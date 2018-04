Získejte, na co máte nárok

Jak dosáhnout svého

Chcete, aby vám firma proplácela účty za služební hovory. Rádi byste si po měsíčním zastupování kolegy vzali volno. Raději však o nic nežádáte ze strachu, že svými požadavky šéfa naštvete. Brzy se však cítíte jako onuce. Co s tím?

Miloš Klusák je technickým ředitelem v jedné z pražských projektových kanceláří. Rozhoduje o tom, kdy budou mít jeho podřízení volno, kdo dostane přidáno nebo která kancelář bude mít novou kopírku.

Podle něho se to téměř vždy obejde bez hádek. Jak to? Ve firmě platí jasná pravidla, podle nichž se přidělují jak osobní výhody, tak technické vybavení. „Každý je zná a platí pro všechny stejně. Nestává se, že by někdo přišel s vysloveně neoprávněnou žádostí, která by mě dokázala naštvat,“ dodává.

Hulvátství se nevyplatí

Na některé věci máte nárok ze zákona. A na další podle toho, jaká pravidla platí ve vaší firmě. Řiďte se tím při zvažování, zda je váš požadavek oprávněný. Pokud ano, není důvod, proč byste se s ním neobrátili na šéfa. Lidem však bývá často jedno, zda ho přitom rozčilí, nebo ne. Nebo se spokojí s rolí „věčného stěžovatele“, aniž se pokusí věc řešit přímo. Ani jedna z těchto cest k vytouženému cíli nevede.

Buďte slušní, se šéfem mluvte věcně, stručně, nedávejte průchod hněvu. Nekritizujte, nevyčítejte. I kdyby to byla pravda, zapomeňte na sdělení typu: „Kdykoliv si Karel řekne o volno v pátek, tak ho dostane. A já nikdy. Tak byste snad tentokrát mohl vyhovět mně...“

Na to máte právo, ale...

Čekáte už týdny na splnění své žádosti? „Pak jste zřejmě udělali tu chybu, že jste si přesně se šéfem neujasnili, kdy, jak a co,“ říká psycholog Luděk Špaček. Trvejte důsledně na splnění své žádosti, protože necháte-li věci „plavat“, šéf příště vaše požadavky nebude brát vážně.

Těžší je říci si o něco, když víte, že ve vaší firmě neplatí pro všechny stejný metr a podařilo se to získat jen několika vyvoleným díky kamarádíčkování s nadřízenými. „Může se vyplatit, že vytrvale budete tak dlouho o něco žádat, až svého dosáhnete. Záleží přitom i na pozici, jakou ve firmě máte,“ radí psycholog Špaček. Jste-li pro zaměstnavatele nenahraditelní, za své nároky bojujte důsledně, i když vám to není příjemné a máte pocit ponížení. Jinak vás začnou považovat za výkonnou onuci, která za jeden plat pracuje bez zvláštních výhod za dva.

1. Buďte přímí. Vyvarujte se podobných sdělení: „Mně by tak prospělo volno. Ne že by to muselo být. Jen jsem si vzpomněl, jak jste tuhle říkal, že každý občas potřebuje vypnout.“

2. Dopřejte šéfovi čas. Nemůže-li vám nadřízený ihned sdělit, zda vám vyhoví, netlačte na něj. Ale domluvte si termín, kdy vám řekne, jak se rozhodl. Sjednané datum dodržte.

3. Něco za něco. Dejte najevo ochotu plnit potřeby firmy. Ustoupí-li šéf ohledně vaší dovolené, udělejte příště nějakou práci navíc.

4. Setkání načasujte. Naplánujte dobu, kdy na vás šéf bude mít čas. Jestliže jste však nedávno chtěli volno kvůli svatbě v rodině, žádost o služební telefon na nějaký čas odložte.

5. Musíte být „čistí“. Dbejte na to, aby v době, kdy jdete za šéfem s nějakou žádostí, nebyly na vás žádné stížnosti.

6. Mluvte jen za sebe. Nesvalujte svůj požadavek na ostatní: „Víte, my jsme si tady všichni říkali, že tiskárna v naší kanceláři za nic nestojí, že bychom potřebovali novou.“ Co když se včera kolega zmínil, že s tou starou mašinou to ujde?

7. Nelžete. Nevymýšlejte si důvody, proč máte na něco nárok. Pokud šéf lež prokoukne, rozčilí se zcela určitě.

8. Nevyhrožujte výpovědí. Mohlo by se stát, že právě tohle by vám šéf možná chtěl splnit.

9. Vy nejste on. Neříkejte mu, že byl tři týdny na Mallorce, ale vám nedopřeje ani dva dny na chatě.

10. Počítejte s odpovědí NE. Nerozčilujte se, když vás s odůvodněním odmítne. V klidu ustupte. Třeba vám příště o to raději vyhoví.