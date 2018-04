Ženy více pomlouvají, muži zase volí násilí

Co radí KATEŘINA FORSTINGEROVÁ, ředitelka IT Moravia

"Psychický teror namířený proti kolegovi nebo podřízenému je jednou z nejhor-ších věcí, které se člověk může na pracovišti dopustit. Jak se s takovými případy vypořádat, patří k nejobtíž-nějším testům firemní kultury. Profesionální vedení by nemělo řešit jen vzniklou situaci, ale také zajistit, že na pracovišti existují od všech zaměstnanců zpětné vazby, které umožňují těmto situacím předcházet."