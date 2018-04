Získejte energii pro lepší výsledky

Kde není energie, tam nejsou pracovní výsledky. Ani radost ze života. A přiznejme si, že faktor únavy, přetažení je v poslední době snad nejvýznamnější veličinou, která vám kazí úspěch a pohodu. Když si jen vezmete, kolik lidí, "vyšťavených" z celodenní směny se kvůli nedostatku energie třeba pořádně nevěnuje své rodině. Umíte odpočívat?

Uvědomili jste si už, že čím náročnější je vaše práce - ve všedních dnech zhruba mezi sedmou a sedmnáctou hodinou -tím promyšlenější musí být vaše odreagování v podvečerech, večerech, o víkendech, svátcích, dovolených? Platí zde: čím více od vás zaměstnání vyžaduje, aby v dobách práce byly vaše myšlenky a činy upnuty na práci a jen na práci, tím více musíte v dobách mimopracovních prožívat stavy, kdy vám není nic vzdálenějšího, nic ukradenějšího než vaše práce ve vaší profesi. Víte o svých cyklech vitality v rámci dne, týdne, roku? Kdy naposledy jste si promyšleně vzali nejsložitější či nejriskantnější úkoly dne na dobu mezi devátou a dvanáctou hodinou? Tehdy je největší pravděpodobnost, že je zvládnete přesně, bezchybně, za nejkratší možnou dobu.



Využíváte velkého dodavatele celodenní vitality - metody "worst first"? Tj. "nejhorší udělat jako první"? Máte-li totiž hned po prvním úkolu zrána v celé mysli rozlitý blažený pocit "dneska už mám to nejhorší za sebou", dává vám to do dalších úkolů křídla. I kdyby nebyly nijak snadné.Umíte rychlou relaxaci kosterních svalů doprovázenou relaxací psychiky? Umíte relaxaci očí - oční gymnastiku? Když jsou unavené oči, je unavený celý člověk. A naopak - člověk se svěžíma očima leccos zvládne.Hlídáte si pravidelně, zda určitou žádost předložíte šéfovi před obědem či po něm? Před obědem jsou lidé vitálnější, ale konfliktnější, po něm naopak...