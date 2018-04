Zisky přinášejí netradiční chovy: šneci a krokodýli

Například rodinná firma Snailex z Brna dodává na trh šnečí játra či kaviár. Maso je bez tuku, bez kostí, navíc je prý chov hlemýžďů nenáročný. S tímto artiklem můžete oslnit i v zahraničí – zmiňovaná společnost získala na mezinárodním gastronomickém veletrhu ve francouzském Dijonu v roce 1995 1. cenu za originalitu a inovaci pro výrobek “Šnečí játra”, který uvedla na světový trh jako první. A navíc můžete vydělat, Snailex například prodává šnečí kaviár (30 gramové balení) za 180 korun.

Pštrosi na ústupu

Velkochovy pštrosů u nás začaly být populární v polovině 90. let, kdy prodejní cena jednoho kusu činila i 60 tisíc korun. Dnes je však desetkrát nižší, na vině je především tlak na snižování ceny masa. Do Evropy se totiž derou se svou produkcí afričtí dodavatelé a tlačí ceny dolů.

Další komplikací je to, že čeští spotřebitelé o pochoutky ze pštrosího masa nejeví velký zájem. Proto některé pštrosí farmy vsadily na nákup a prodej pštrosích kuřat, která exportují. Například rodinná firma Flagar kuřátka vyváží do Polska, zároveň vyrábí exkluzivní výrobky ze pštrosí kůže, která se považuje za jednu z nejkvalitnějších kůží vůbec. Vyznačuje se mimořádnou pevností, trvanlivostí, je odolná vůči opotřebení a v nepropustnosti vody předčí kůži krokodýlí, kterou je schopna nahradit.

Krokodýli zatím jen na okrasu

Zatím jediná krokodýlí farma ve střední Evropě na Znojemsku čeká na svůj úspěch - její majitel Agrodružstvo Jevišovice investovalo do nákupu dvou set padesáti krokodýlů nilských odhadem dva miliony korun. Družstvo však bojuje s legislativou: krokodýli se v EU nesmějí zabíjet. Podnik má přesto velké plány - farma ve Velkém Karlově by se mohla stát i atrakcí pro turisty. Turista by tak mohl vidět nejen krokodýly na písku, ale v líhni, kde by se mohli podívat, jak se z vajíčka klube maličký predátor.

Rybičky vydělávají

Málo se také ví, že Česká republika je největším exportérem akvarijních ryb v Evropě a patří mezi pět největších vývozců na světě. Loni jsme vyvezli akvarijní rybky za zhruba 412 milionů korun. Mezi jednu z významných společností v Česku patří například firma Petra-Aqua, která má ve svém katalogu přes 1 300 rybiček a vývoz realizuje s velkoobchodníky po celé Evropě (např. Německo, Francie, Rakousko, Itálie). Navíc každý týden firma obnovuje svoji aktuální nabídku sortimentu.