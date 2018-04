Živí se provázením turistů. Šlape přitom do pedálů

Na kole jezdí s přestávkami už od svých šesti let. Když ještě pracovala na radnici, vyrážela pravidelně o víkendech se skupinkou cyklistů na výlety.

„Snažili jsme se objevovat nová místa i cesty. Bavilo mě to, a když jsem s prací na magistrátu skončila, řekla jsem si, že by takové výlety na kolech mohly být zajímavé i pro veřejnost,“ říká Radka Žáková.

Ing. Radka Žáková Vystudovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Pracovala jako programátorka, vedoucí odboru propagace a tisku na magistrátě a marketingová manažerka restaurace. Nyní se věnuje také projektům na podporu cyklistiky.

Co to vlastně je cykloprohlídka?

Je to vyjížďka na kole s průvodcem po zajímavých místech. Znamená to, že odněkud někam jedete za průvodcem, on někde zastaví a poví vám o tom, co zajímavého zrovna vidíte. Je to podobné, jako když vás provází průvodce v cizím městě, ukazuje vám památky a vykládá o jejich historii. Vy se ale od zastávky k zastávce pohybujete na kole a výklad se netýká jen památek a historie, ale také přírody.

Nastudovala jsem informace od historie přes architekturu až k botanice, dendrologii, ale i geologii. Často také navštěvujeme přírodní památky a rezervace, a pokud mám lidem vysvětlit, proč je místo chráněné, musím znát minimálně některé květinky či stromy a něco o nich vědět, abych jim je mohla ukázat.

Kolik nabízíte tras, jak jsou dlouhé a kudy vedou? Máte na programu i výlety pro rodiny s dětmi či cyklistické nadšence?

Letos jsme začali již sedmou sezonu cykloprohlídek. Každým rokem připravuji dva nové okruhy, takže letos je jich dvanáct a o prázdninách budou mít premiéru dva další. Rozlišujeme kratší, odpolední cykloprohlídky a delší, celodenní sobotní. Mám vyzkoušeno, že tu kratší zvládne i netrénovaný cyklista, který jen občas sedne na kolo. Celodenní prohlídky absolvují dobře ti, co ujedou aspoň třicetikilometrový úsek.

Tím, že často zastavujeme a lidé se od námahy odreagují výkladem, ujedou i hodně kilometrů, které by třeba v jednom zápřahu nezvládli. Jezdí s námi děti i důchodci. Vždy záleží na tom, jak je kdo zvyklý na kole jezdit. Nejmladšímu účastníkovi cykloprohlídek bylo osm, nejstaršímu pětasedmdesát.

Jaký je o vaše služby zájem?

Zájem se rok od roku zvyšuje. Termíny cykloprohlídek jsou známy již na jaře, takže si to každý může naplánovat dopředu. Občas se ozve nějaká skupinka cyklistů s žádostí o výlet na přání, ale není to moc často. Češi na tuhle službu zatím moc zvyklí nejsou.

Průvodce využijí spíš při cestách na kole v zahraničí. Ti, co cykloprohlídku vyzkoušeli, se ale vracejí a absolvují se mnou i další okruhy. Na trase se totiž dozvědí mnohem víc, než by vyčetli z mapy nebo průvodců, když by jeli sami. Tuhle službu si také občas objedná někdo pro své hosty, takže jsem třeba provázela odborníky na cyklistiku nebo štáb německé televize.

Kolik za projížďku i s vaším výkladem zaplatím?

Cena pro dospělého na cykloprohlídce je 30 korun, pro dítě 10, rodinné jízdné pro maximálně čtyři lidi činí padesátikorunu. Individuální žádosti řešíme domluvou podle délky trasy a nutné přípravy.

Máte dobré zkušenosti se svými zákazníky? Jezdí disciplinovaně a jak udržíte peloton pohromadě?

Cyklisté jsou v tomto ohledu docela disciplinovaní. Jízda ve skupině vyžaduje dodržování určitých pravidel, aby se nikomu nic nestalo. Snažím se možná rizika na trase eliminovat tím, že předem upozorňuji na místa, která mohou být nebezpečná. Třeba jen tím, že je na cestě naplavená vrstva písku. Pokud se něco stane, například jen obyčejný defekt, zatím vždy se našly ruce ochotné pomoci.

Neuvažujete o tom, že byste nabídku rozšířila i o další regiony?

To ne, o svém regionu toho vím sice dost, ale stále mám i já sama co objevovat. Navíc cykloprůvodcování se nedá naučit od stolu. Trasy musíte projet, znát cestu, jak se na kole k zajímavým místům nejlíp dostat. Nedokážu si představit, že bych se takhle naučila třeba jen celé Čechy. Myslím, že cesta vede spíš přes vyškolení lidí v regionech. To ale nebude tak jednoduché.

Ti, co znají dobře místní vlastivědu, většinou nejezdí na kole. Nebo aspoň ne tak, aby zvládli i delší výlet se skupinou. Nikdy totiž nevíte, jak fyzicky zdatné cyklisty budete provázet. Průvodce by na tom měl být vždy o něco lépe. Když třeba vyšlápnete na kopec a sotva popadáte dech, těžko můžete někomu něco vykládat.

Volíte vyjížďky podle značených cyklotras, nebo připravujete své vlastní? Podle čeho je vybíráte?

Značené trasy se snažím maximálně využít, ale pokud chcete vidět co nejvíc zajímavého v terénu, nevystačíte s nimi. Pro mne je při přípravě rozhodující, co zajímavého bychom mohli v daném místě navštívit. Pěkný cyklovýlet závisí nejen na počasí, ale také na tom, co můžeme cestou vidět. Takže občas neváháme i slézt z kola, abychom se dostali na místo, kde nás ten zážitek čeká.

Občas naplánuji takzvanou objevitelskou trasu s hledáním míst, kde jsme ještě nebyli. Hledání bodu v terénu, který na mapě nemá správně umístěnou ikonu, bývá docela dobrodružství. A právě to je ten zážitek, který lidem utkví v paměti.

Jezdíte na kole i ve svém volném čase, například s rodinou na výlety?

Já se na kole pohybuji skoro pořád. Jezdím na něm nakupovat, na úřady i na tiskové konference. Výlety podnikáme každý víkend, a pokud to jde, tak i v zimě, i když ty jsou kratší. V létě se občas popovezeme vlakem a domů se vracíme po vlastní ose. To bývá i víc než sto kilometrů. Pro mne je to vlastně často tak trochu služební cesta, protože se jako cyklistická novinářka zajímám o vše, co s cyklistikou v regionu souvisí. A mám-li o tom fundovaně napsat, musím to osobně vyzkoušet - samozřejmě na kole.

Má vaše profese nějaký ekvivalent v zahraničí?

Cykloprůvodci jsou v zahraničí běžní. Sama jsem se setkala s cykloprůvodkyněni v Provence i s cykloprůvodci v Berlíně. Škoda, že u nás je jich tak málo. Dobrý průvodce může váš zážitek z výletu umocnit a vy se na místo pak rád vrátíte třeba i s kamarády nebo rodinou. Tuto službu by měly podporovat regiony, protože jim může pomoci zvýšit návštěvnost.