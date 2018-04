Živit se hlídáním dětí není složité

bez práce dnes zůstávají jak absolventky škol, tak ženy středního a staršího věku. Na druhou stranu je stále více maminek, které o dobrou práci ani příjem z ní nechtějí přijít a vracejí se zpět brzy po porodu. Pokud nemají hodné příbuzné, které by se o dítě postarali, využívají služeb hlídacích agentur. A to je jedna z šancí pro nezaměstnané.Možnosti, jak se stát hlídačkou dětí, jsou dvě. Nechat se zaměstnat specializovanou agenturou nebo začít podnikat na vlastní pěst. Samostatná dráha hlídačky dětí vede přes živnostenský úřad. Tam je potřeba požádat o vydání živnostenského oprávnění. "Uchazečky by měly mít čistý rejstřík trestů, platný občanský průkaz a doklad od finančního úřadu, že nemají žádné dluhy vůči státu. Žádné jiné doklady nejsou k vydání živnostenského listu potřeba, protože se jedná o živnost volnou," vysvětluje Ivana Ozomová ze Živnostenského úřadu v Karlových Varech. Trochu jiné je to v případě, že jde o hlídání dítěte do tří let. "Pak jde o živnost vázanou a podle novely živnostenského zákona je potřeba, aby žadatelka měla diplom dětské sestry ze střední nebo vyšší odborné zdravotní školy," říká Regina Sedláková z Živnostenského úřadu v Praze 11. Vyřízením živnostenského listu putování po úřadech nekončí. Je ještě potřeba zajít na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu k registraci. A pak už jen odstartovat vlastní podnikání. Výhodou je určitě to, že není třeba se o zisky z hlídání dělit se zprostředkovatelem, nevýhodou zase starost se sháněním práce, odváděním plateb pojistného a vedením účetnictví.Hlídat děti je možné také prostřednictvím specializované agentury. Se sháněním místa zejména ve větších městech by nemusel být problém. "Práce máme až nad hlavu, ale paní na hlídání málo. Nechápu, že když je v Praze problém s nezaměstnaností, tak se na naše opakované inzeráty hlásí málo uchazečů. Nabízíme přitom šedesát i více korun na hodinu," říká majitelka agentury Martina, Martina Petráková. U agentury je možné se nechat zaměstnat na hlavní či vedlejší pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce je limitována u jednoho zaměstnavatele sto hodinami za rok a je možné ji uzavřít i ústně. Dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně a její rozsah by neměl překročit polovinu normální pracovní doby, to znamená dvacet jednu a čtvrt hodiny týdně. Odměna za tuto práci není přitom dohodou nijak limitována.Pro zaregistrování do agentury musí předložit obvykle uchazečka čistý trestní rejstřík, vyplnit podrobný dotazník zaměřený na dosavadní praxi, dosažené vzdělání a zkušenosti z práce s dětmi. "Požadujeme také zdravotní průkaz a rukou psaný životopis, který vyhodnotí grafolog. Vítáme také reference rodin o jejich spokojenosti s uchazečkou," uvádí Jana Urbanová z agentury Harmonie. Součástí přijímacího pohovoru je také osobní pohovor, někdy psychologické testy. Agentury nemají žádné striktní normy, podle kterých by ženy přijímaly. "Oceňujeme kladný vztah k dětem, vítáme uchazečky s pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním, upřednostňujeme ženy, které mají samy už děti, ale není to pravidlem," říká Dana Klusáková z agentury Domov. Pro hlídání děti nejsou stanoveny žádné kvalifikační předpoklady. "Optimální je středoškolské a vyšší vzdělání," říká Jana Urbanová. Věk většinou nehraje roli. "Máme zkušenosti, že dvaadvacetiletá chůva může být lepší než čtyřicetiletá, někdy je to naopak, záleží také na tom, co upřednostňuje klient," uvádí Dana Klusáková. Ze všeho nejvíc záleží u starších žen, které by se do hlídání chtěly pustit na tom, zda jsou v potřebné kondici, aby mohly pečovat o dítě aktivně, stačily jeho tempu. "Nemáme zájem na tom, jak už se nám to u důchodkyň stalo, aby vodily dítě do parku, usadily ho na lavičku a se svými vrstevnicemi probíraly nemoci," vysvětluje Martina Petráková.Kolik si pečovatelka o děti vydělá, závisí na tom, v jakém pracovně-právním vztahu je s agenturou, na počtu odpracovaných hodin a na jejích dalších, například jazykových schopnostech. "U zaměstnankyň na dohodu je hodinová mzda okolo šedesáti korun hrubého, při hlídání v jazyce devadesát korun hrubého. Pokud pracují na svůj živnostenský list, dostávají tyto hodinové odměny jako čistou mzdu, vysvětluje Jana Urbanová. "Když si platí chůva zdravotní a sociální pojištění sama, může si vydělat až sto korun za hodinu," říká Dana Klusáková. O pojištění nemusí mít pečovatelky starost - agentury je mají obvykle sjednané na odpovědnost za škodu. Ta se vztahuje na škody na zdraví a majetku způsobené při péči o dítě.