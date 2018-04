Manažerek v bankovnictví je málo. Možná i kvůli protekci

Ve vedení stovky největších českých firem je v představenstvu jen osm procent žen. Zjistila to firma Deloitte Corporate Governance Centrum.

Jejich počet však narůstá a ženy stále více nastupují do vedení firem i v oborech, které se dosud považovaly za "mužské". To jsou odvětví, kde jen desetinu zaměstnanců tvoří ženy.

"Předpokládali jsme, že podíl manažerek ve zdravotnictví bude vyšší, než je průměr. Nečekali jsme však, že rozdíl bude tak výrazný," uvedl vedoucí centra Jan Spáčil. Podle něj je povzbuzující, že ve vedení přibývá žen i v nezvyklých oborech. "Ve srovnání se světem však stále zaostáváme, což by nezměnilo ani plánované evropské zavedení kvót, které by se dotklo jen velmi malého počtu společností," komentoval výsledky.

Naopak k oborům, kde ženy patrně stále narážejí na takzvaný skleněný strop, patří bankovnictví, energetika a stavebnictví.

U energetiky a stavebnictví je podíl žen ve vedoucích funkcích tradičně nižší, a to i v EU. Zarážející je nízké zastoupení žen v bankovnictví. "To, že je méně žen ve vedení ve stavebnictví nebo energetice, neudivuje. Avšak podíl manažerek v bankovnictví zcela neodpovídá podílu žen tam zaměstnaných. Co je špatně?" ptá se Marta Kowalská, šéfka headhunterské agentury Egon Zehnder.

"Je to důkaz diskriminace. Ženy jsou považované za dobré bankovní úřednice, ale jako by jim někdo zakazoval jít výše. Může to být dáno tradičním konzervatismem, špatnou praxí a možná i protekcí. Obor tím ztrácí. Věřím, že se to změní," dodává.

Kdo je lepší šéf? Muž či žena?

Mimo devět vybraných oborů s velkými firmami je typicky více žen i na vedoucích místech ve školství a ve službách, od sociálních po právní. "V právních firmách jsou ženy v pozici manažerek už delší dobu. Právní firmy mají totiž horizontálnější strukturu než ryze komerční firmy, a protože podíl právniček na celkovém počtu právníků roste, zvyšuje se i jejich počet ve vedení," říká Monika Rutland, spolumajitelka právní kanceláře Rutland Ježek. Podle ní je právnické prostředí pro ženy stran vedoucích míst příznivé.

Podobně přibývá žen ve vedení velkých hotelů. "Procentuální vyjádření je obtížné. Nesporně jich však přibývá, stačí zmínit jména jako Parkhotel, President, Ibis, Majestic, Ambassador, Zlatá husa, Yasmin, Holiday Inn, Pupp. Tam všude jsou na ředitelských postech ženy, některé z nich nastoupily na místa po mužích," popisuje Pavla Běhounková, majitelka personální agentury DreamJob. V průzkumu Deloitte zkoumal také složení dozorčích rad. Nejvíce žen tam je v telekomunikacích, dopravě a v IT. "V Česku jsou ženy obsazovány především na pozice v kontrolních orgánech společností než na řídící," doplňuje spoluautorka průzkumu Magdalena Krakovičová.