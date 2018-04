Získejte informace o evropském trhu, sáhněte si pro peníze

On-line veřejné zakázky

Veřejné zakázky tvoří 16,3 % hrubého domácího produktu Evropské unie. To je dobrý důvod i pro české firmy, aby se o účast v nich začaly zajímat. Na úrovní Evropské unie je oblast veřejných zakázek upravena formou směrnic - rámcová pravidla ve směrnicích poté transformují jednotlivé členské státy do národních právních řádů. Každý stát tak do svého zákona o veřejných zakázkách promítá řadu podmínek, které mají souvislost s celým národním právním řádem a liší se od zákonů ostatních členských států.

K hlavním problémům, s nimiž se české podnikatelské subjekty při veřejných zakázkách setkávají, patří nedostatek informací o místním podnikatelském prostředí a absence osobních kontaktů v zemi, kde je veřejná zakázka vypsána.

Proto je pro firmy dobré sledovat zakázky vypisované v EU, které jsou v databázi TED (Tenders Electronic Daily- http://ted.publications.eu.int/official). V ní je možné dohledat zakázky ze všech oborů, které např. u zakázek na služby nebo dodávky přesahují limit 200 000 EUR.

ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

ale stále nelegální ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

V rámci portálu Your Europe - Vaše Evropa (http://ec.europa.eu/youreurope/) lze zase nalézt informace z oblasti zadávání veřejných zakázek v jednotlivých národních státech včetně odkazů na příslušné instituce a legislativní normy. Tento portál také poskytne informace o podmínkách založení firmy či pobočky v členských státech EU i o organizacích nebo institucích, které jsou schopny při zakládání firmy pomoci.

Surfujte v databázi tržních příležitostí

Webová stránka Market Access Databáze (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm) vám naopak nabídne zdarma získat informace o vstupních podmínkách na trhy nečlenských zemí EU, seznámit se s metodickými pokyny Evropské komise vedoucí k odstraňování vstupních bariér na tyto trhy nebo může sloužit jako prostředek k ověření, zda váš obchodní partner dodržuje mezinárodní obchodní závazky.

Využijte SOLVIT

Dnem vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům. Pokud vám při vstupu na evropský trh nastaly problémy (například při přístupu výrobků a služeb na trh, registraci motorových vozidel, zakládání obchodních společností), obraťte se na české centrum SOLVITU (e-mail. solvit@mpo.cz). České SOLVIT centrum vaši žádost přezkoumá a vloží do databáze, čímž ji postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl (tzv. „Vedoucí SOLVIT centrum“).

Vedoucí SOLVIT centrum pak má po oznámení stížnosti Domácím SOLVIT centrem jeden týden na její posouzení a rozhodnutí, zda problém přijme k řešení. Navíc od přijetí vašeho případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které toto centrum musí navrhnout řešení, které obdržíte od českého SOLVITU.