Zisk a ztrátu z cenných papírů lze kompenzovat

Investice do cenných papírů mohou přinášet na jedné straně pohádkové zisky a na straně druhé mohou znamenat vysoké ztráty. Správný investor však vyhodnocuje investice do cenných papírů za celé portfolio, které by mělo alespoň porážet inflaci. Konkrétní investiční strategie by však měla být v souladu s legislativou v oblasti daní, která může celkovými výnosy zamíchat.