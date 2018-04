Židle může vám i vašim zaměstnancům zničit zdraví

Poslední průzkumy totiž ukazují, že si celých 67 % lidí častým sezením nevědomky ubližuje. Stále málo z nich si uvědomuje, že při sedavém zaměstnání není ani tak důležité pohodlí jako spíše zdraví. Podle odborníků největší problémy přináší dlouhé sezení ve strnulé pozici. Při takovémto zatížení celého těla se objevují nejčastěji bolesti zad a hlavy. Doprovodnými problémy bývají poruchy krevního oběhu, špatné trávení, možné křeče a napětí ve svalech. Na paměti proto musíte mít, že i banální zvedání telefonního sluchátka zatěžuje vaši páteř.

Židle pro dynamické sezení

„Pokud chceme problémy způsobené sedavým zaměstnáním redukovat, je třeba přejít k tzv. dynamickému sezení,“ vysvětluje MUDr. Petr Šnobl. To prý umožňuje člověku měnit polohu těla podle potřeby. Efektivního dynamického sezení lze však dosáhnout jen v případě kvalitní pracovní židle. Ta musí dovolovat případný pohyb, ale současně by měla vytvářet dostatečnou podporu pro namáhané partie, jakými jsou bederní a pánevní kosti. Přední okraj sedadla musí být zaoblený, aby nevytvářel nadměrný tlak na žíly v podkolení.

Designéři kancelářského nábytku se v posledních letech nenechávají zahanbit. Nejenže svým zákazníkům představují stále modernější kusy nábytku, ale nezanedbávají ani zdravotní hledisko svých návrhů. Podle designéra Ondřeje Zubíka si však lidé zdravotní problémy často způsobují sami. „Bohužel se nám s kolegy potvrzuje, že lidé s výrobky mnohdy neumějí zacházet. Aby v práci jejich tělo netrpělo, je třeba se naučit židli dokonale ovládat podle své tělesné konstrukce a potřeb.“ Zubík proto doporučuje zaměstnavatelům, aby pro své pracovníky pořádali jakousi instruktáž a samozřejmě jim také poskytli důležité návody k použití. „Pak nebude nákup drahého nábytku zbytečný a zaměstnanci se budou v pracovním procesu cítit daleko lépe,“ dodává Zubík.

Pokud jste se rozhodli pořídit si kvalitní kancelářskou židli, určitě by měla být zakotvena na pěti kolečkách, která zaručují správnou stabilitu. „Co se týče sedáku, záleží pouze na vás, ale co rozhodně nesmíte podcenit, je zádová opěra,“ upozorňuje Ondřej Zubík. Opěra by měla kopírovat vaši páteř a zároveň ji dostatečně podepírat. Jakýmsi prvkem navíc jsou pak ruční opěry a samozřejmě svrchní materiál, který může být odolný proti oděrkám, ohni apod.

„I přesto, že třeba nechcete do kancelářského nábytku příliš investovat, vždy dbejte na to, aby židle měla centrální pružinu tlumící nárazy a svou vlastní mechaniku, pomocí které si židli nastavíte, jak budete potřebovat,“ připomíná Zubík.

Dobrá židle nestačí

Všichni ti, které charakter práce odsoudil na strnulý pobyt v kanceláři, moc dobře vědí, co s nimi denní fyzická nečinnost dělá. Své o tom ví i ekonomka soukromé firmy Jana Jičínská, která většinu všedního dne zůstává u svého počítače. „Už mnohokrát jsem si říkala, že pro sebe začnu něco dělat. Po práci mne často bolí záda, proto jsem chtěla žít aktivně alespoň o víkendech, kdy mám volno. Většinou však doháním v domácnosti to, co jsem nestihla přes týden,“ přiznává Jičínská, která si kvůli svým problémům dokonce pořídila i luxusní masážní křeslo. Jak ale sama uvádí, sedne do něj jen zřídkakdy.

Lékaři upozorňují na to, že k uvolnění páteře po dlouhém sezení vám spíše než drahé relaxační výrobky poslouží krátká procházka v přírodě.

Jak tedy ke své práci přistupovat zodpovědně, výkonně a současně si neničit zdraví? Využívejte všechny dynamické možnosti své židle, tzn. naučte se udržovat páteř ve tvaru písmene S, naučte se za stolem uvolnit i relaxovat a několikrát za hodinu se vestoje protáhněte. „Když k tomu připojíte alespoň jednu procházku denně na čerstvém vzduchu, budete se zcela jistě cítit lépe,“ dodává MUDr. Šnobl. Je dobré mít na paměti, co potvrzují i vědci – změny pozic těla efektivně a pozitivně ovlivňují nejen tělo, ale i mysl.

