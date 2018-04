Získejte rating! I malé firmy mají šanci

Hospodářská komora hl.m. Prahy opravdu šikovného plavčíka (rating-a) nabízí malým a středním podnikům. Jejich majitelé jsou mnohdy zcela nesprávně přesvědčeni, že rating, čili hodnocení ekonomického zdraví společnosti, mohou potřebovat - ale zejména dovolit si - jenom velké společnosti. Opak je pravdou.

Rating, nebo-li odborná analýza hospodaření firmy, je například velice vhodnou pomůckou, díky níž lze banku přesvědčit, aby podnikateli poskytla co nejvýhodnější úvěr.

Potvrzuje to i majitel stavební firmy, která rekonstruovala sídlo prezidenta republiky - Lumbeho vilu, nebo sídlo premiéra - Kramářovu vilu: „Před tím, než jsme si nechali udělat rating, jsme měli problém získat bankovní garanci. Poté, co se můžeme prokázat ratingem, je to bez problémů. Od té doby máme cestu do peněžních ústavů otevřenou, jednají s námi jako s lepším klientem,“ říká majitel společnosti Josef Šindelář.

Rating MSP – možností jeho využití je více než hodně

Získat rating od renomované agentury, za velmi slušnou sumu (4 200 Kč bez DPH), umožňuje projekt Hospodářské komory hl.m. Prahy Rating malých a středních podniků (Rating MSP). Díky tomu, že se pražská Komora spojila s největšími bankovními domy země a dalšími významnými společnostmi, získají, ti, kdo si Rating MSP nechají vystavit, nemalé výhody od partnerů projektu. Rating MSP tak mohou začít úspěšně v byznysu využívat:

- k lepšímu přístupu k bankovnímu úvěru

- v dodavatelsko-odběratelských vztazích: Ve smlouvě s obchodním partnerem se obě strany zaváží, že jedna druhé poskytne svůj rating, aby se o sobě dozvěděly víc, aby si mohly být obě strany jisté, že obchodují s důvěryhodným a kvalitním partnerem – tzv. ratingová doložka.

- jako informaci o ekonomickém stavu firmy ho využívají manageři či jednatelé společností místo někdy nic neříkajícího auditu

- jako zásadní informaci, zda jít do nějakého projektu – např. zda se ucházet o peníze ze Strukturálních fondů EU

- jako bonus pro firmu – díky partnerům Ratingu MSP může podnik získat některé výhody. Partneři Ratingu MSP jsou ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., T-MOBILE, a.s., i Puncovní úřad, Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Kolektory Praha a.s. a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.. V závěrečné fázi jednání s Komorou jsou: Česká spořitelna, a.s., Metrostav, a.s., Subterra, a.s., Siemens, s.r.o., Technická správa komunikací hl.m. Prahy a Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Ratingová doložka – pojistka férového byznysu

„Rating MSP se za dobu své existence stal velice významným systémovým řešením v dodavatelsko-odběratelských vztazích,“ zdůrazňuje předseda představenstva Hospodářské komory hl.m. Prahy Petr Kužel. Firmy, které už Ratingem MSP prošly, stále častěji nabízejí, ale od svých obchodních partnerů i stále častěji vyžadují, tzv. ratingovou doložku. Ta se stává jakousi pojistkou, že obchod uzavíráte s důvěryhodným partnerem, že vám samotným může druhá strana věřit. „Tato doložka má velký význam v zamezení druhotné platební neschopnosti, velice často ji používají velké korporace v řetězcích. Dodavatel a odběratel se navzájem informují o svém ekonomickém zdraví,“ říká Kužel.

Projekt pražské Komory je určen pro malé a střední podniky, jejichž roční obrat se pohybuje mezi 6 až 500 miliony Kč, které vedou podvojné účetnictví a nemají více než 250 zaměstnanců. V současnosti je v České republice k dispozici již čtyřiasedmdesát kontaktních míst, kde mohou malé a střední podniky o rating své firmy zažádat. Seznam všech kontaktních míst naleznete na www.ratingmsp.cz.

Firmy, které již prošly Ratingem MSP, nejsou žádná „béčka“

Buď je naprostá většina malých a středních firem velice úspěšná, nebo pravdě do očí chtějí pohlédnout pouze ti, kteří tuší, že se jejich podnik nepotýká s žádnými vážnějšími nemocemi. Možná jsou obě tvrzení platná zároveň. Každopádně je pravdou, že firmy, které využily nabídky Hospodářské komory hl.m. Prahy a nechaly si udělat Rating MSP, mohou bez ostychu prohlašovat, že mají glejt na úspěšnost.

Analýza dvou tisíc ratingovaných firem prokázala, že podniky, které prošly Ratingem MSP, v naprosté většině dostávají známku B, B+ a B-. Neznamená to však, že tyto firmy jsou nějaká „béčka“. Naopak, podnik má potvrzení, že je ve srovnání s ostatními MSP nadprůměrný (B+), mírně nadprůměrný (B) či průměrný (B-). Jeho podnikání je finančně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje (B+). Poměrně stabilní firmy jsou oznámkovány B, částečně stabilní dostanou B-. Schopnost dostát svým závazkům je vysoká (B+), průměrná (B) nebo mírně snížená (B-).

I s ohledem na skutečnost, že lepší než B+ je pouze známka A (známky A+ a A- se v tomto hodnocení nepoužívají), lze konstatovat, že ratingované MSP obstály více než dobře. Takřka vůbec žádné firmě nebyla udělena nejhorší známka C-.

Největší poptávka je v Praze, nejlépe dopadlo Liberecko

Zatímco nejvíce žádostí o Rating MSP bylo podáno v Praze (28%), nejúspěšněji dopadl Liberecký kraj, v němž „zdravotní prohlídku“ firmy absolvovaly nejhůře se známkou B (cca 55%), B+ (necelých 40%) a A (téměř 10%). V Praze firmy nejčastěji dostávaly známku B+, B a B-, shodně po 30%, do kategorie A dostalo vstupenku zatím jenom 5 % MSP.

Zájem mají zejména obchodníci

Největší zájem o Rating MSP doposud projevily firmy zabývající se velkoobchodem a zprostředkováním obchodu (kromě motorových vozidel), stavební společnosti, firmy, podnikající v oboru zemědělství a myslivosti a ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Možnost nechat si udělat Rating MSP ovšem mají všechny malé a střední firmy bez ohledu na to, v jakém oboru služby poskytují.