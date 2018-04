Kolik stojí vyhledání kontaktu na příbuzné a jak kontakt získat

Je možné oficiálně požádat o dohledání kontaktu?

Na vámi uvedený případ lze vztáhnout ustanovení § 8b zákona o evidenci obyvatel. Podle něj mohou občané České republiky, kteří hledají jinou osobu - též českého občana - využít možnosti zprostředkování kontaktu.

Jaký mám postupovat a na koho se obrátit?

Je třeba podat písemnou žádosti obsahující co nejvíce údajů, podle kterých by bylo možné kontaktovanou osobu identifikovat. Vyplnit a odevzdat formulář žádosti lze na každém obecním i krajském úřadu nebo na ministerstvu vnitra. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně a prokáže svoji totožnost před zaměstnancem úřadu. Šetření pak provede ministerstvo vnitra v dostupných evidencích. Pokud člověka najde, zašle mu informaci o kontaktující osobě. Záleží pak pouze na něm, zda se s tím, kdo jej hledá, spojí.

Je třeba uhradit nějaký poplatek?

Správní poplatek za přijetí žádosti o zprostředkování kontaktu činí 500 korun. Pokud se hledaného člověka nepodaří najít, nebo se s kontaktující osobou nespojí, správní poplatek se nevrací.

A je možné předem zjistit, zda příbuzný ještě žije?

Ano, to se dá zjistit z informačního systému evidence obyvatel. Informaci je zde možné získat o osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

Kam je třeba podat žádost a kolik to stojí?

Žádost je možné podat osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, který se nevyžaduje, jestliže člověk dokument podepíše před úředníkem. Žádost je možné podat i elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), nebo prostřednictvím datové schránky. V tomto případě se platí poplatek 50 korun za každou započatou stránku žádosti.