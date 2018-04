Zhodnocení 300% potvrzeno!

V uplynulém týdnu bylo dovršeno mimosoudní narovnání mezi fondem investAGe AGb FOND (dříve AGB, investiční fond II, a. s.), ČSOB jako právním nástupcem IPB a Agrobankou. Na základě dohody z června 2002 bylo připsáno na účet fondu 885 mil. Kč. Došlo tak ke skutečnému nárůstu hodnoty jednoho podílového listu o téměř 300% na současných 4,58 Kč. Odkupování podílových listů, které bylo pozastaveno dne 14. června 2002, bylo obnoveno v pondělí 9. prosince. Narovnáním byly ukončeny soudní spory týkající se obchodů z let 1995 a 1996, kdy bylo z majetku fondu AGB IF II protiprávně odčerpáno 838 mil. Kč.

Podle slov Daniela Křetínského, předsedy představenstva investAGe, a.s., je investiční společnost spokojena s podmínkami vyjednávání. „Realizované narovnání je historicky vůbec největší a nejúspěšnější nápravou minulých škod způsobených v oblasti kolektivního investování v ČR. Při jeho hodnocení je třeba zdůraznit, že do fondu se vrací dokonce o 47 mil. Kč více, než z něj bylo v minulosti vyvedeno.“

investAGe obhospodařuje majetek fondu od listopadu roku 1998. V lednu 2001 byl fond přeměněn na otevřený podílový fond s názvem investAGe, a. s., investiční společnost AGb FOND. J&T Asset Management koupila 100% podíl ve společnosti investAGe dne 15. 8. 2001.

Co stojí za mimosoudním narovnáním?

„Dohodou o narovnání“ skončily všech majetkové soudní spory vedené na účet fondu, které souvisejí s nevýhodnými nákupy akcií Agrobanky Praha a Kreditní banky Plzeň do majetku fondu v letech 1995 a 1996. Odkupování podílových listů bylo pozastaveno do doby úplného vypořádání převodů akcií z majetku fondu, včetně finančního plnění ve prospěch fondu.

V průběhu pozastavení byly převedeny veškeré akcie Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci a Kreditní banky Plzeň, a.s. v konkurzu z majetku fondu. Uhrazení a převod příslušné finanční částky za převod uvedených akcií bylo dle ustanovení „Dohody o narovnání“ podmíněno pravomocným zpětvzetím všech soudních žalob souvisejících s převodem předmětných akcií do majetku fondu.

Obchodování podle UNISu

Úprkem by se dalo popsat obchodování s podílovými listy fondu ČSOB Výnosový. Fond určený institucionálním investorům přišel během jediného týdne obchodování o 2 miliardy korun, což je celých 36% vlastního jmění! Na vysoké výkyvy ve výši spravovaného majetku jsme si již mohli zvyknout, ale takový odliv je skutečně ojedinělý. Může souviset s blížícím se koncem roku, kdy řada investorů z daňových a účetních důvodů hledá vhodnější využití svých prostředků.

Jak tedy obchodování všech členů UNISu dopadlo? Se zohledněním vlivu ČSOB Výnosového odplynulo z fondů celkem 1,89 miliard korun. Abstrahujeme-li od této jedinečné události, pak se obchodování stejně lišilo od trendu posledního roku. Do zbylých fondů přiteklo 139 milionů korun. Jedná se o částku nižší než v posledních měsících. Stejná situace se opakovala i v loňském roce, kdy před Vánocemi fondy zaznamenaly odliv majetku pod správou.

Sporobond poráží Sporoinvest

Jednoznačně největší podíl na kladných čistých prodejích měl IKS Dividendový, rovněž určený institucionálním investorům. Poprvé v tomto roce zvýšil vlastní jmění více ISČS Sporobond než ISČS Sporoinvest. Vedle vlivu poplatků se projevuje zvýšená propagace Sporobondu. Investorská veřejnost se mění a struktura investic se stále více podobá struktuře v Evropské unii, potažmo vyspělých trzích. Navíc výnosy Sporoinvestu kvůli snižujícím se úrokovým sazbám poklesly a Sporobond představuje výhodnou alternativní investici, která přináší vyšší zhodnocení při nízkém zvýšení rizika.

Akciovým fondům se jako již tradičně nedařilo. Jedinou výjimku tvoří ČPI Ropného a energetického průmyslu, který zakončil týden v černých číslech. S výjimkou dluhopisových fondů investujících i na ostatních trzích střední Evropy se nedařilo příliš ani této kategorii fondů. Vývoj v ostatních skupinách se nelišil standardu.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje IKS Dividendový 340 mil. ČSOB Výnosový -2 030 mil. ISČS Sporobond 152 mil . IKS Globální - 312 mil. ISČS Sporoinvest 120 mil. ISČS Výnosový - 150 mil. Akciové fondy ČPI Ropného a energ. prům. 0,87% Akro Eurotech - 5,77% ČSOB Světový akciový - 0,34% J&T Euro - 2,04% J&T Perspektiva-A - 0,36% ISČS Eurotrend - 1,91% Dluhopisové fondy IKS Plus bondový 0,72% 1.IN Dluhopisový - 0,21% ISČS Trendbond 0,68% ČSOB Český dluhopisový - 0,06% ČPI Korporátních dluhopisů 0,07% ISČS Sporobond - 0,05% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,73% IKS Dividendový 0,0 % J&T Perspektiva – P 0,09% ČSOB Český peněžní trh 0,04 % ISČS Merkur 0,08% ISČS Sporoinvest 0,05 % Fondy fondů 1. IN Fond fondů - 2,05% IKS Fond fondů - 2,10% ISČS Globaltrend - 2,35% Smíšené fondy ČPI Moravskoslezský 2,36% J&T Fond plus - 2,36% ČPI Český 2,32 % Akro Mezinárodní balancovaný - 1,37 % investAGe AG 2000 0,40 % IKS Balancovaný - 1,20 %

Zdroj: UNIS ČR