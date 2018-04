Zhodnoťte si byt s přispěním sousedů

Speciální produkty určené bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) na rekonstrukce a modernizace bytových domů či bytů nabízí hned několik bank i stavebních spořitelen. Některé programy zahrnují kromě účelového úvěru také další služby, jako je například vedení běžného účtu či zhodnocování volných finančních prostředků. V případě financování potřeb bytových družstev a SVJ se často jedná o vysoké částky, proto bývají parametry těchto úvěrů sjednávány individuálně pro každý konkrétní případ zvlášť. Například výše úrokové sazby se bude odvíjet od typu klienta a jeho bonity, výše částky a doby splatnosti úvěru, typu investičního záměru či způsobu zajištění.

Podmínkou pro poskytnutí těchto úvěrů bývá fungování družstva či SVJ po určitou dobu – banky většinou vyžadují alespoň jeden či dva roky, kvalitně vedené účetnictví, dobrá platební kázeň, což znamená minimum neplatičů či pohledávek po lhůtě splatnosti. Někdy je také vyžadováno mít k financování daného projektu určité vlastní zdroje.

V následujícím přehledu jsou uvedeny produkty nabízené některými vybranými bankami a jejich stručná charakteristika.

Wüstenrot stavební spořitelna: úvěrový produkt REVIT Plus

Stavební spořitelna Wüstenrot patří mezi hlavní poskytovatele úvěrů na financování oprav a rekonstrukcí bytových domů. Svůj specializovaný produkt REVIT určený bytovým družstvům a SVJ uvedla na trh již v roce 2000. Jedná se o překlenovací úvěr, na něj po splnění podmínek pro přidělení cílové částky naváže úvěr ze stavebního spoření. Žadatelé nemusí mít žádné vlastní prostředky, akontace překlenovacího úvěru je nulová. Další možností jsou úvěry poskytované přímo nájemníkům nebo vlastníkům bytů.

Této možnosti se budeme podrobněji věnovat v kapitole o kombinaci stavebního spoření a hypotečního úvěru.

Wüstenrot hypoteční banka: HYPOREVIT

Jedná se o program revitalizace družstevních bytů, na rozdíl od sesterské spořitelny tedy nefinancuje SVJ. Navíc je vždy vyžadováno zajištění úvěru nemovitostí, doba splatnosti může dosahovat 20 let. Financovat lze částku až do výše 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti, v rámci této hranice lze zdroji programu pokrýt až 100 % rozpočtových nákladů.

ČSOB: Program pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Spolu s Wüstenrot stavební spořitelnou patří ČSOB mezi nejvýznamnější poskytovatele úvěrů pro bytová družstva a SVJ. Kromě dlouhodobých účelových investičních úvěrů nabízí těmto klientům cenově zvýhodněný kompletní servis v oblasti platebního styku, financování provozních aktivit i zhodnocování volných finančních prostředků.

Až do konce března ČSOB nyní v rámci speciální akce garantuje všem bytovým družstvům a SVJ poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 Kč.

Volksbank: Komplexní program služeb pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Podobně jako ČSOB nabízí těmto klientům specializované služby zahrnující například cenově zvýhodněné vedení bankovního účtu, kontokorentní úvěr, vkladové produkty či „rychlý úvěr pro bytová družstva a SVJ“ určený na provozní výdaje.

Dlouhodobé investiční úvěry jsou pak určené na opravy a rekonstrukce bytových domů i na novou družstevní výstavbu a jsou poskytovány se splatností až 20 let. Lze je rovněž použít na privatizaci obecních bytů a domů do vlastnictví bytových družstev a SVJ. Úvěry lze sjednat ve výši 1 mil. až 250 mil. korun.

GE Money Bank: Renovace Plus

Mezi banky poskytující úvěry na financování obnovy bytových domů se koncem loňského roku nově přidala také GE Money Bank. Úvěr Renovace Plus slouží k financování až 100 % nákladů na renovaci domu a lze ho použít i zpětně, tedy v případě, kdy rekonstrukce již proběhla. Až 15 % prostředků úvěru lze použít neúčelově. Minimální výše úvěru je 300 tisíc korun, doba splatnosti maximálně 15 let. Po dobu čerpání je možný také odklad splátek, a to až o 12 měsíců.

V případě nižších úvěrů je lze poskytnout i bez zajištění. Pokud dlužná částka, která připadá na jednu bytovou jednotku, nepřesahuje 220 000 korun, zajištění se u SVJ nevyžaduje. U bytových družstev postačuje u úvěrů do 100 000 korun na bytovou jednotku předložení blankosměnky. V ostatních případech se používají standardní formy zajištění jako je ručitelské prohlášení, bankovní záruka či zástava nemovitosti.

Toto samozřejmě není úplný výčet bankovních úvěrů poskytovaných bytovým družstvům či společenstvím vlastníků jednotek. Produkty dalších bank proto uvedeme v některém z dalších komentářů. Je třeba se zmínit také o programu PANEL, který je určen na podporu financování oprav panelových domů. Zahrnuje jednak státní úrokovou dotaci k úvěrům a dále bankovní záruku ČMZRB.