Pro plat do práce nechodím, říká manažerka Microsoftu. Láká ženy k IT

Každý rok vychází z vysokých škol 2 500 absolventů oborů souvisejících s informačními technologiemi. Nestačí to. Firmy v České republice, i v celé Evropě, potřebují mnohem více lidí. Podle informací Evropské komise bude za čtyři roky na trhu chybět přes 800 tisíc “ajťáků“.

Jedním z řešením je přilákat více žen. Jak říkají odborníci - na trhu IT je skupina mužů, která je už hodně rozebraná. A pak je tu skupina žen, které se oboru bojí. Právě pro ně je to ale velká pracovní příležitost, a pro zaměstnavatele zase šance získat zajímavé pracovníky.

„Dívky jsou stále ještě ve velké míře vedeny k výběru tradičních povolání, tedy v sociální sféře, pečovatelství a službách. Společenské stereotypy jsou velmi silné i ve 21. století,“ říká Jitka Hausenblasová z Gender Studies, která je zároveň koordinátorkou akce Girls Day. K té se připojily firmy jako Microsoft, Avast, MSD, Red Hat, Ricardo a další. Zájemkyně během dne nahlédnou do chodu firem, poznají různé pracovní pozice a dozvědí se, kde a jak najít v práci nebo jak vybírat studijní obor. Bližší informace o akci najdete ZDE.

Podle Hausenblasové je problém také to, že si ženy často neumějí představit, jak práce v technických oborech vypadá. „Neznají žádnou ženu, která techniku vystudovala a úspěšně se ve svém oboru prosadila a byla by jim vzorem. A uniká jim tak příležitost uplatnění a seberealizace v prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.“

Kariéru v IT neplánovala, chtěla být lékařkou

Jedním ze vzorů může být Daniela Lišková, marketingová ředitelka Microsoftu. V současnosti vede tým lidí v devíti pobočkách firmy po celé střední a východní Evropě a také v Rusku. “Snažíme se s kolegy o to, aby všichni lidé, kteří mají rádi informační technologie, pracují s nimi, využívají je, věděli, co naše společnost nabízí. A jakým způsobem jim mohou naše služby pomoci,“ vysvětluje náplň práce Daniela Lišková.

Stojí za lokálními marketingovými strategiemi, ale i centrálními kampaněmi. Pomáhá uvádět na evropský trh produkty, jež vznikají v Americe.

Jak se k lukrativní práci dostala? Na střední škole chtěla být lékařkou. Počítače, které ji zajímaly od dětství, brala jako koníčka. „Když jsem byla malá, rodiče koupili 286ku (starý osobní počítač pozn. red.) a já se na ní učila se starším bratrem. Na gymnáziu jsem kamarádům postavila počítač, zálohovala jim data, když potřebovali. Ale kariéru v IT jsem neplánovala,“ vypráví.

Na medicínu ji nevzali, tak vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. „Bylo to fajn, ale v laboratoři jsem zjistila, že mi chybí kontakt s lidmi. Ještě při studiu jsem našla brigádu ve firmě Computer Help a začala vyučovat práci na počítači, například různé grafické či uživatelské programy. Po čase mi nabídli místo ředitelky marketingu,“ říká mladá žena. Díky této zkušenosti se naučila téměř vše, co marketing obnáší. Od tištění katalogů, zajištění webových stránek až po akce a školení pro klienty.

Každé tři roky na jinou pozici

Jednoho dne našla inzerát na volné místo v Microsoftu. Přihlásila se, prošla úspěšně konkurzem a začala se věnovat předprodejní podpoře velkých zákazníků. „Následně jsem pracovala v oddělení obchodu a později v oddělení služeb. Každé tři roky jsem změnila pozici a z té technické části se pomalu posouvala do té netechnické. A právě v té mají ženy šanci. Nemusí být nutně vývojářky, ale mohou pracovat v obchodě, marketingu, projektovém managementu, účetnictví, v komunikaci,“ říká manažerka, která na své práci obdivuje mimo jiné i to, že se stále učí novým věcem a posouvá se dál.

Na převážně mužský kolektiv si nestěžuje. „Kolegové se o mě vždy hezky starali. Nejsem soutěživá, nikdy jsem se nesnažila být nejlepší a ukazovat, že něco umím lépe. Jen ráda pracuji a dotahuji věci do konce. Mým cílem bylo posbírat informace a posunou projekt dál. Toho si muži, myslím, cení.“

Ačkoliv ví, že firma nabízí svým zaměstnancům nadstandardní benefity a mzdy stojící nad celostátním průměrem, nikdy prý nešla do práce kvůli těmto výhodám. „Vždycky kvůli lidem, se kterými pracuji,“ dodává. Některé benefity si ale pochvaluje. Například možnost polovičního úvazku. O ten požádala v době, kdy byla na mateřské dovolené.

„Nyní, když už mám děti dvě, využívám zase možnost pracovat odkudkoliv, být flexibilní. Sama se rozhoduji, jak a kdy si práci udělám. Je to úžasná volnost, ale zároveň obrovská odpovědnost,“ říká Daniela Lišková.

A dá se náročná práce, jejíž součástí je cestování po celé Evropě, skloubit s péčí o rodinu? „Snažím se cestovat tak, abych byla pryč jen na jednu dvě noci. A pak jsem alespoň dva týdny doma, děti vyzvedávám dříve ze školy a školky a užívám si je. Manžel mi pomáhá, podporujeme mě. Rodina je mé zázemí i životní energie. Práce mě baví a seberealizuji se v ní, ale nejdůležitější je pro mě, aby rodina byla spokojená a vše doma klapalo,“ dodává manažerka, která také koordinuje edukační programy Microsoftu.

Akademie programování je určena už pro děti základních škol. Vyškolení učitelé pak předávají žákům formou hry základy programování. V současnosti je do projektu zapojeno už 45 škol z celé republiky. Studentské trenérské centrum je zase pro středoškoláky. Jde o dvouletý program, ve kterém získají povědomí, jak programovat, a zároveň se naučí komunikačním dovednostem a prezentačním schopnostem ve speciálních kurzech. Program funguje na bázi e-learningu a několika setkání.

Vysokoškoláci mají ve svém programu větší odpovědnost. Organizují akce, učí ostatní, pracují na projektech, které pak prezentují. A zároveň fungují jako ambasadoři, kteří pomáhají vysvětlovat veřejnosti, o čem technologie jsou. Jak upozorňuje Daniela Lišková, začít pracovat již při studiu je velice důležité. Kvůli zkušenostem, základním pracovním návykům a odpovědnosti za přidělené projekty.