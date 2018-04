Získejte si zaměstnance, nasmlouvejte pro ně slevy

Již tolikrát jste v médiích měli šanci si přečíst, jak je pro vaši firmu výhodné využít zaměstnanecké výhody ve formě daňově zvýhodněných produktů jako je penzijní připojištění či životní pojištění, často protřepávané jsou také stravenky. Existují ovšem i další možnosti, kterými můžete povzbudit úsilí vašich zaměstnanců, a které nezávisí na ničem jiném než na vašich obchodních schopnostech a na počtu zaměstnanců vaší firmy.

Chtějí pohyb, dejte jim ho levněji

Celá řada lidí dnes prahne po formování postavy a především po hubnutí. Proto se také ve velkých městech, ale i docela malých obcích objevují nová a nová fitness centra, své služby nabízí stále více osobních trenérů. To je sice pozitivní pro zájemce o aktivní pohyb, kteří za svým oblíbeným sportem nemusí cestovat několik kilometrů jako dříve, na druhou stranu ovšem tento stav „ujídá z krajíce“ leckterým fitness centrům, která jsou na trhu už řádku let a které bývala jedinými v širokém okolí. Co to pro vás znamená?

Máte jednoduše možnost pokusit se domluvit slevy pro vaše zaměstnance ve fitness centrech, která jsou jim nejdostupnější, nebo o které jeví konkrétní zájem. Zvláště manažer takového fitness centra, které má tzv. podstav (často právě velké a drahé komplexy), bude velice rád, pokud mu přivedete několik nových oveček i za cenu toho, že bude na každém novém členu v porovnání s původní cenou „pár korun“ tratit. Sleva na každém jednorázovém vstupném či permanentní vstupence může činit 10 i 20 %.

Pokud budete svým zaměstnancům přát, můžete se domluvit, že jim budete navíc přispívat z firemní peněz a sleva na vstupném bude ještě výraznější. Také je možné domluvit s provozovatelem fitness centra plnění za část ceny vstupného formou barteru v případě, že mu má vaše firma co nabídnout – reklama (na vašich firemních vozech, firemních budovách, na internetových stránkách), zboží (voda, kosmetika, atd.).

Pokud se bavíme o sportovních aktivitách, nemusí se jednat samozřejmě jen o fitness centra. Obdobně můžete zaměstnancům vyjít vstříc také v případě vstupného na tenisové kurty, na squash, na masáže, nebo třeba do plaveckých bazénů. Důležité samozřejmě je, aby daná sportoviště byla vzdálenostně dostupná, ale také, aby měli vaši zaměstnanci o takové aktivity zájem. V případě, že vaše firma disponuje stovkami, nebo dokonce tisíci lidí, jakékoli sporty, jejichž provozování jim zvýhodníte, budou úctyhodnou částí z nich s povděkem kvitovány.

Pakliže ovšem pro vaši společnost pracuje pouhých pár lidí (10, 20,…), vyplatí se vám zeptat se jich, o jakou aktivitu by měli zájem, abyste zbytečně při domlouvání výhod nemrhali silami.

FINANČNÍ BENEFITY

Levnější úvěr? Výborně!

Zvláště velké firmy pak také představují zajímavý potenciál pro finanční společnosti - především pro banky. Každý nový klient je pro ně logicky zdrojem příjmů z poplatků za služby a také z úroků v případě úvěrových produktů. Zkuste se proto domluvit s některým z velkých bankovních hráčů, aby vám navrhl výhodný program pro vaše „ovečky“.

Samozřejmě i zde platí, že čím více lidí ve firmě máte, tím jste pro banku zajímavější. Sta, tisíce a ještě vícehlavá firma má jistotu, že se svou nabídkou na spolupráci uspěje v řadě bank a pak už zbývá si jen vybrat nejvhodnější návrh, o kterém můžete ještě dále diskutovat. Že máte ve firmě jen 20 zaměstnanců? Nevadí, zkuste to. Máte šanci si nasmlouvat pro své lidi výhodnější nebo dokonce zcela bezplatné běžné účty, lépe úročené spořící produkty či levnější úvěry - kontokorenty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, nebo dokonce i hypoteční úvěry.

Právě jsme si vyjmenovali dva okruhy služeb, které běžně využívá řada lidí a tedy i vašich zaměstnanců. Je evidentní, že právě slevy na těchto službách vaši zaměstnanci přivítají, a proto se vám vyplatí říci si o ně. Nicméně třeba přijdete sami i na další oblasti, v rámci nichž by vaši zaměstnanci uvítali výhody. Zamyslete se. Za pouhou trochu úsilí máte šanci si naklonit loajalitu svých zaměstnanců, případně zvýšit zájem kvalitních uchazečů o zaměstnání ve vaší firmě.