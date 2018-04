Žhavé zisky na rozvíjejících se trzích

Mezi rozvíjející se trhy jsou zařazovány následující regiony: Jižní Amerika, Asie kromě Japonska, střední a východní Evropa a Afrika. Obráceně můžeme říci, že rozvíjející se trhy jsou všechny kromě USA, Kanady, Japonska a zemí západní Evropy. Přestože se může zdát, že jde o množství zemí a tedy i o značnou část světového produktu a bohatství, realita je jiná. Ve skutečnosti představují rozvíjející se trhy pouze 3 % světových finančních aktiv (akciové a dluhopisové trhy).

Rozvíjející se Evropa

Z evropského regionu nabízejí v současnosti největší potenciál dvě oblasti. Jednou z nich je Rusko, které roste stále rychlejším tempem (převyšujícím 5 % v roce 2003) a může těžit ze svých nerostných zásob. Stále však neplatí za stabilní zemi a důvěryhodného dlužníka, a proto je zde investování značně rizikové. Mnohem blíže je nám druhá oblast – státy střední

Výnos nejlikvidnějších akcií od začátku roku ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 50,4% ČESKÝ TELECOM 29,6% ČEZ 47,8% KOMERČNÍ BANKA 11,7% ERSTE BANK 34,0% PHILIP MORRIS ČR 19,7% UNIPETROL 85,7%

a východní Evropy, které přistupují do Evropské unie.

Přibližování zemí k prostředí Evropské unie s sebou nese pozitivní efekty. Sbližování a otevírání trhů přinese prohloubení ekonomických vztahů, což je v případě těchto zemí klíčové (jedná se s výjimkou Polska o malé ekonomiky do značné míry závislé na exportu).

Statistiku domácích akcií můžete sledovat ZDE

Vývoj akciových trhů v celé Evropě a zemích střední Evropy

Již tradičně je zmiňována „konvergenční hra“ na dluhopisových trzích, která znamená sbližování sazeb přistupujících zemní s EU. Protože u nás jsou sazby již na stejné úrovni jako v Evropské unii (sazby byly dokonce dlouho pod rovní sazeb např. v Německu), je tato strategie účinná především u Polských a Maďarských dluhopisů. Svědčí o tom i výsledky dluhopisových fondů zaměřených na tento region, které v tomto roce dosahují nejvyšších výnosů (roční výkonnost si stále drží okolo osmi procent, zatímco u ostatních fondů zaměřených především na domácí dluhopisy klesla výkonnost k pěti procentům). Více např. v článku Pozor: už i dluhopisovým fondům dochází dech!

Vliv přistoupení do EU a rozšiřování integrace (zavedení jednotné měny) můžeme sledovat na následujícím grafu. Vývoj akciového trhu ve Španělsku, které přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1986, ilustruje první mezník. Obdobně jako u Španělska byl očekáván růst akciového trhu při přistoupení ČR, Polska a Maďarska. Druhým, výraznějším mezníkem je přijetí společné měny. Hlavně u relativně chudších zemích, jakými byly Řecko, Portugalsko a Španělsko, reagovaly akcie růstem na: A) snahu vyhovět kritériím pro vstup a B) očekávání z efektů jednotné měny. Stejně tak se očekává růst u dalších zemí, které v horizontu roku 2010 euro přijmou.

Zdroj: MSCI, indexy MSCI pro jednotlivé regiony

Další „konvergenční strategii“ na akciových trzích lze založit na přibližování akciových výnosů měřených P/E poměrem. Na jednotném konkurenčním trhu by mělo dojít k vyrovnání ceny akcií v jednotlivých sektorech. Poměr P/E měří „náklady“ na akcii – jinak řečeno, „za kolik let se zaplatí cena, kterou jsem za akcii zaplatil“. Neměl by být důvod, aby P/E v jednom státě bylo nižší než v ostatních. Pokud je tato úvaha správná, pak by akcie Maďarska s P/E na hodnotě 11,8 a České republiky na 13,6 měly růst na úroveň v EU – Velká Británie: 15,6; Francie: 14,3; Švýcarsko: 18,9 (pouze Německo má P/E nižší: 12,2; údaje za červenec 2003, zdroj: Wren Research).

Zdroj: MSCI, indexy MSCI pro jednotlivé regiony

I když nemůžeme podcenit růstová očekávání, je současný trend středoevropských akcií dán především růstem HDP převyšujícím země západní Evropy a pozitivními

Aktuální tabulku výkonností domácích fondů naleznete ZDE

výsledky firem.

Úspěšnost investice ve středoevropském trhu ilustrují současné nejvýkonnější domácí fondy – akciový ISČS Sporotrend s výnosem za rok 2003 převyšujícím 17 %. Sporotrend rozděluje portfolio přibližně stejným podílem mezi české (34 %), polské (31 %) a maďarské akcie (28 %). Smíšený fond IKS Balancovaný s 15,5% výkonností od začátku roku má 36 % portfolia umístněno v domácích akciích, 37 % v zahraničních, především v maďarských a polských (údaje k 30.4.).

Výhled rozvíjejících se trhů

Pokles akciových trhů po splasknutí bubliny 90. let se na rozvíjejících se trzích zastavil dříve než na rozvinutých. Zatímco emerging markets dosáhly minima v říjnu 2001, vývoj na hlavních světových trzích se otočil až 10. října loňského roku. Přes poměrně stabilní růst cen akcií ze začátku roku jsou ekonomiky vyspělých států stále „slabé“ – na rozdíl od rozvíjejících se trhů, kde je růst HDP vyšší. JP Morgan odhaduje růst v roce 2003 ve vyspělých zemích na 1,4 % oproti 3,6 % na rozvíjejících se trzích (růst v eurozóně by měl být ještě nižší, pouze 0,5 %).

Síla rozvíjejících se ekonomik spočívá v jejich směřování k tržnímu prostředí. Proces postupné privatizace současně s vytvářením standardního legislativního prostředí vede k tomu, že se firmy stávají více konkurenceschopné. Současně se v těchto regionech objevují firmy, které mohou dominovat lokálním trhům. To jsou dva důvody, proč jsou tyto trhy atraktivní pro zahraniční investice (nespekulativní). Hlavním důvodem investic jsou však nízké náklady na výrobu. Institute of International Finance předpokládá, že v tomto roce dosáhne čistý příliv soukromého kapitálu do rozvíjejících se zemí 139 mld. USD, zhruba čtvrtina by měla směřovat do zemí v Evropě.

Akcie na rozvíjejících se trzích vyrovnaly pokles zaznamenaný před válkou v Iráku a hrozbou SARS a již překonaly úroveň z jara 2002.

Pro akciové investory je kromě růstových předpovědí důležitá atraktivnost cenové úrovně akcií. Podle UBS Warburg se akcie na rozvíjejících trzích obchodují při poměru P/E na hodnotě 8,1 (cena/odhadované zisky za rok 2003). P/E ve Spojených státech přitom dosahuje 23,3 a ve dvanácti zemích eurozóny 15,9. Výnosy dále posilují slabé měny na těchto trzích, na čemž nic nezměnilo ani oslabení dolaru. Pro dolarové investory tak byly investice na rozvíjejících se trzích ještě výnosnější než v místních měnách.

Zdroj: The Economist, výkonnost od začátku roku

Na rozvíjejících se trzích můžete investovat prostřednictvím investičních fondů(akciových i dluhpisových). U nás takové fondy nabízejí ABN AMRO, Credit Suisse, Erste Sparinvest, Franklin Templeton, HSBS, ING, Julius Bear a KBC.

Potenciál výnosu na rozvíjejících se trzích je v současnosti vysoký. Při rozhodování o nákupu akcií nebo podílových listů však nesmíme zapomínat na druhou stránku věci, kterou je riziko. Volatilita akcií je na rozvíjejících se trzích značně vysoká. Pokud srovnáme akciové fondy podle volatility, fondy zaměřené na rozvíjející se regiony mají srovnatelnou volatilitu jako sektorové fondy investující do technologií a biotechnologií. Proto by tyto fondy neměly tvořit významnější část portfolií investorů.

Investujete kromě středoevropského regionu na dalších rozvíjejících se trzích? Myslíte si, že je zde potenciál k dalšímu růstu?