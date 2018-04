Ženy pobízíme ke kariéře stejně jako muže

Jde o společnost IBM, která je letošním vítězem soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže. "Česká společnost je trochu konzervativní. I mladí lidé stále ještě vnímají informační technologie jako mužskou záležitost. Možná i proto nejsme spokojeni s počtem zaměstnaných žen v IBM a snažíme se to všemožně zlepšit," říká generální ředitel IBM Aleš Bartůněk.



Kde vidíte hlavní bariéru vstupu žen do technických profesí a oborů? Kde je podle vás třeba nejvíce tlačit na změnu?



Začíná to už při studiu - jak na středních, tak na vysokých školách. Když se podíváte na údaj o tom, kolik procent dívek a žen absolvuje IT obory vysokých škol, tak maximum je deset procent, a odtud to všechno začíná. (IT = informační technologie, počítače, informatika - pozn. red.)

Co s tím můžete jako zaměstnavatel udělat? Jak pobízíte ženy, aby se zajímaly o práci v technickém odvětví, jako je informatika?



Máme program spolupráce s univerzitami. Například na Vysokém učení technickém v Brně jsme se zúčastnili kampaně pro studentky technických oborů. Jmenovala se "Úspěšná můžete být i v IT" a cílem bylo podpořit děvčata, aby se nebála studovat informatiku. Ten obor není mezi dívkami obecně moc oblíbený, snad se ho i trochu bojí. Kampaň měla tuto hráz prolomit. Ale snažíme se i jinak. Třeba na našich webových stránkách ženy přímo vyzýváme, aby se o práci u nás zajímaly.



A jak jste úspěšní? Kolik procent žen se vyskytuje mezi zaměstnanci IBM v České republice?





Drbům lze zabránit otevřeností.

Více ZDE .

O konkrétních číslech za naši českou pobočku hovořit nemůžu (podíl žen v celém IBM je 30 procent, na technologických a řídících pozicích - pozn. red.). Ale mohu říci, že zde rozhodně nejsme spokojeni s počtem zaměstnaných žen a snažíme se to všemožně zlepšit. Například podporujeme zaměstnankyně v kariérním postupu. V případě nabírání nových lidí dáváme velký pozor, aby muži i ženy měli stejné šance. A pokud jde o pozice finanční, personální, marketingové či obchodní, nebráníme se nabírat i lidi, kteří přicházejí z netechnických oborů.Přetrvává zde určitý konzervatismus. I mezi mladou generací jsou firmy podnikající v oblasti IT vnímány jako doména mužské části populace. Přitom je to spíše dojem než skutečnost. A dá se tomu napomoci jedině osvětou, o které už jsme hovořili.Myslím, že ano. U pozic, které jsou vysloveně pro informační specialisty, sice skladba lidí není tak rovnoměrná, jak bychom chtěli, ale už i tam se objevuje více žen a dívek. Například mezi konzultanty pro zavádění velkých informačních systémů můžeme v České republice najít řadu žen, které už za sebou mají určité zkušenosti, zabývají se tímto oborem profesionálně už delší dobu. A co se týká těch obchodních, finančních či marketingových pozic, tak tam se to daří měnit ještě zřetelněji.O tom bych vůbec nehovořil. My se opravdu snažíme, aby šance byly rovné.Je to náš systém organizace práce. Poskytujeme lidem velkou časovou volnost, kdy a kde budou práci vykonávat. Například nevadí, když si někdo chce udělat v pátek den volna a svou práci dodělá v sobotu nebo v neděli večer. Důležitý je výsledek práce - my vyžadujeme precizní a včasné plnění pracovních úkolů. A k tomu jsou třeba i technické prostředky, které umožňují zavedení takového volnějšího přístupu k organizaci práce. Takže naprostá většina zaměstnanců je vybavena notebooky a mohou se připojit do IBM sítě a komunikovat s kolegy či se zákazníky v podstatě odkudkoliv. Samozřejmě na náklady zaměstnavatele.Máme konferenční hovory, telefony, internet. Já bych nikdy nepožadoval po kolegovi, aby jel fyzicky do kanceláře jen kvůli dvacetiminutové schůzce, když mi sem může zavolat. Mám své číslo konferenčních hovorů, na kterém se můžeme bavit s pěti, deseti kolegy najednou. Zcela běžně, když máme poradu, tu sedí tři lidi, další tři lidi jsou na telefonu.Pravidelně děláme průzkum spokojenosti zaměstnanců. Na základě toho se naše personální oddělení snaží připravovat nové služby pro různé kategorie zaměstnanců. Například dbáme na to, aby nedocházelo k přepracování, abychom měli řešení pro situace, jako je péče o děti, nouzové situace v rodině, péče o starší rodiče. Nabízíme třeba závodní zdravotní péči pro rodinné příslušníky.