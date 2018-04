Zeptejte se zaměstnanců, ano a ne však nestačí

Pravidelný průzkum názorů zaměstnanců, zpravidla všech včetně manažerů, má dvě výhody - pracovníky motivuje pocitem, že o jejich mínění někdo stojí, a zároveň odkryje problémy, které by jinak nemusely vyjít najevo.

„Stává se například, že management pro zaměstnance připraví různé výhody, ale ty se míjejí účinkem. O příspěvek na tábor pro děti třeba nikdo moc nestojí, ale naopak by všichni přivítali benefity v jiné oblasti, která někdy může být pro firmu i levnější,“ říká Jiřina Karásková z ostravské personální agentury Specialist Service. Průzkumy odhalí i nedostatky v komunikaci, špatné pracovní podmínky či nepromyšlené střídání směn.

K průzkumu názorů zaměstnanců slouží většinou dotazník, ve kterém se mohou vyjádřit k zadaným tématům a přidat vlastní postřehy.

Nepátrejte, kdo co napsal

Průzkumy mají mnohem větší hodnotu, pokud jsou anonymní. „Lidé budou odpovídat upřímně a pravdivě jen tehdy, když budou mít jistotu, že na svoje názory nedoplatí. Musí mít možnost říct, co si myslí, i když to bude pro vedení nepříjemné,“ zdůrazňuje psycholožka Ludmila Mrkvicová.

Dotazník bude ještě důvěryhodnější, pokud ho připraví nezávislá personální společnost. Ta pak odpovědi i vyhodnotí „Dotazníky obsahují v průměru kolem sedmdesáti otázek, které směřují do oblasti plánování, obecné spokojenosti lidí, firemní kultury, benefitů a dalších oblastí,“ říká Jiřina Karásková. „Otázky nenavádějí jen k odpovědím ano a ne, ale některé jsou otevřené a dávají možnost k delšímu vyjádření.“

Pořádat průzkum jen pro image firmy a nebrat ohledy na výsledky, se nevyplácí. Zaměstnanci budou pozorně sledovat, co se po vyhodnocení odpovědí přesně změnilo. Pokud změna nepřijde, motivace zmizí a příštímu průzkumu nebude nikdo věnovat pozornost.

Které konkrétní změny může průzkum přinést?

„Na základě dotazníku jsme například rozšířili možnosti zahraničních stáží i pro novější pracovníky, nebo jsme třeba vybavili větší okruh zaměstnanců mobilními telefony,“ říká personální manažerka Pavla Slabihoudková ze společnosti KPMG, která dotazníkové šetření provádí pravidelně každé dva roky.

Co můžete splnit

Dotazníková šetření, která zajišťují personálně poradenské společnosti, se dají ušít na míru konkrétnímu zákazníkovi. Netrvají dlouho, výsledek je znám v průběhu čtyř až osmi týdnů, záleží na velikosti firmy. Detailní výsledky průzkumu se většinou nedozví jen vedení společnosti, ale také zaměstnanci.

Některé firmy může od podobné akce odradit cena, která je obvykle závislá na počtu zaměstnanců a pohybuje se v desetitisícových až statisícových částkách ( u zavedených systémů).

Pokud budete průzkum chystat sami, konzultujte ho alespoň s personalisty, nejlépe s takovými, kteří už mají zkušenosti se zadáváním a vyhodnocováním dotazníků.

Nezařazujte otázky, u kterých lze odhadnout odpovědi předem nebo kde víte, že požadavky zatím nemůžete splnit.

Zaměstnanci budou k firmě loajálnější

Vyjde najevo jejich postoj k chystaným změnám

Manažeři se dozvědí, jak je jejich podřízení vnímají

Je to první krok ke zlepšení vzájemné komunikace

Anonymita odkryje problémy, na které by se jinak nepřišlo

Personalista radí:

V dotazníku se zaměstnanců nikdy neptejte na spokojenost s příjmy. Budou očekávat, že jim platy následně upravíte. Pokud to neuděláte, příští dotazník už nebudou brát vážně.