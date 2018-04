Získejte stipendium v cizině

Chcete studovat v cizině? Žádný problém, jen musíte počítat s tím, že je bezpodmínečně nutná vaše vlastní aktivita. Není to tak, že ve škole vyjádříte přání jet studovat za hranice a někdo to celé zařídí, naplánuje a jen vám předá letenky a rozvrh přednášek. Od uchazeče se očekává, že si sám zjistí podmínky ke studiu na jím vybrané univerzitě, sám si pohlídá termíny a uzávěrky přihlášek, zařídí organizační věci.

Ve škole hledejte koordinátora

Se sháněním informací začněte přímo ve vaší škole a včas. Ideální je půl roku až rok předtím, než byste chtěli vyrazit. Pokud totiž chcete zamířit do nějaké evropské země, pravděpodobně využijete u nás nejrozšířenější program Erasmus. Na každé vysoké škole je stanoven koordinátor tohoto programu a někde i kontaktní osoba pro studenty. Ta vám poskytne maximum informací. Údaje o stipendiích najdete také na webových stránkách zahraničního oddělení rektorátu školy. Termíny konkurzů bývají vyvěšeny na nástěnkách. Podmínky přijetí do stipendijních programů jsou přesně stanovené.

Například Erasmus vyžaduje české občanství nebo trvalý pobyt, řádné studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu a řádně ukončený minimálně první ročník studia. Další podmínky si mohou stanovovat samy školy v programu zapojené. Tudíž se přijímací formality, které budete muset splnit, mohou velmi lišit. Od „jede, kdo se přihlásí“ až po zpracování motivačních dopisů, náročné konkurzy nebo několikakolová výběrová řízení. Obecně asi platí, že čím více je země, do které byste chtěli vyrazit, žádaná, tím náročnější podmínky musíte očekávat. Stipendia financují i různé fondy či nadace. O přidělení je nutné žádat přímo u nich a splnit jejich vlastní podmínky a požadavky. Příkladem takového fondu je Fulbrightova komise, která poskytuje stipendia na studium či vědecký výzkum v USA.

Nejdráže je v Londýně

Nejznámější a nejvíc využívaný je v Česku program Erasmus/ Sokrates. Země, ve kterých se studuje, jsou relativně blízko a univerzity jsou přitom atraktivní. Síť zapojených evropských vysokých škol je dostatečně široká. Programu Sokrates se v současné době účastní 31 zemí a každoročně díky němu vyjíždí na evropské univerzity několik tisíc Čechů. Největší tlačenice bývá tradičně na Velkou Británii, Německo či Francii, přestože konkurence zde je veliká a studium v těch nejpopulárnějších oblastech není tak štědře dotováno. Skromné měsíční živobytí v zemích projektu Erasmus vyjde zhruba na 550 eur. Ale například v Londýně musíte počítat i s částkou 800 eur. Stipendia Erasmus pokryjí od 60 do 90 procent nákladů. Student si pak musí připlatit i z vlastní kapsy (například na dopravu na místo studia) a počítat buď s úsporami, podporou rodičů, nebo s prací. Naštěstí se dá legálně pracovat téměř všude díky statutu studenta.

Místo do Irska do Dánska?

Programátoři chtějí často do Irska, kde je vývojové centrum Google, budoucí učitelky francouzštiny do Francie a studenti mezinárodních vztahů do Bruselu. Do méně populárních oblastí se však snáze dostanete a často jsou na ně i lepší stipendia. Programátoři tak míří třeba do Dánska a budoucí učitelky angličtiny do Portugalska. „Všechny mnou preferované země byly zamítnuty. Nejdříve jsem si řekla, že vyzkouším něco nového, a zapsala jsem se jako studentka angličtiny do Turecka. Jenže podle doporučení předchozích erasmáků by do této země neměla jezdit studentka sama, tak jsem to změnila na Portugalsko a nelitovala jsem,“ popisuje studentka pedagogické fakulty Jana Němá. Samozřejmě nejste omezeni jen na nabídku programu Erasmus, další možnosti naleznete zejména na internetových stránkách Akademické informační agentury (AIA)(www.zahranici-stipendium. cz).

Jak do Nového světa

Kdo se rozhodne pro univerzitu ve Spojených státech, hledejte podporu u komise J. W. Fulbrighta (www.fulbright.cz), nabízející administrativní zajištění studia na všech univerzitách v USA. Komise pravidelně organizuje také různé přípravné semináře a nejnověji i živé konference se zástupci amerických univerzit. Studenti s nimi mohou konzultovat svou přípravu na přijímací zkoušky, studijní plány apod. Také každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 se na informačních seminářích přímo v sídle komise můžete dozvědět vše podstatné. Pokud uvažujete o studiu za velkou louží, je třeba začít s přípravami minimálně rok a půl dopředu. Musíte zvládnout výběrové řízení v angličtině a připravit se na zpracování poměrně náročné přihlášky, jejíž součástí jsou i doporučující a motivační dopisy.

Získat stipendium Fulbrightovy komise není úplně jednoduché, ale pokud se vám to podaří, pokryje vám náklady na studium i živobytí dostatečně. Na internetových stránkách komise naleznete seznam lidí, kteří některá ze stipendií již využili. Komise je ochotná v případě potřeby dodat přímé kontakty na studenty, se kterými můžete probrat své dotazy. Nalézt stipendium do USA lze i na internetových stránkách organizace Institute of International Education, která dala on-line k dispozici databázi stipendií Funding for US Study (www. fundingusstudy.org). Volbou regionu (Eastern Europe) a následně země zjistíte, jaká stipendia jsou otevřená studentům z ČR. Pokud chcete zamířit do nějaké exotičtější země, musíte se spoléhat daleko více sami na sebe a na své vlastní organizační schopnosti. Seznam stipendií opět naleznete na stránkách AIA, ta se neomezuje jen na země EU, ale má v nabídce například Japonsko, Mexiko, Mongolsko či Izrael.

Co byste měli vědět

Každá škola má vlastní požadavky k přijetí. Evropským univerzitám většinou stačí, když prokážete jazykové znalosti pomocí jakéhokoli jazykového certifikátu či zkoušky. Americké univerzity vyžadují konkrétně zkoušku TOEFL (Test of English as a Foreign Language). V některých případech se skládá také test studijních předpokladů Graduate Record Examination (GRE).

Rada MF DNES: hledejte rady zkušených na webu

Na stránkách www.socrates. cz najdete zkušenosti, zážitky a rady lidí, kteří se stipendijních programů zúčastnili. Můžete tak třeba zjistit, kolik peněz budete potřebovat, jak asi vypadá studium, kam se máte určitě podívat a co se dá dělat ve volném čase.

Pro zájemce o stipendia

www.zahranici-stipendium.cz

web.socrates.cz

www.fulbright.cz

www.fundingusstudy.org

www.jazykovezkousky.cz