Zhodnoťte si byt s přispěním sousedů II.

Účel použití úvěrů pro bytová družstva a SVJ

Tyto úvěry jsou určené speciálně na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů a nebytových prostor, jako je například výměna oken, zateplení fasády, oprava střechy nebo rekonstrukce výtahu. Tyto investice vedou k úspoře nákladů na vytápění, prodlouží životnost domu, zlepší jeho vzhled a kvalitu bydlení a tím následně zvýší hodnotu jednotlivých bytů. Mělo by tedy být v zájmu majitelů bytů a členů bytových družstev myslet na budoucnost a nenechat dům zchátrat neochotou podílet se na investicích do jeho renovace.

Úvěry lze využít rovněž k refinancování jiných půjček či vlastních prostředků, které již byly na investice do nemovitosti použity. Některé banky financují také bytovou výstavbu, koupě nemovitostí a pozemků či privatizace.

Jaké dokumenty banky vyžadují

Při žádosti o úvěr musí bytové družstvo či SVJ předložit bance různé dokumenty, mezi ně budou zpravidla patřit například:

* finanční výkazy a daňová přiznání za minulá účetní období – banky vyžadují zpravidla jeden či dva roky nazpět

* přehled o platbách příspěvků do fondu oprav

* aktuální stanovy družstva či SVJ

* seznam vlastníků bytových jednotek v domě

* plán oprav, návrh smluv o dílo

* výpis z katastru nemovitostí

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Produkty, které banky nabízejí bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek

V článku, který naleznete zde, již byly představeny produkty Wüstenrot stavební spořitelny, Wüstenrot hypoteční banky, ČSOB, Volksbank a GE Money Bank. Nyní následuje stručný přehled toho, co nabízejí Hypoteční banka, Raiffeisenbank a Komerční banka.

Hypoteční banka: Hypoteční úvěr pro bytová družstva, hypoteční úvěr pro SVJ

Hypoteční banka nabízí oběma subjektům úvěry s podobnými parametry. Jelikož jde o hypotéky, musí být vždy zajištěny zástavou nemovitosti, což může být v porovnání s produkty ostatních bank pro mnohá družstva či SVJ nevýhoda. V případě družstva se zastavuje objekt úvěru ve vlastnictví dlužníka, zastavit lze i více nemovitostí. Pokud se jedná o SVJ, předmětem zástavy jsou bytové jednotky jeho členů včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, vždy musí být zastaveny jednotky vlastníků participujících na úvěru.

Úvěry se poskytují do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, v rámci této částky však ve většině případů nejsou vyžadovány žádné vlastní zdroje. Doba splatnosti může dosahovat až dvaceti let, minimální ani maximální výše úvěru není omezena, závisí jen na možnostech klienta splácet. Úrokovou sazbu lze zvolit fixní, nebo vázanou na PRIBOR.

Raiffeisenbank: Financování společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Na internetových stránkách Raiffeisenbank naleznou zájemci o tento typ úvěru dostatek informací, což se o webech některých jiných bank říci nedá. Jsou zde uvedené i výše minimálních úrokových sazeb, takže si mohou udělat přibližnou představu, kolik je bude úvěr stát. Například úroková sazba s fixací na pět let v současnosti začíná na hodnotě 4,5 %, roční sazba na 3,9 %, minimální sazba při fixaci na patnáct let je 5,2 %.

Úvěr se poskytuje ve výši od 0,5 do 50 mil. korun. U většiny ostatních bank si však mohou bytová družstva a SVJ sjednat i vyšší úvěr, pokud jsou na to dostatečně bonitní. Doba splatnosti může být až dvacet let, v průběhu čerpání úvěru (např. po dobu provádění stavebních prací) je možný až roční odklad splátek. Banka akceptuje i zálohové faktury, deset procent z výše úvěru je možné čerpat neúčelově.

Komerční banka: Program Bytový dům

Program je určen bytovým družstvům a SVJ na rekonstrukce bytových jednotek i celých domů. Úvěry se poskytují s maximální splatností 15 let, obvykle se vyžaduje i určitá spoluúčast vlastních zdrojů klienta na financování investice. Jako hlavní výhodu banka zdůrazňuje vysokou dostupnost úvěrů plynoucí z minimálních nároků na zajištění. Ten se stejně jako u ostatních bank odvíjí od výše zadluženosti na jednu bytovou jednotku. KB zároveň rozlišuje, v jaké lokalitě se nemovitost nachází. Například zcela bez zajištění může SVJ získat úvěr v případě, kdy celková zadluženost na jednu bytovou jednotku v průměru nepřekročí 150 tisíc korun, v krajských městech 200 tisíc korun a v Praze až 300 tisíc korun.

ZHODNOŤTE SI BYT

s přispěním sousedů I. ZHODNOŤTE SI BYT

Vyžadované zajištění těchto úvěrů

Investiční úvěry uvedeného typu mohou dosahovat velmi vysokých částek pohybujících se v desítkách až stovkách milionů korun. Jejich parametry jsou pak s bankou sjednávány individuálně pro každý jednotlivý případ zvlášť. Pro nižší částky mají banky stanovená obecná pravidla, týká se to například právě způsobu zjištění. Někdy není vyžadováno žádné. Což je velmi praktické, jelikož pak není nutné například přesvědčovat všechny obyvatele domu, aby podepisovali ručitelské závazky nebo souhlasili se zástavou svých bytů ve prospěch banky.

V níže uvedené tabulce je přehled požadavků na zajištění poskytnutého úvěru u jednotlivých bank. Většinou platí, že u bytových družstev jsou vyžadovány větší záruky než u SVJ. Zatímco i u nejnižších úvěrů musí družstvo zpravidla podepsat alespoň biankosměnku, společenstvím vlastníků jednotek jsou poskytnuty zcela bez zajištění i vyšší částky. Nejvyšší hranici má v současnosti Raiffeisenbank, která nevyžaduje zajištění až do výše 350 tisíc korun dlužné částky na jednu bytovou jednotku. Takže bytový dům s třiceti bytovými jednotkami může získat bez zajištění úvěr až 10,5 mil. korun. Vzhledem k tomu, že Hypoteční banka a Wüstenrot hypoteční banka poskytují své úvěry jako hypotéky, vyžadují vždy zástavu nemovitosti.



Banka Do jaké výše se úvěr (v Kč) poskytuje s minimálním zajištěním ČSOB do 100 tis. na b.j. biankosměnka u BD, bez zajištění u SVJ do 150 tis. na b.j. (v Praze 200 tis.) ručitelská prohlášení nad 150 tis. na b.j. (v Praze 200 tis.) zástava nemovitosti GE Money Bank do 100 tis. na b.j. biankosměnka u BD do 220 tis. na b.j. bez zajištění u SVJ Hypoteční banka vždy zástava nemovitosti KB biankosměnka u BD, bez zajištění u SVJ při výši úvěru na jednu b.j.: do 300 tis. v Praze do 200 tis. v krajských městech do 150 tis. v ostatních případech Raiffeisenbank do 350 tis. na b.j. bez zajištění u částek do 5 mil. a pětileté splatnosti bez zajištění Volksbank individuálně Wüstenrot hypoteční banka vždy zástava nemovitosti Wüstenrot stavební spořitelna individuálně

Zdroj: Banky