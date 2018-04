Získají ženy v práci lepší pozice?

Nejedna žena slyšela při pohovoru u možného zaměstnavatele či zaměstnavatelky otázky typu: Máte děti? Má je kdo hlídat? Většina českých žen je slyší tak často, že jim připadají naprosto oprávněné. Mnohé z nich přitom ani netuší, že jsou dotyčným zaměstnavatelem nebo zaměstnavatelkou právě diskriminovány.



Diskriminace je, když...



"Pojem diskriminace lze vysvětlit jako rozlišování, které někoho poškozuje. Jde o neuznávání rovnosti jednoho člověka s druhým a popírání či omezování práv určitých kategorií lidstva," uvádí se v publikaci Českého helsinského výboru Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR. Do jaké míry si jsou české ženy vědomy diskriminace? Český svaz žen před dvěma lety zjišťoval, co si pod pojmem diskriminace na trhu práce ženy Zajímá vás, jak rozeznat diskriminaci v zaměstnání a jak se proti ní bránit? Přečtětě si tento článek představují. Průzkum proběhl ve čtrnácti regionech, celkem bylo osloveno 520 žen.

Výsledek zněl zdánlivě optimisticky: pouze 40 z nich přiznalo, že nevědí, co je to diskriminace, nebo to vědí jen vzdáleně. Uvést konkrétní případ diskriminace však neuměla pětina z oslovených a celá polovina nepoznala na uvedeném příkladu, že šlo o ni. Neslavně dopadly i výsledky týkající se povědomí o pracovněprávních vztazích. "Právní povědomí není mezi českými ženami téměř žádné, a navíc to většině z nich ani nevadí," říká právnička z Českého helsinského výboru Daniela Světlíková. Ženy by se měly naučit "zbystřit" při čtení inzerátu typu "hledáme prodavače" (profese uvedená pouze v mužském rodě), "vyžadujeme časovou flexibilitu". Stejně tak se nikdo během pohovoru do nového zaměstnání nesmí ptát na rodinný stav, nemocnost dětí. "V takových případech při podání žaloby na zaměstnavatele je jeho povinností dokázat, že nedošlo k diskriminaci uchazečky na základě jejího pohlaví tím, že ji nepřijal do zaměstnání," říká právnička Jana Štamberková z Českého helsinského výboru.



Může za úspěch krása?



Český svaz žen se také zajímal o fakt, co je podle mužů a žen základem jejich pracovního úspěchu. Vzhled, šarm, krása jsou brány za základ pracovního úspěchu žen zhruba dvacetkrát častěji, než je nahlíženo na tuto vlastnost u mužů. Dvojnásobně víc s ženami než s muži jsou spojovány vlastnosti jako pracovitost, spolehlivost a solidnost. Podnikavost a řídící schopnosti jsou brány jako vlastnost daná mužům šestkrát častěji než ženám.

Průbojnost, dravost, ráznost a nebojácnost se prosadit jsou dávány do souvislosti s muži pětkrát častěji než se ženami. "Zatímco ženy oceňují na mužích především jejich vzdělání, muži si o sobě myslí, že je to jejich pracovitost. Přitom muži dávají úspěšnost žen do souvislosti hlavně s jejich vzhledem a ženy si o sobě častěji myslí, že jim úspěch zaručují pracovitost a také vzdělání," říká předsedkyně Českého svazu žen Zdena Hajná.



Možnost obrany při diskriminaci Diskriminace v inzerci nabízející zaměstnání

Obrana: Upozorněte písemně úřad práce, v jehož územním obvodu má inzerující firma sídlo, nebo se obraťte přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Diskriminace při pohovoru uchazečky o zaměstnání

Obrana: Podání žaloby na zaměstnavatele u soudu, v jehož územním obvodu má žalovaný zaměstnavatel sídlo. Zaměstnané ženy (omezování práv, sexuální obtěžování)

Obrana: Stanoví zákoník práce v § 7, odst. 3: "Pokud se žena bude zákonným způsobem domáhat svých práv nebo nároků vyplývajících z pracovně právního vztahu, nesmí ji za toto jednání zaměstnavatel žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat." Když zaměstnavatel námitku neuzná, obraťte se na odbory, nebo na něj podejte žalobu, případně informujte úřad práce v územním obvodu vašeho zaměstnavatele.

Průzkumy dokazují, že existuje více než čtvrtinový rozdíl mezi pracovními příjmy českých žen a mužů - v neprospěch žen. Profese, které jsou feminizované, se vyznačují nízkými výdělky a mizivou prestiží. "Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích v podnikatelském, ale i veřejném sektoru," podotýká Jolana Nováková z ministerstva práce a sociálních věcí.

"Po velkém náskoku počítačové gramotnosti mužů oproti ženám se však šance žen vyrovnávají, což vychází najevo s nástupem počítačových a internetových generací na pracovní trh," říká Zdena Hajná. Výhodou žen do budoucna je podle ní větší ochota přijmout i práci, která je veřejností považována za "mužskou" - zatímco pro řadu mužů je práce vykonávaná tradičně ženami nepřijatelná a degradující.



Kontakty, které pomohou



Český helsinský výbor

tel.: 220 51 51 88

www.helcom.cz



Ministerstvo práce a sociálních věcí

tel.: 221 921 111

www.mpsv.cz