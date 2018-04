Ženy útočí na mužské výsady. Učí se, jak se stát šéfkou

V projektu s názvem Equilibrium je nyní šestnáct vybraných manažerek, které by měly do konce roku získat od zkušenějších kolegyň-mentorek rady a informace, díky nimž se dostanou až na místo šéfky.

"Každá námi vybraná žena k sobě dostala zkušenou manažerku. Ta jí má během roku předat své zkušenosti. Dvojice k sobě vybírala koučka Iva Pondělíková tak, aby si co nejvíce rozuměly. Setkávají se, píšou si, řeší problémy," vysvětluje Petra Janíčková, výkonná ředitelka Britské obchodní komory.

"Projekt má za sebou první tři měsíce. Ačkoliv jsme počítali i s tím, že ho někdo v průběhu opustí, zatím jsou všechny účastnice v plném nasazení. Všech 16 dvojic se setká v květnu na pražském Žofíně, aby mohly společně sdílet své dosavadní zkušenosti z individuálních setkání," dodává Petra Janíčková.

Pryč s předsudky, které brzdí

Jednou z vybraných dvojic je Petra Kedziorová, obchodní manažerka sítě Žabka (součást Tesco Stores), jejíž "učitelkou" je obchodní ředitelka Zátiší Catering Renáta Lukášová.

"Jsem v takovém projektu poprvé. Měla jsem strach, zda si s Petrou 'sedneme' a jestli se nám podaří navázat otevřený vztah založený na důvěře. Mé obavy se ale záhy rozplynuly, Petra mě fascinuje svou odhodlaností a poctivostí, s jakou ke své práci přistupuje. Máme spoustu podobných vlastností a zájmů, rozumíme si," říká Renáta Lukášová, která se do projektu přihlásila ze snahy změnit situaci mnoha chytrých a energických žen, které nedosáhly na vysněnou pozici kvůli svému nedostatečnému sebevědomí nebo kvůli předsudkům.

"Jsem ráda, že aktivit, které pomohou ženám do vedení podniků, přibývá. Jsem přesvědčená, že zrovna Petře tento projekt pomůže a že za pár let bude sama někomu předávat zkušenosti a my dvě se budeme scházet u kávy jako kamarádky," dodává Renáta Lukášová.

Budu stačit velkým "business women"?

Setkávají se jednou měsíčně na dvě hodiny, volají si, píšou e-maily. A co řeší? "Bavíme se o tom, jak najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, jak si u kolegů vybudovat přirozený respekt, jak vystupovat sebevědomě, jak si umět slušně říct o dobré podmínky a o své místo na slunci," vyjmenovává ředitelka Lukášová.

Podle ní může uspět jen taková žena, která ovládá svou profesi, prosadí své názory a přitom si zachová ženskost. "Ženy se musí mít rády a stanovit si priority – co je pro ně skutečně důležité bez ohledu na to, co si myslí jejich okolí. Jedině pokud budou spokojené a šťastné ony samy, budou schopny předávat pozitivní energii dál."

Petra Kedziorová se do projektu přihlásila na základě výzvy uveřejněné v MF DNES. "Měla jsem obavy, zda budu stačit těm velkým business women a jestli si budu rozumět se svou mentorkou. Přemýšlela jsem také nad tím, do jaké míry je nutné se při komunikaci otevřít. Sdílení citlivějších informací ve mně trochu vyvolávalo obavy. Teď jsem ráda, že jsem se do projektu přihlásila," říká Petra Kedziorová, která by chtěla zkušenosti získané od své mentorky zúročit v postupu ve společnosti Tesco Stores.

"Věřím, že mi Renáta pomůže lépe se orientovat v dynamickém prostředí velké společnosti a také najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem," dodává Petra Kedziorová.