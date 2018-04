Evropské dotace je dostávají na pokraj krachu. Odškodní je někdo?

Obchod s potravinami provozuje jedenatřicetiletý Vítězslav Píri v centru Ostravy tři roky. Až donedávna mu živnost vynášela. V posledních dvou týdnech ale klesly jeho tržby o polovinu. Důvod? Přímo před jeho večerkou je staveniště. Ostravský magistrát totiž začal opravovat Nádražní ulici - páteřní komunikaci, po níž jezdí tramvaje. V této souvislosti navíc zrušil zastávku Stodolní, kde byl pohyb lidí největší. Oprava potrvá nejméně dva roky a zdejší živnostníci jsou před krachem.

„Když jsem se dozvěděl, že se bude Nádražní ulice opravovat, zvážil jsem všechna pro a proti a rozhodl se, že obchod prodám. Už měsíc se o to snažím přes realitku. Otázkou je, jestli ho někdo koupí. Nemám ale na vybranou. Musel bych propustit zaměstnance a to, co bych vydělal, by stěží stačilo na pokrytí nájmu,“ zoufá si Vítězslav Píri - mladý muž, který se už musel stěhovat kvůli podnikání v centru třikrát.

Prázdnotou zeje v poslední době i dříve velmi navštěvované Pekařství Illík. „Jde o razantní pokles tržeb. Momentálně jedná naše vedení s majitelem domu, v němž máme pronajaté prostory. Je to ale velmi složité a jak vše nakonec dopadne, nedokážu odhadnout,“ říká vedoucí provozovny Adam Illík.

Pojištění proti podobným situacím zřejmě neexistuje. „Z mého pohledu je možnost pojistit se vůči poklesu zákazníků nemyslitelné.Pojištěni jsme pouze proti škodám, například krádežím nebo rozbitým výkladním skříním, ale to je všechno. To už je holt riziko podnikání,“ krčí rameny Illík.

Splnil si svůj sen, teď řeší dilema

Za hlavu se chytá také egyptský podnikatel Abdel Daoud. Ještě nedávno se nechal slyšet, jak si kousek od proslavené Stodolní ulice zřídil egyptskou kavárnu a splnil si svůj sen (více o jeho původních plánech čtěte zde). Do pronajatých prostor vložil nemalé peníze. Za nájem platí měsíčně 30 tisíc korun. Teď řeší dilema, jak situaci vyřešit.

„Lidé sem prostě přestali chodit. Kdo by skákal přes ty díry před domem. Je to smutné. Tím, že nejsou tržby, většina z nás musí také propouštět zaměstnance,“ říká majitel. Rekonstrukce Nádražní se podle něj dotkne desítek lidí, kteří si budou muset hledat novou práci.

„Ti, kteří mají své obchody a provozovny v domech městského obvodu, zřejmě nějaké odškodné dostanou. Říká se tady, že jim snad radnice částečně odpustí nájem. My, co sídlíme v domech soukromých majitelů, máme smůlu. Je to podle mě diskriminace a nemůžu se s tím smířit,“ dodává Daoud.

Za dva týdny od doby, kdy rekonstrukce ulice začala, už pocítil třicetitisícovou ztrátu také obchůdek Madal Bal. „Volal jsem na úřad městského obvodu, abych se dozvěděl, zda nám budou nějak kompenzovat ztráty, ale odkázali mě na magistrát – prý se jedná o akci města. Prostě si mě přehazovali jak horký brambor. Co s námi ale bude dál, jsem se nedozvěděl. Vlastně mi řekli, že si mohu zažádat o kompenzaci, zároveň ale dodali, že je to věc pro právníky,“ konstatuje vedoucí této provozovny Martin Válek, který je připraven oslovit vlastníka domu a požádat ho o částečné snížení nájmu.

Starostka: Situaci budeme řešit na podzim

Podnikatelé si stěžují také na špatnou informovanost. Starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) Petra Bernfeldová si je toho vědoma a uvědomuje si, že situace není pro podnikatelské aktivity jednoduchá. „Informace o zahájení rekonstrukce Nádražní ulice nedostali občané s dostatečným předstihem,“ připouští.

To však mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská vysvětluje tím, že aby magistrát, který je zadavatelem této investiční akce, získal 60 milionů z evropských peněz, musí je vyčerpat do konce letošního roku. „S opravami jsme tedy museli začít co nejdříve, a to i proto, že komunikace je v havarijním stavu,“ zdůrazňuje Vojkovská.

O kompenzacích postiženým živnostníkům městský obvod MOaP, který má v dané lokalitě 41 nebytových prostor, zatím neuvažuje. Dosud obdržel v souvislosti s rekonstrukcí Nádražní ulice přibližně deset žádostí o slevu z nájemného. „Vyhodnocení míry omezení budeme moci udělat až po dokončení první části rekonstrukce na podzim letošního roku,“ říká Bernfeldová. Co se týká prostor, které nepatří městskému obvodu, nemá zdejší radnice žádné možnosti, jak kompenzovat dotčeným obchodníkům ušlý zisk. „Mohou za to jak legislativní důvody, tak i nemožnost čerpat peníze pro takové účely z rozpočtu obvodu,“ upřesňuje starostka.

Sdružení: Podnikatelé a živnostníci přicházejí pozdě

Předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky (SPŽ ČR) Bedřich Danda živnostníkům radí, aby se v takových situacích obrátili na různá profesní sdružení, konkrétně třeba právě na SPŽ ČR, které jim pomůže při jednání se státními orgány.

Co radí Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR: Podnikatel musí být organizován v některé krajské či republikové organizaci. Pak může jménem SPŽ ČR písemně oslovit radnici, respektive radu města či obce s následujícími dotazy: Chci být informován v předstihu o možných rekonstrukcích v dané lokalitě.

V případě uzavření komunikace, či jiné rekonstrukce chci vědět, jak dlouho potrvá oprava a její celkový rozsah.

Jak mi bude kompenzována prokazatelná ztráta z obchodní činnosti (snížená dostupnost k obchodu a tím nižší tržby). Podnikatel může požadovat odpuštění nájmu v případě, že je v nájmu obce, možnost zdarma reklamy a atd.

„Má to ale jeden velký háček. Podnikatelé se na nás obracejí většinou až v okamžiku, kdy neví, jak dál. Ještě horší to je, když už státní orgán vydal nějaké rozhodnutí. To se potom velmi špatně napravuje,“ dodává. Jako člen tripartity je SPŽ ČR schopno určitý problém otevřít i na republikové úrovni. „Své zástupce máme i ve všech krajských tripartitách, takže možnosti jsou, ale je třeba být alespoň trochu aktivní,“ vzkazuje podnikatelům Danda.

Podle advokáta Pavla Nastise nemají podnikatelé na náhradu škody, která jim vznikne v důsledku uzavírky nebo objížďky, nárok. Shodně s tímto ustanovením rozhodl také Nejvyšší soud ve svém rozsudku z roku 2008, že jsou-li v souvislosti s opravami či rekonstrukcemi uzavírány pozemní komunikace, neodškodňují se nepříznivé důsledky uzavírek pro jejich uživatele či další osoby. „Podmínkou ovšem je, že k obchodu musí být například zřízena provizorní lávka, po které se zákazníci do obchodu dostanou,“ vysvětluje Nastis. Podnikatel má podle něj právo na náhradu škody pouze v případě, že by byl vstup do jeho zařízení zcela nepřístupný.

A řešení? Podnikatelé mají v takových případech možnost nechat si pozastavit svou činnost a přihlásit se na úřad práce. Doklad o pozastavení podnikatelských aktivit musí doložit při evidenci na úřadu práce. „Podpora v nezaměstnanosti se přizná při splnění zákonem stanovených podmínek. Výše podpory se pak stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu (doloženo ČSSZ) přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti pak závisí na věku uchazeče,“ uzavírá mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.