stíhacího letounu a pilotku vrtulníku.

Musí i ženy projít stejným tříměsíčním základním výcvikem?

Ano. Ženy i muži mají ve výcviku stejné podmínky a požadavky, které musí splnit. Nemohou čekat, že na ně někdo bude brát ohledy.

Co je během základního výcviku čeká?

Základní a velmi intenzivní výcvik ve Vyškově trvá tři měsíce a musí jím projít všichni - i třeba kuchaři. Také kuchař nebo zdravotník si ve válce musí umět nasadit protichemický oblek, masku a musí umět střílet. Výcvik je naplánován tak, aby nováčci získali potřebné znalosti a dovednosti a současně aby byla průběžně zvyšována jejich fyzická a psychická odolnost - ukáže se, zda ti lidé mohou být vojáci. Vzhledem k tříměsíční zkušební době může voják kdykoli během výcviku z armády odejít, a to bez udání důvodu. Už po výcviku sice každý může říct, že je vojákem, ale stále ještě musí získávat praxi u útvaru, kam je přidělen.

Doporučila byste ženám, aby vstoupily do armády?

Je to velmi individuální. Před náborem se každý - nejen žena, ale i muž - setká s profesním poradcem. Ten mu nejen pomůže vybrat vhodnou funkci, ale seznámí ho s tím, co ho v armádě čeká. Například kdyby nepříliš fyzicky silná žena trvala na tom, že by chtěla být kulometnicí, vysvětlil by jí, že bude muset například běžet pět kilometrů s 40 kilogramy výzbroje a výstroje, což by pro ni mohlo být příliš. Stejně tak i ostatním poradí, jak by měli v armádě postupovat či co ještě studovat, pokud se chtějí dostat na určitou funkci - chemika, letce nebo třeba řidiče tanku.