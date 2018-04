Živí ji zájmové kroužky pro děti. Teď chce vybudovat síť franšíz

"Nechtěla jsem, aby kroužky fungovaly ve stylu – přijdeš, něco dětem předvedeš, pak je vrátíš a rodiče za to zaplatí. Vždycky jsem chtěla, aby každá lekce byla naplněná a každé dítě si z nich něco odneslo a něco se naučilo," říká Marie Růžičková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Kroužky.

Marie Růžičková (32) Vystudovala střední školu s pedagogickým zaměřením, studium na vysoké škole v oboru školský management musela přerušit kvůli mateřství.

V 18 letech založila agenturu Kroužky a začala v Praze organizovat zájmové kroužky pro děti základních a mateřských škol. Od roku 2011 je zakladatelkou a ředitelkou obecně prospěšné společnosti Kroužky.

Se svým mužem Markem Vraným má tři děti - pětiletou Elišku, čtyřletého Marka a roční Marii.

Během patnácti let se Marii Růžičkové podařilo vybudovat úspěšnou společnost. Zájmové kroužky, které organizuje na základních a mateřských školách, navštěvují tisíce dětí. Párkrát se i pořádně spálila. "Personální práce je v tomto oboru hodně náročná," poznamenává.

Zažila i hořká zklamání, například když jí okradla sekretářka, která si za jejími zády založila agenturu s totožnou činností a ve svůj prospěch si pak připisovala objednávky. Všechno prasklo, když se to Marie Růžičková dozvěděla zpětně od ředitelů a ředitelek škol.

Systém a metodiku, jak zájmové kroužky organizovat, aby to děti bavilo a rodiče nestálo moc peněz, vytvářela Marie postupně. Hodně jí v tom pomohl i její muž Marek Vraný. "Já jsem vizionář a on mě vrací do reality. Umí říci, tady je slabina, takové pomůcky si nemůžeme dovolit koupit, protože by byl kroužek pro rodiče drahý a investice se nevrátila. Myslím, že se vzácně doplňujeme a jsme schopni se postarat o tu naši velkou rodinu."

Co bylo klíčem k vašemu úspěchu?

To, že mají rodiče o zájmové kroužky pro děti zájem, že chtějí aby se jejich děti naučily víc, než ve škole a bylo o ně postaráno, když jsou v zaměstnání. V tomto oboru je hodně důležitá poctivost a vstřícnost. Školství je malý rybník, kde se všichni znají. Pokud bychom měli nějaký průšvih, třeba dlužili za nájem, nedodrželi to, co máme, nebo měli lektora, který bude hrubý na děti, ono se to neutají. V naší branži je základem dobré jméno.

Kde všude a kolik kroužků organizujete?

Působíme především v Praze a okolí Prahy. Už třetím rokem máme pobočku i ve východních Čechách v Chrudimi, Pardubicích a Hradci Králové, kterou vede moje setra Květa Štěrbová. Během školního roku organizujeme asi tisíc kroužků, které navštěvuje téměř 10 tisíc dětí ze základních a mateřských škol.

Jak početný tým lektorů je k tomu třeba?

Lektorů máme asi 350. Když chcete, aby byli všichni perfektní, aby dodržovali vypracovanou metodiku a náš systém, je to náročná práce jak pro vedení, tak i koordinátory. Všechno musí být dotaženo do detailů, lektoři musejí vědět, co mají dělat.

Jste přísní při výběru uchazečů o práci lektora?

Ano. Z deseti lidí, kteří přijdou na přijímací řízení, bereme jednoho. Snažím se hledat specialisty z řad pedagogů a vysokoškoláků, kteří umí děti zaujmout a vést je tak, aby děti kroužek bavil.

Kolik si u vás lektoři vydělají?

V rozpětí 150 až 250 korun na hodinu, učitelé, kteří pod námi učí ve své kmenové škole, berou až 350 korun na hodinu. Je to částka, která mezi nabídkami brigád zasvítí, takže zájem je velký, ale ne každý splňuje naše kritéria.

Jak vymýšlíte, co děti zaujme a do jakých kroužků budou rodiče ochotni investovat?

V předešlých pár letech jsme navázali na obrovskou oblíbenost televizních kuchařských show. Rozjeli jsme úspěšné kroužky vaření a máme dnes 800 malých kuchařů v mateřských a základních školách, kteří se pod vedením našich lektorů učí vařit. Máme k tomu vypracovanou vlastní metodiku výuky, kde je řada receptů z teplé i studené kuchyně.

Nyní je znát i tlak společnosti na to, aby děti získaly technické dovednosti, aby se v budoucnu začaly zajímat o inženýrské a technické profese. Oslovila nás skupina pedagogů z pedagogické fakulty, kteří vyvinuli jakousi malou laboratoř a přáli si, aby ji začaly děti využívat. Zařadili jsme ji do našeho systému, napsali metodiku na 30 lekcí s vědeckými pokusy a už rok pořádáme velmi úspěšný kroužek vědeckých pokusů pro děti od pěti do devíti let.

Kroužky, které organizujete, stojí většinou 650 korun za pololetí, nový vědecký kroužek je dražší, stojí 1150 korun. Jak stanovíte cenu?

Určitě je třeba dobře počítat, aby každý kroužek přinesl peníze na uhrazení nákladů a vývoj nové metodiky. Na každém kroužku máme velmi malý zisk, přesto se nám daří, protože těch kroužků máme hodně.

Kolik například stál vývoj metodiky vědeckého kroužku?

Musíte zaplatit tvůrce metodiky, výtvarnici, tisk materiálů, jejich grafickou úpravu a další práce, celkem to stálo více než 100 tisíc korun.

Po jaké době se investice do vývoje nového kroužku vrátí?

To je individuální. Zpravidla se snažíme propočítat cenu kroužků tak, aby se investice vrátila zhruba do dvou let.

Teď přemýšlíte, že byste vybudovala síť franšíz a rozšířila zájmové kroužky i do dalších měst. Jak vás to napadlo?

Ozývají se nám lidé, kteří by to chtěli dělat taky. Kroužky jsou myšlenka, která stojí za rozšíření. Málokde jsou zájmové kroužky pro děti tak dostupné, jako jsme to zařídili v Praze.

Kolik by taková franšíza mohla stát?

Naší motivací není zisk. Vše chceme spočítat tak, abychom se vešli do řádu desetitisíců, kdy si franšízant odpustí třeba jednu rodinnou dovolenou a místo toho si koupí návod na vlastní podnikání, které ho může uživit. Stejně tak nebudou vysoké ani měsíční poplatky za vyžívání našeho elektronického systému, webu, databáze, elektronických třídních knih, marketingu … Chceme, aby se nám alespoň částečně vrátila investice do vybudování franšízového systému a celá myšlenka kroužků se mohla rozšířit po republice.

Jak si budete vybírat ty, s nimiž půjdete do spolupráce?

Nechceme si nechat zkazit dobré jméno. Výběr bude velmi důležitý, to bude můj jarní úkol. Velmi pečlivě budeme volit i města, v nichž se dá touto aktivitou uživit.

Do kterých měst byste chtěla zájmové kroužky dělané podle vašeho receptu dostat?

Rádi bychom je v tomto roce zavedli v Brně, Olomouci a Plzni.

Co když si ale po čase franšízant řekne, už vím, jak na to. O franšízu dál nestojím, stačí když Kroužky přejmenuji na Čtverečky a mám vystaráno.

Tomu samozřejmě nezabráním. Dá se tomu předejít jen tak, že franšízantům vytvoříte takové prostředí, že je to nenapadne, že budou v naší společnosti cítit podporu a partnera pro další rozvoj svého podnikání.

Dá se tímto podnikáním hodně vydělat? Kolik si vyděláte jako ředitelka a mozek celého týmu?

Nechci říkat konkrétní číslo, protože by se našli lidé, kteří by mohli závidět. Ano, kroužky mě uživí dobře, protože to děláme dobře. Musím však říci, že nemám postavené finance na nejvyšší místě v žebříčku svých hodnot. Mám zdravou velkou rodinu a už od mládí jsem byla finančně samostatná, což je pro mě důležité.

Kolik času Kroužkům věnujete?

Teď jsem na mateřské dovolené, takže do práce chodím dvakrát v týdnu, abych stihla poradu a vyřídila všechny potřebné schůzky. Každý večer pak trávím nad e-maily a když dám v průběhu dne nejmladší dítě spát, vyřizuji telefonáty. Vždycky jsem říkala, že závidím maminkám, které se doma na mateřské nudí. Já se nenudím, každou volnou chvilku se snažím využít pro svou práci. Když se najde den, kdy nemusím jít na žádnou schůzku a nic vyřizovat, věnuji se svým dětem, to je pro mě relaxace.